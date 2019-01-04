Đàn bà hãy chọn người xem mình là duy nhất, chứ không phải là thứ nhất

Người đàn ông xem bạn là thứ nhất, chắc chắn sẽ có một người phụ nữ thứ hai. Và bạn đều nghi ngờ bất kì ai quanh anh ta có thể là người phụ nữ này. Từ người anh ta mới quen, đến đồng nghiệp bạn bè… Vì người đàn ông này không bao giờ cho bạn một ranh giới an toàn trong tình cảm. Bạn luôn thấy chênh vênh, thấy bất an vì một người phụ nữ nào đó.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất không bao giờ để bạn thấy bóng dáng của một người phụ nữ thứ hai trong mắt anh ấy. Bạn cũng chẳng cần phải ghen tuông hay nghi ngờ điều gì. Vì anh ấy luôn rạch rõ những ranh giới nhất định mà bạn còn không có cơ hội để nảy sinh ghen tuông.

Người đàn ông xem bạn là thứ nhất luôn có những điều bạn không hề biết, nhất là về phụ nữ. Có thể là cô nàng nào đó anh ta mới quen mà bạn còn không biết. Có thể là cô bạn anh ta nói chẳng là gì nhưng lại nhắn tin đầy thân mật. Hay là một bóng hình nào đó bạn vẫn chưa biết, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ biết.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất không bao giờ giấu bạn điều gì, nhất là về phụ nữ. Anh ấy dùng chân thành để đổi lấy chân thành, dùng tình yêu để thành thật đến thẳng tim bạn. Người đàn ông thế này dù đi đến đâu bạn đều như thấy anh ấy đang ở bên. Chân tình chính là thứ khiến người ta gần nhau nhất.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất luôn cho bạn sự bình yên trong cuộc sống và tâm hồn. Những gai góc của đàn bà khi yêu muôn hình vạn trạng. Và chỉ có đàn ông thật tâm yêu thương mới đủ kiên nhẫn bào mòn hết gai góc ấy. Anh ấy sẽ làm dịu hết những lo âu, hờn dỗi có lý hay thậm chí là vô lý của bạn. Điều người đàn ông này muốn là sự yên ổn trong tâm hồn của bạn.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất luôn cho bạn sự bình yên trong cuộc sống và tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông xem bạn là thứ nhất luôn là kẻ tạo nên sóng gió trong cuộc sống và cõi lòng bạn. Anh ta có thể là lý do khiến bạn khóc hàng giờ, đau khổ triền miên không dứt. Hay là cơn sóng gió từ ngực trái của anh ta sẽ khiến cả đời bạn dở dang không điểm tựa. Một người đàn ông không thể giữ được bình yên cho bạn, căn bản đều là sóng gió bạn phải vượt qua.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất không bao giờ bỏ rơi bạn. Nếu đã xem là duy nhất thì bỏ rồi biết tìm ở đâu. Họ trân trọng bạn, tôn trọng bạn, yêu thương bạn dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một tình yêu dành cho điều duy nhất luôn tràn đầy và dồi dào.

Người đàn ông xem bạn là thứ nhất có thể bỏ bạn bất cứ lúc nào. Vì là thứ nhất thì chắc chắn sẽ có thứ hai, thứ ba thay thế. Bạn có thể thấy trong cách anh ta chẳng trân trọng bạn, chẳng cần và thấy bạn quan trọng. Bạn có thể thấy trong tình yêu của anh ta, bạn không là điều cố định và duy nhất. Đó là một người đàn ông sẽ chỉ mang đến đau buồn cho bạn.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất không bao giờ bỏ rơi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông xem bạn là duy nhất thì chính là cả đời chẳng muốn có thêm sự lựa chọn nào khác. Còn đàn ông xem bạn là thứ nhất thì một là anh ta sẽ muốn chọn thêm, hai là ngay bây giờ đã có một người thứ hai.

Đàn bà đời này, chọn ai thì chọn, yêu ai thì yêu hãy ở cạnh người xem mình là duy nhất, chứ đừng là thứ nhất. Duy nhất chính là chẳng đổi dời, sai thì sửa, khó là cố, có vỡ cũng sẽ có cách để lành. Còn thứ nhất thì chắc chắn sẽ có thứ hai, thứ ba,... không có người này thì sẽ có người khác, không thỏa mãn với người này thì sẽ tìm đến người khác.

Người đàn ông xem bạn là duy nhất chính là lựa chọn đáng giá nhất đời phụ nữ. Còn kẻ đã xem bạn là thứ nhất thì dù là bao cố gắng, bao hy sinh tận tụy cũng đều đổ sông đổ biển. Bởi ở đời, đàn bà có thể thay đổi nhiều thứ, chứ riêng vị trí của mình trong lòng đàn ông thì mãi mãi không thể đổi dời. Nếu họ đã đặt bạn ở nơi duy nhất tận cùng, thì giông bão có lớn mấy cũng không đổi thay. Và nếu họ đã đặt bạn ở nơi lung lay chẳng yên thì chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bạn đi mất khỏi đời họ…