Đàn bà ơi, nếu gã đàn ông của em quá tệ bạc hãy làm mẹ đơn thân...

Phụ nữ yêu 13/10/2017 07:06

Đừng trông mong cái vai trò làm chồng, làm cha của đàn ông khi họ đã là đàn ông của thiên hạ. Đàn ông tệ thà không có còn hơn.

Em từng nói với tôi về giấc mơ một gia đình nhỏ, em là vợ là mẹ, người đàn ông ấy sẽ là chồng là cha. Tôi biết, với em, đó từng là một giấc mơ rất đẹp đẽ, vì từ khi sinh ra em đã là trẻ mồ côi. Em muốn tự mình xây nên một mơ ước đã từng hỏng hóc từ thuở nhỏ cho con em. Em mong sẽ cho con thứ em chưa từng có trong đời, là cảm giác gia đình đủ đầy, không sứt mẻ thiếu sót điều gì. Vì vậy, khi em quyết định lấy chồng, tôi biết đây đã là quyết định trọn đời của em. Chỉ cần là vợ, là mẹ, em sẽ dốc sức hết thảy để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Tôi đã mong người chồng em chọn sẽ cho em một hạnh phúc trọn vẹn nhất, như để bù đắp hết những vất vả em từng một mình gánh vác.

Chồng em đã thương em thật, lo cho em cuộc sống đủ đầy không thiếu gì. Nhưng đáng tiếc mọi thứ đều chỉ còn là hai từ “đã từng” nhạt thếch sau hai năm chung sống. Chồng em ngoại tình, giấc mơ em dày công thêu dệt bỗng chốc rách bươm trong phút chốc. Người chồng từng yêu thương em hết lòng hóa bội bạc dối lừa. Khỏi phải nói em suy sụp nhường nào trong mớ tro tàn đổ nát anh ta bỏ lại. Em không cam tâm, như kẻ phải bước vào địa ngục, bám víu chẳng đành chốn thiên đường đã từng.

Đàn bà ơi, nếu gã đàn ông của em quá tệ bạc hãy làm mẹ đơn thân... - Ảnh 1
Em không cam tâm, như kẻ phải bước vào địa ngục, bám víu chẳng đành chốn thiên đường đã từng - Ảnh minh họa: Internet

Chưa khi nào tôi thấy em hoảng loạn như thế. Điên loạn có, dữ dằn có, mềm mỏng nài nỉ cũng không thiếu. Như thể chỉ cần người đàn ông kia có thể ở lại bên em, em thế nào cũng đồng ý, ra sao cũng chấp nhận. Em không nghe lời tôi, đến mức hạ thấp bản thân trước kẻ thứ ba dư thừa. Thế thì sao, anh ta vẫn thẳng thừng dọn đến nhà bồ ở, chẳng một lần đến thăm con. Anh ta ra đi, như chưa từng làm chồng của em, làm cha của con em. Cuối cùng, đến bây giờ, tệ bạc của người đàn ông kia thì em nhận được gì? Không gì cả, ngoài bất hạnh và tổn thương chồng chất cho cả em và con.

Tôi biết với đàn bà, chồng con là thứ tài sản đàn bà có chết cũng nguyện ý bảo vệ cho bằng được. Nhưng em nên hiểu, đàn bà khi bị bội bạc, tình yêu đã không còn thì phải giữ cho chắc lòng tự trọng của bản thân. Em cần gì phải bẻ cong bản ngã của mình để níu kéo một kẻ tàn nhẫn ra đi. Với đàn ông ngoại tình, em có dốc hết bao hạnh phúc hay sức lực của cả cuộc đời cũng không giữ chân được họ. Họ đã muốn đi, em níu cũng không nổi. Họ muốn ở lại, em đuổi cũng chẳng được. Thế thì cần gì hủy hoại cả lòng tự trọng của bản thân để giữ thứ không còn thuộc về mình?

Tôi cũng hiểu, em sợ cảm giác một mình nuôi con. Đúng hơn là em sợ cho con một gia đình không thể đủ đầy cả cha lẫn mẹ như em đã từng. Chỉ là em ơi, nếu gã đàn ông của em quá tệ bạc, hãy mạnh dạn làm mẹ đơn thân. Đừng trông mong cái vai trò làm chồng, làm cha của đàn ông khi họ đã là đàn ông của thiên hạ. Dù rằng em cần chồng, con em cần cha thật. Nhưng em phải biết, đàn ông tệ thà không có còn hơn. Đàn bà dại chính là kéo cả mình và con vào bể quanh quẩn bên đàn ông tệ bạc. Em không thể hạnh phúc thì làm sao con em có thể hạnh phúc? Cố níu kéo một cuộc hôn nhân đã đổ nát, để con em sống trong một gia đình đầy bội bạc và dối lừa thì sẽ tốt sao? Không, ngàn vạn lần đó không bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn. Em vẫn có thể một mình nuôi con đầy bản lĩnh, con em vẫn có thể lớn lên mạnh mẽ. Quan trọng là liệu em có dám bắt đầu lại, dám cùng con kết thúc mọi đau buồn mà tìm hạnh phúc mới hay không…

Đàn bà ơi, nếu gã đàn ông của em quá tệ bạc hãy làm mẹ đơn thân... - Ảnh 2
Quan trọng là liệu em có dám bắt đầu lại, dám cùng con kết thúc mọi đau buồn mà tìm hạnh phúc mới hay không - Ảnh minh họa: Internet

Em nên nhớ, với đàn bà, đến một lúc đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng con cái và tiền bạc là hai thứ bất ly thân. Em không cần có đàn ông ở bên nhưng em buộc phải có lòng tin và tiền bạc để lo cho em và con. Hạnh phúc không cần nhất thiết phải đủ đầy chồng, vợ và con cái. Cùng cực của bất hạnh, đàn bà phải biết thương lấy mình, nghĩ cho con thấu đáo hơn. Em có thể ám ảnh vết thương tuổi thơ không đủ cha mẹ. Nhưng đừng áp đặt một hạnh phúc gia đình đủ đầy giả tạo mà con phải gánh chịu. Đối với một đứa trẻ, sự rạn vỡ trong tình cảm của cha mẹ còn đầy tổn thương và ám ảnh hơn việc cha mẹ chúng không còn ở cạnh nhau. Con em cần một hạnh phúc không trọn vẹn nhưng chân thật. Vì vậy, so với việc níu kéo một kẻ bội bạc, em vẫn là nên lo kiếm tiền nuôi con và yêu thương chính mình hơn.

Đàn bà làm mẹ đơn thân không dễ, lắm bận tủi hờn lắm. Nhưng như thế vẫn hơn việc sống trong bất hạnh của hôn nhân. Hãy nhớ, nếu em chưa thể hạnh phúc, chính là vì chưa đi đến cuối con đường. Từ giờ đến lúc đó, hãy kiên trì, hãy cùng con bắt đầu lại. Em và con đều xứng đáng để có một cái kết đàng hoàng hơn. Chỉ là, kiên nhẫn một chút, đợi chờ một chút, hạnh phúc rồi sẽ đến. Chắc chắn như thế, em nhé!

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