Đàn bà khôn thả 3 chiêu 'tâm kế' biến mình từ con mồi thành kẻ 'đi săn' bất bại

Phụ nữ yêu 18/05/2021 06:17

Phụ nữ thông minh biết rõ sức hút lớn nhất ở phụ nữ là cá tính khác biệt, không trộn lẫn với bất kì ai. Từ đó, họ tạo cho mình một vẻ đẹp bí ẩn khiến đàn ông phải luôn tò mò tìm hiểu.

Người phụ nữ thông minh biết rõ sức hút lớn nhất ở phụ nữ là cá tính khác biệt, không trộn lẫn với bất kì ai. Do đó, họ luôn nắm giữ 3 loại “tâm kế” để luôn khiến đàn ông thao thức nhớ mong.

Bên ngoài nữ tính, dáng vẻ mỏng manh như chú mèo nhỏ nhưng bên trong lại tràn đầy tự tin và độc lập

Người phụ nữ giữ được sự mềm mỏng, nữ tính trời sinh của phái yếu luôn khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của đàn ông. Nhưng phụ nữ quá yếu đuối lại khiến đàn ông dễ chán và mệt mỏi. Phụ nữ khôn ngoan phải biết mềm mỏng đúng lúc đúng chỗ, nhưng cũng phải mạnh mẽ, độc lập và tự tin khi cần.

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Người phụ nữ giữ được sự mềm mỏng, nữ tính trời sinh của phái yếu luôn khơi gợi bản năng muốn bảo vệ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Dáng vẻ nhẹ nhàng thùy mị của phụ nữ sẽ thu hút đàn ông từ lần đầu gặp mặt. Lối hành xử nhẹ nhàng, tinh tế dễ đi làm vào đàn ông. Cho đàn ông chở che trong tình cảm nhưng độc lập trong cuộc sống khiến đàn ông tôn trọng hơn. Phụ nữ có sự cứng cỏi trong nội hàm, kiêu hãnh trong khí chất, nhưng vẫn giữ được nét yếu đuối nữ tính thì đàn ông nào cũng đứng ngồi không yên lo giữ, không bao giờ thấy nhạt nhẽo vô vị.

Tôn trọng và lắng nghe nhưng vẫn giữ lập trường riêng

Dù là ai cũng cần sự tôn trọng và lắng nghe, đặc biệt đàn ông có tự trọng cao thì càng cần điều này từ người phụ nữ của mình.

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Một người vợ thông minh sẽ luôn lắng nghe chồng nói, chia sẻ, hỏi ý kiến của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ thông minh sẽ luôn lắng nghe chồng nói, chia sẻ, hỏi ý kiến của chồng. Đây là cách họ giữ sự ngưỡng mộ, tôn trọng cho chồng. Đàn ông nào cũng khao khát được vợ tin tưởng, thấu hiểu như thế.

Dù vậy, đàn bà thông minh sẽ không chỉ lắng nghe và làm theo tất cả những gì chồng nói, họ vẫn có chính kiến để giữ cái chất riêng khiến đàn ông nể trọng. Phụ nữ có lập trường chủ động trong cuộc sống, tự mình quyết định mà không bị phụ thuộc hay ảnh hưởng bởi người khác.

Yêu mãnh liệt nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải để đàn ông phải “phát cuồng”

Đàn ông chính là sinh vật có phần tham lam, có phần thích mới mẻ, theo đuổi. Họ luôn nồng nàn khiến bạn phải trao cho họ mọi thứ, nhưng kỳ thực họ càng như thế thì bạn càng phải giữ chút khoảng cách. Nếu đàn ông có mọi thứ họ muốn từ bạn, họ sẽ không còn nâng niu và trân trọng nữa.

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Một người phụ nữ thông minh luôn có “tâm kế” trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ thông minh luôn có “tâm kế” trong tình yêu. Họ yêu nồng nàn say đắm nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách với đàn ông. Họ cho đàn ông thấy tình yêu sâu đậm thật lòng của mình, nhưng cũng tạo một khoảng không nhiều bí ẩn khiến đàn ông phải tìm tòi, chinh phục. Đàn ông chính là sinh vật thích đi săn, và đàn bà khôn ngoan thì không biến mình trở thành con mồi quá dễ dàng. 

Nói yêu thì dễ, đàn ông ‘cho không biếu không’ 3 thứ khó này mới chứng tỏ yêu bạn thật lòng

Nói yêu thì dễ, đàn ông ‘cho không biếu không’ 3 thứ khó này mới chứng tỏ yêu bạn thật lòng

Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ sẵn lòng làm hết và dành những gì tốt nhất cho người mình yêu. Nếu 3 thứ tiền bạc, thời gian và tinh lực anh ấy đều đồng ý cho bạn vô điều kiện thì chứng tỏ bạn là "viên ngọc quý" trong mắt anh ấy, anh ta thật lòng yêu bạn.

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