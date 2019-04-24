Đàn bà sau khi đã ly hôn có tiếc đến mấy cũng đừng làm những điều này

Phụ nữ yêu 24/04/2019 16:58

Sau ly hôn, đừng dại làm những điều này kẻo vừa đánh mất danh dự, vừa khiến bản thân nhớ mãi không quên một người tệ bạc, đàn bà ơi!

Nếu đã quyết định chấm dứt rồi thì đừng tiếc nữa. Hãy sống thật tốt, mỉm cười thật tươi, kiếm thật nhiều tiền và luôn nhắc nhở bản thân không được làm những điều này sau ly hôn.

Chủ động liên lạc với người cũ chỉ vì nhớ

Chắc chắn sau ly hôn, ai cũng có những lúc yếu lòng muốn nhắn tin, gọi điện cho người cũ. Vì còn nhớ, còn thương nên nhiều người sẽ không kiềm chế được những hành động của bản thân. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự mà còn khiến đối phương cảm thấy coi thường bạn hơn. 

Đàn bà sau khi đã ly hôn có tiếc đến mấy cũng đừng làm những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ dù tiếc đến mấy cũng đừng chủ động liên lạc với người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng dại gì mà chủ động liên lạc với người cũ chỉ vì nhớ nhung. Có nhớ đến mấy cũng nên giữ cho riêng mình biết. Đóng cửa phòng lại khóc một trận thật lớn rồi quên đi tất cả. Họ đã có hạnh phúc mới, bạn cũng phải đứng lên để sống tiếp.

Nói xấu đối phương với người khác

Nếu đã thật sự chấm dứt rồi thì bạn cũng nên loại bỏ người đó ra khỏi những cuộc nói chuyện của mình. Dù oán hận hay tức giận đến mấy cũng đừng nên nói xấu họ với bất cứ ai. Bởi khi nói với người khác, bạn chỉ nhận lại câu “người tệ như vậy mà cũng lấy được”. Họ sẽ đánh giá khả năng nhìn người của bạn.

Đàn bà sau khi đã ly hôn có tiếc đến mấy cũng đừng làm những điều này - Ảnh 2
Dù có hận đến mấy cũng đừng dại nói xấu đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng trông chờ vào một câu quan tâm, hỏi han của bất cứ ai khi nói xấu chồng cũ. Trên đời này không phải ai cũng tốt và thật tâm muốn san sẻ cùng bạn. 

Quen người mới vì giống với người cũ

Người ta có xu hướng tìm người mới giống với người cũ để khỏa lấp những nỗi cô đơn trong lòng. Một người có ngoại hình, thói quen giống với người cũ dễ khiến phụ nữ rung động, nhất là khi họ chia tay nhưng vẫn còn yêu. 

Đàn bà sau khi đã ly hôn có tiếc đến mấy cũng đừng làm những điều này - Ảnh 3
Đừng vội yêu khi vết thương chưa lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ làm vậy là dại. Chỉ nên yêu khi bản thân đã sẵn sàng và rung động thật sự, đừng yêu chỉ vì người đó có ngoại hình giống người cũ.

Đối xử tệ với bản thân mình

Sau những tháng năm thương người, bây giờ hãy thương mình nhiều một chút. Hãy gạt bỏ những mối quan hệ không cần thiết và tập trung chăm sóc bản thân. Đừng vùi đầu vào công việc để quên nỗi buồn. Cũng đừng mượn rượu bia để quên sầu.

Đàn bà sau khi đã ly hôn có tiếc đến mấy cũng đừng làm những điều này - Ảnh 4
Hãy thương bản thân nhiều hơn một chút, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Bởi những điều đó rất hại cho sức khỏe cũng như làn da, vóc dáng của bạn. Vì vậy hãy chăm sóc cơ thể, nuông chiều bản thân nhiều một chút. Phụ nữ phải luôn xinh đẹp thì cuộc đời mới nở hoa. Phụ nữ phải xinh đẹp thì mới hạnh phúc được.

Khóc quá nhiều

Khóc một chút thôi rồi lau nước mắt và mạnh mẽ bước tiếp. Đừng yếu đuối, đừng mãi chìm đắm trong đau khổ. Hãy thầm cảm ơn vì đã thoát khỏi một người tệ bạc. Hãy thầm cảm ơn vì người đó đã dạy cho mình một bài học trong cuộc đời này.

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Anh từng là người đàn ông mà em thương yêu và tin tưởng nhất. Nhưng giờ thì sự tin tưởng và tình yêu của em dành cho anh đã cạn rồi, từ cái ngày mà anh nói anh đang qua lại với một người đàn bà khác.

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