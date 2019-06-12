Đàn bà nếu khôn ngoan phải biết những gì mình nên nói

Rắc rối đến từ cuộc sống này nhiều thật, nhưng rắc rối do chính những gì từ miệng bạn ra lại càng nhiều hơn. Phụ nữ khôn ngoan là phải biết mình phải nói gì, cần nói gì, mà không được nói gì. Lời nói ra rồi sẽ thể hiện một phần con người của bạn, cho người đối diện những gì họ có quyền tự nhận định và đánh giá. Bởi thế, lời nói có thể quyết định hình ảnh, đức hạnh, cách cư xử của bạn với người khác. Muốn bản thân giá trị thì lời nào thốt ra cũng nên là vàng ngọc.

Mỗi người có hẳn một cuộc đời khác nhau, với sở thích, đam mê và quan niệm sống khác nhau. Sự thật là bạn dù có sống tốt thế nào cũng không thể làm hài lòng tất cả. Bởi thế, đừng cố sống theo bất kì mong muốn, đúng sai, phải trái của bất kì ai. Nếu bạn cố chỉ để ai cũng phải vui vẻ, khen ngợi và đối tối với bạn thì cả đời này bạn chắc chắn không thể sống thoải mái. Con người, nếu không sống vì mình đầu tiên sẽ dần đánh mất chính mình.

Cách chứng minh bản thân rõ ràng nhất là bằng hành động, hơn là lời nói. Bạn nói nhiều không bằng một lần người khác thấy bạn làm được gì. Bạn cố thanh minh nhiều cũng không bằng chứng minh rằng bạn đã làm gì bằng năng lực của mình. Có những lúc đừng nói mà hãy làm mới khiến mình giá trị hơn trong mắt người khác.

Người ta sẽ không đánh giá bạn chỉ qua những gì bạn nói. Bạn cố nói với người khác bạn thế nào thì đó cũng không thể là bạn trong mắt họ.

Đừng ngang hàng với những kẻ xấu tính

Không phải ai cũng may mắn gặp được nhân duyên tốt, gặp được người đối đãi tốt với mình. Bạn phải biết cách bảo vệ chính mình, nhưng không có nghĩa là phải trả đũa khi bị tổn thương. Thay vì trở thành một người tệ giống đối phương, hãy đáp trả họ bằng những gì tốt đẹp và có giá trị nhất ở bạn. Cách vươn lên khỏi những kẻ xấu tính chính là đừng bao giờ đứng ngang hàng để giống họ. Tâm thế đáng ngưỡng mộ nhất ở bạn là luôn ngẩng cao đầu đứng đúng vị trí của mình.

Tâm thế đáng ngưỡng mộ nhất ở bạn là luôn ngẩng cao đầu đứng đúng vị trí của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tin vào bản thân

Dù bạn có đang phải trải qua những chuyện khó khăn thế nào thì cũng tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Đừng nghĩ tiêu cực quá mọi chuyện. Bạn chỉ cần giải quyết từng chút một, đi qua con đường khó khăn này từng bước một. Lòng tin là thứ bạn nên có nhiều nhất. Bởi chỉ khi có thể tin tưởng bản thân, bạn mới dễ dàng đối mặt, vượt qua và mạnh mẽ hơn.

Có những sự thật sẽ được phơi bày, bạn không cần phải thanh minh

Sẽ có lúc bạn bị những lời thị phi, không đúng sự thật bủa vây, nhưng bạn không cần phải lên tiếng giải thích. Đã là sự thật thì sẽ có lúc được phơi bày, bạn không cần phải tự cuốn mình vào những điều không tốt đẹp đó. Phụ nữ càng giữ mình tách biệt khỏi thị phi càng có giá trị riêng.

Thái độ tốt rất quan trọng

Với phụ nữ, thái độ sống và nụ cười chính là thứ trang sức lộng lẫy và là vũ khí lợi hại nhất - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói, phụ nữ hạnh phúc luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Quan trọng là ở thái độ của bạn. Với phụ nữ, thái độ sống và nụ cười chính là thứ trang sức lộng lẫy và là vũ khí lợi hại nhất. Nó giúp bạn đẹp hơn trong mắt người khác và giúp bạn mạnh mẽ hơn khi đối đầu với cuộc sống nhiều khó khăn.

Khiêm nhường và bình tĩnh

Dịu dàng mà cương quyết tạo nên sự bí ẩn của người phụ nữ. Phụ nữ dịu dàng khiến đàn ông thấy an toàn và dễ dàng chia sẻ. Nhưng một người phụ nữ dịu dàng nhưng vẫn kiên quyết trong hành động sẽ khiến đàn ông nể trọng. Vì ở họ, đàn ông thấy sự yếu đuối nữ tính nhưng không hề dễ bị khuất phục.

Dám buông bỏ

Đàn ông có thể hy sinh phụ nữ để đạt được thành công. Phụ nữ cũng có thể hy sinh bản thân để giúp đàn ông thành công. Nhưng nếu phải hy sinh nhiều đến vậy thì phụ nữ, một là phải chọn đúng người, hai là phải biết quý trọng bản thân. Nếu đó là người xứng đáng, hãy trân trọng. Nhưng nếu người ta tệ bạc thì nhất định phải dám buông bỏ. Một người phụ nữ được tôn trọng không bao giờ bi lụy trước một người đàn ông. Trước khi yêu người khác, phụ nữ phải biết cách yêu chính mình.