Đàn bà giỏi giang, xinh đẹp đến mấy mà làm 3 việc này đều trở nên rẻ rúng trong mắt đàn ông

Dấu hiệu nhận biết đàn bà lụy tình, giàu có, thành công đến mấy cũng khổ vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà, dù yêu đến mấy, si mê đến đâu cũng đừng phạm phải những điều cấm kỵ trong tình yêu này để giữ được khí chất của mình. Đừng dại khờ biến mình thành người đàn bà lụy tình chỉ vì gã đàn ông không xứng đáng.

Là đàn bà, ai yêu cũng nặng tình, cũng tiếc nuối những tháng năm tươi đẹp cả hai dành cho nhau. Vậy nhưng, khi anh ấy đã yêu người khác, đã cạn tình cạn nghĩa thì chị em đừng dại dùng trăm phương nghìn kế để níu kéo.

Đàn bà khôn hãy nhớ, một khi đàn ông đã nói lời chia tay nghĩa là trong tim họ không còn bóng hình của bạn nữa. Những yêu thương mặn nồng, những kỷ niệm tình yêu giờ đã là quá khứ, đã không còn ý nghĩa gì với người đàn ông thay lòng đổi dạ.

Càng cầu xin đối phương ở lại, càng van nài lòng thương hại bạn sẽ càng trở nên rẻ tiền trong mắt gã đàn ông kia.

Nếu không thể nói tốt về người yêu cũ, đàn bà khôn ngoan sẽ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

2. Kể xấu người cũ

Tình yêu là duyên phận, khi đã hết duyên hết phận thì dừng lại chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù đối phương có làm điều gì có lỗi với bạn, dù anh ấy có tệ bạc đến mấy thì khi bước ra khỏi đời nhau cả hai hãy thứ tha cho nhau tất cả.

Việc đi kể xấu người yêu cũ, đi tung hê với tất cả mọi người rằng anh ta là gã đàn ông trăng hoa, gia trưởng, chỉ biết lợi dụng phụ nữ chẳng hề khiến bạn trở nên cao thượng hay đắt giá hơn. Ngược lại, người ngoài sẽ đánh giá bạn là kiểu phụ nữ ích kỷ, xấu tính và đang cố gắng thêu dệt những điều tệ hại nhất về người đàn ông mình đã từng yêu.

Hãy nhớ, nếu không thể nói tốt về người yêu cũ, đàn bà khôn ngoan sẽ im lặng. Đúng như câu nói “người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”.

Việc bỏ bê bản thân, đắm chìm trong bia rượu sẽ khiến bạn trở nên đáng thương vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Tự hủy hoại bản thân

Đàn bà thất tình, tất nhiên sẽ đau thương đến vật vã, sẽ điêu đứng khốn cùng. Chẳng ai cấm bạn đau lòng nhưng khi đã khóc thỏa thuê, khi đã lặn ngụp trong đớn đau hãy gạt đi nước mắt để ngẩng cao đầu nhìn đời.

Việc bỏ bê bản thân, đắm chìm trong bia rượu sẽ khiến bạn trở nên đáng thương vô cùng. Hãy nhớ, bạn càng thê thảm, càng trở nên xấu xí tệ hại sẽ càng khiến gã đàn ông tệ bạc kia hả hê. Hãy khiến anh ta phải hối hận bằng việc trở nên hạnh phúc, xinh đẹp hơn, đấy mới là cách đàn bà thông minh trả thù kẻ phản bội.