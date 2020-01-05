Đàn bà thản nhiên cho phép chồng đối xử với mình như thế này đừng mong có được bình yên

Người đàn bà dại luôn cho phép chồng đối xử với mình như thế này nên khổ sở, cả đời không được tôn trọng, thậm chí không thể sống một ngày bình yên.
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Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ đừng cho phép chồng làm những điều này với mình, hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình để chồng thay đổi.
Để chồng xem mình như osin
Không ít đàn ông xem vợ là osin, là cỗ máy đẻ. Trên thực tế, chính phụ nữ tập cho chồng có những suy nghĩ này. Nếu phụ nữ không quần quật suốt ngày, không tận tụy hết lòng, đàn ông đã không dám coi thường vợ.
Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng biến mình thành “kẻ ăn người ở”, hầu hạ chồng con. Bạn phải biết cách để chồng phụ giúp công việc nhà cho vợ. Có như vậy cuộc sống của bạn mới bình yên và hạnh phúc.
Để chồng có cơ hội xem thường mình
Người đàn bà dại nhất là ở nhà nội trợ để chồng xem thường, khinh khi. Thế nên đừng bao giờ tin câu “ở nhà anh nuôi” của đấng mày râu. Bạn hãy đi làm kiếm tiền, tự chủ tài chính và đừng bao giờ ngửa tay xin tiền chồng. Cuộc đời phụ nữ chỉ hạnh phúc khi tự kiếm được tiền, không dựa vào ai.
Để chồng chê bai vẻ ngoài của mình
Phụ nữ dù ở nhà hay bước ra đường cũng phải thật xinh đẹp. Đừng xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, xuề xòa trước mặt chồng. Dù đã là vợ chồng nhưng hãy giữ cho bản thân luôn xinh xắn, gọn gàng. Đừng đánh mất hình tượng khiến đàn ông chán chê và chỉ muốn tìm những cô nàng xinh tươi, quyến rũ hơn.
Để chồng tự do tiêu tiền
Người phụ nữ trong hôn nhân cần phải biết quản lý chi tiêu thật tốt. Đừng để chồng có cơ hội tiêu xài quá mức cho phép. Vả lại đàn ông khi có điều kiện tiêu tiền thoải mái, họ sẽ sinh tật và có nguy cơ ngoại tình rất cao.
Để chồng vui chơi bên ngoài quá nhiều
Người đàn bà khôn ngoan nên biết khi nào nên thả và kéo chồng về. Để giữ chồng, bạn phải cho anh ấy có không gian riêng nhất định. Tuy nhiên cũng phải biết quản lý chồng đúng mức để anh ấy không sa đà vào gái gú, chơi bời bê tha.