Đàn bà không tự lập tài chính sẽ chẳng bao giờ bỏ được chồng tệ bạc

Là đàn bà, đừng bao giờ nói những câu đại loại như: “Em không thể sống thiếu anh”, “Mất anh là em mất tất cả…”. Phụ nữ tự lập, tự kiếm tiền để khi người đàn ông quay lưng thì mình vẫn còn chỗ dựa cho bản thân.

Nhiều người đàn bà biết chồng tệ bạc mà không thể ly hôn bởi rất nhiều lí do: Vì còn yêu, vì con cái hay đã quá quen với việc có chồng trong đời. Nhưng điều khiến đàn bà yếu thế nhất trong cuộc đời chính là lí do kinh tế. Ly hôn nghĩa là mình tay trắng, sẽ chẳng biết nuôi sống bản thân và con cái bằng cách nào. Nếu đàn bà có tiền trong tay, mọi vấn đề sau ly hôn được giải quyết rất dễ. Đàn bà yếu thế nhất chính là phụ thuộc kinh tế vào chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi sống với một người chồng không ra gì. Anh tệ hết sức. Giá mà vợ chồng chỉ xích mích những chuyện lặt vặt thôi không thì chả có gì để bàn. Đằng này anh vũ phu lại còn tật mê gái, nhậu nhẹt. Anh say xỉn tối ngày, về nhà có men rượu trong người là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị. Bao lần chị giấu bộ mặt sưng vù sau lớp khẩu trang vì bị chồng tát.

Anh ta còn công khai ngoại tình, cặp kè với gái. Thậm chí, có lần chị bắt gặp anh ta đang ôm ấp nhân tình trong quán cà phê, chị tức nghẹn mà không dám chạy vào vạch mặt chồng. Rồi chị tự bao biện rằng đó chỉ là hạng gái rẻ tiền. Chị bao lần khóc lóc, tưởng chết đi sống lại được vì bị đánh, bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, chị không bỏ anh ta được. Chồng chị lại càng hiểu hơn ai hết tính vợ. Anh biết, cả đời cả kiếp chị không dám bỏ anh nên anh càng mặc sức ngoại tình và coi thường chị. Mỗi lần nhìn chị ôm cơ thể trầy xước sau trận đòn của chồng tôi vừa thương vừa giận: “Sao chị không bỏ quách anh ta cho xong. Một người chồng như thế chị còn níu kéo để làm gì?”. Chị khóc nấc lên: “Ly dị chị biết sống làm sao đây hả em? Chị đã hơn 40 tuổi rồi em biết không? Gần 20 năm sống phụ thuộc vào chồng, giờ chị ra đi là tay trắng, chị sống không được”.

Chị bảo rằng nếu ly hôn chị sẽ không sống nổi - Ảnh minh họa: Internet Anh rể tôi tuy là người tệ bạc nhưng rất giỏi làm ăn. Anh kiếm được rất nhiều tiền nên từ hồi cưới nhau đến giờ chị chỉ ở nhà cơm nước nội trợ. Tiền của anh đủ nuôi gia đình, cho vợ con cuộc sống sung túc. Trước đâu chị luôn luôn tự hào với mọi người rằng mình là người rất may mắn khi chẳng bao giờ phải lo chuyện kiếm tiền, cơm áo. Thế nhưng, chính điều ấy đã bó buộc cuộc sống của chị với chồng. Nếu chị dứt áo ra đi chị không còn gì cả, chị không biết sống ra sao khi đã sống phụ thuộc kinh tế vào anh. Bởi thế, chị nhịn nhục bao năm qua, giả mù giả điếc trước bao nhiêu tật xấu của chồng. Chị như cây tầm gửi, đã lỡ cắm rễ sâu vào thân khác thì đâu có rút ra được. Đàn bà tự kiếm tiền để có thể sống theo ý mình - Ảnh minh họa: Internet Tiền không là tất cả, nhưng đàn bà tự lập ít nhất cảm thấy tự tin khi dứt bỏ người chồng tệ bạc. Là đàn bà, đừng bao giờ nói những câu đại loại như: “Em không thể sống thiếu anh”, “Mất anh là em mất tất cả…”. Phụ nữ tự lập, tự lo cho bản thân để khi người đàn ông quay lưng thì mình vẫn còn chỗ dựa. Khi quá đau, quá tổn thương hãy can đảm vứt bỏ những thứ khiến mình nhức buốt.

Tâm sự người đàn bà không cần chồng: Giữa chúng tôi chỉ thiếu tờ giấy ly hôn Đàn bà không cần chồng như tôi, chọn cách buông xuôi, bàng quang với mọi thứ để đối diện. Chồng có ra sao cũng mặc kệ, chỉ cần con sống vui, sống tốt là đủ.

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