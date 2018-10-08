Đàn bà khi sức cùng lực kiệt sẽ sẵn sàng làm những điều này, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý

Đàn bà lấy chồng không ai muốn đến một ngày phải ký vào đơn ly hôn. Không ai muốn đến một ngày, mình phải từ bỏ cuộc hôn nhân đã dày công vun vén. Nhưng biết làm sao được, phụ nữ một khi đã chết tâm còn lý do gì để cố gắng nữa đâu? Họ chỉ muốn một lần vứt bỏ hết cho nhẹ lòng. Đàn ông hãy lưu ý, khi phụ nữ làm những điều này, chứng tỏ họ sắp buông bỏ.

Thậm chí đến mặt của đối phương, họ còn không muốn nhìn, huống chi là cãi nhau. Dù chồng sai trái hay mắc lỗi, họ cũng không muốn biết và không muốn dính dáng đến. Một khi đã xem chồng là người dưng, phụ nữ sẽ tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Phụ nữ còn yêu sẽ sẵn sàng tranh cãi với chồng về một vấn đề gì đó. Họ muốn người mình thương hoàn thiện hơn nên sẽ không ngừng càm ràm để chồng thay đổi. Nhưng một khi đã không còn yêu nữa, họ sẽ không màng đến những cuộc tranh cãi.

Họ không còn quan tâm đến những sai lầm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng có sai, họ cũng không cần biết. Chồng có đúng, họ cũng chẳng quan tâm. Những chuyện của chồng giờ đây đối với họ chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng bận tâm đến. Khi đàn ông vô tâm, đàn bà sẽ nhẫn tâm rời bỏ gia đình của mình mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Những thói quen chung của cả hai

Ngày yêu nhau, nhiều cặp đôi thường có những thói quen chung. Chẳng hạn như thích nghe một bản nhạc nhẹ, uống cà phê hoặc đi du lịch… Phụ nữ vốn rất thích có đặc điểm chung với đối phương nên họ thường bắt chước hoặc khi tiếp xúc lâu, cả hai dần trở nên giống nhau.

Khi hết yêu, những thói quen của chồng không còn làm họ bận tâm - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một khi đã cạn tình, phụ nữ sẽ dửng dưng như không. Những điều nhỏ nhặt về người kia cũng không còn là vấn đề quan trọng đối với họ. Thậm chí còn sẵn sàng thay đổi những thói quen mà họ đã gắn bó suốt thời gian qua. Họ sẽ tự sống cuộc đời của mình, tự làm những điều mình thích, không còn màng đến những suy nghĩ của người kia.

Giấu giếm chuyện riêng

Những chuyện của chồng không còn là mối quan tâm của họ và họ chẳng còn muốn cho chồng biết chuyện cá nhân của mình. Đa số phụ nữ đều muốn san sẻ chuyện của mình cho bạn đời biết. Họ luôn cảm thấy cô đơn nên cần người tâm sự, đặc biệt là người chồng.

Thậm chí còn giấu giếm những chuyện cá nhân không cho chồng biết - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ phụ nữ lấy chồng để có cuộc sống khá hơn, có chồng lo chuyện tiền bạc, không phải vất vả. Nhưng đó chỉ là yếu tố phụ, phụ nữ kết hôn muốn được chồng quan tâm và có thể nói chuyện được với bạn đời của mình. Nhưng một khi đã không còn tin tưởng chồng, họ sẽ giấu đi những chuyện cá nhân của mình. Họ không muốn để chồng xen vào bất cứ chuyện gì, dù là những chuyện nhỏ nhất.

Không còn muốn đi bên cạnh chồng

Phụ nữ ai cũng muốn ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh để bước đi bên người chồng của mình. Họ luôn muốn chồng tự hào mỗi khi cùng vợ đi ra đường và gặp gỡ người khác. Một phần vì họ muốn “đánh bay” những bóng hồng ve vãn bên cạnh chồng.

Việc đi bên cạnh chồng khiến họ cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi không còn thiết tha với cuộc hôn nhân này, phụ nữ sẽ không muốn đi bên cạnh người chồng của mình nữa. Họ không muốn dành thời gian cùng chồng gặp gỡ và đi đến những bữa tiệc, thậm chí sẵn sàng để anh ấy đi một mình. Khi chồng gặp gỡ những người phụ nữ khác, họ cũng chẳng quan tâm chuyện anh ấy có say nắng hay không.

Thế nên đàn ông nên chuẩn bị tâm lý khi vợ có những biểu hiện này, chắc chắn cô ấy đang muốn rời bỏ bạn. Khi bà chết tâm, đàn ông nên cẩn thận vì đến một ngày không xa, họ sẽ rời đi và bỏ lại đằng sau sự nuối tiếc cũng như hối lỗi của bạn.