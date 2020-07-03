Đàn bà giỏi giang, xinh đẹp đến mấy mà làm 3 việc này đều trở nên rẻ rúng trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 03/07/2020 17:09

Dưới đây là những sai lầm khiến đàn bà lụy tình trở nên đáng thương, rẻ rúng trong mắt đàn ông, chị em chớ dại phạm phải kẻo bị khinh thường.

Là đàn bà, dù yêu đến mấy, si mê đến đâu cũng đừng phạm phải những điều cấm kỵ trong tình yêu này để giữ được khí chất của mình. Đừng dại khờ biến mình thành người đàn bà lụy tình chỉ vì gã đàn ông không xứng đáng. 

dan ba luy tinh 1

Dấu hiệu nhận biết đàn bà lụy tình, giàu có, thành công đến mấy cũng khổ vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

1. Níu kéo sau khi chia tay

Đàn bà khôn hãy nhớ, một khi đàn ông đã nói lời chia tay nghĩa là trong tim họ không còn bóng hình của bạn nữa. Những yêu thương mặn nồng, những kỷ niệm tình yêu giờ đã là quá khứ, đã không còn ý nghĩa gì với người đàn ông thay lòng đổi dạ.

Là đàn bà, ai yêu cũng nặng tình, cũng tiếc nuối những tháng năm tươi đẹp cả hai dành cho nhau. Vậy nhưng, khi anh ấy đã yêu người khác, đã cạn tình cạn nghĩa thì chị em đừng dại dùng trăm phương nghìn kế để níu kéo.

Càng cầu xin đối phương ở lại, càng van nài lòng thương hại bạn sẽ càng trở nên rẻ tiền trong mắt gã đàn ông kia.

dan ba luy tinh 2
Nếu không thể nói tốt về người yêu cũ, đàn bà khôn ngoan sẽ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

2. Kể xấu người cũ

Tình yêu là duyên phận, khi đã hết duyên hết phận thì dừng lại chính là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù đối phương có làm điều gì có lỗi với bạn, dù anh ấy có tệ bạc đến mấy thì khi bước ra khỏi đời nhau cả hai hãy thứ tha cho nhau tất cả.

Việc đi kể xấu người yêu cũ, đi tung hê với tất cả mọi người rằng anh ta là gã đàn ông trăng hoa, gia trưởng, chỉ biết lợi dụng phụ nữ chẳng hề khiến bạn trở nên cao thượng hay đắt giá hơn. Ngược lại, người ngoài sẽ đánh giá bạn là kiểu phụ nữ ích kỷ, xấu tính và đang cố gắng thêu dệt những điều tệ hại nhất về người đàn ông mình đã từng yêu.

Hãy nhớ, nếu không thể nói tốt về người yêu cũ, đàn bà khôn ngoan sẽ im lặng. Đúng như câu nói “người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”.

dan ba luy tinh 3
Việc bỏ bê bản thân, đắm chìm trong bia rượu sẽ khiến bạn trở nên đáng thương vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Tự hủy hoại bản thân

Đàn bà thất tình, tất nhiên sẽ đau thương đến vật vã, sẽ điêu đứng khốn cùng. Chẳng ai cấm bạn đau lòng nhưng khi đã khóc thỏa thuê, khi đã lặn ngụp trong đớn đau hãy gạt đi nước mắt để ngẩng cao đầu nhìn đời.

Việc bỏ bê bản thân, đắm chìm trong bia rượu sẽ khiến bạn trở nên đáng thương vô cùng. Hãy nhớ, bạn càng thê thảm, càng trở nên xấu xí tệ hại sẽ càng khiến gã đàn ông tệ bạc kia hả hê. Hãy khiến anh ta phải hối hận bằng việc trở nên hạnh phúc, xinh đẹp hơn, đấy mới là cách đàn bà thông minh trả thù kẻ phản bội.

Phụ nữ đừng mù quáng lấy 3 kiểu đàn ông này làm chồng kẻo tự hủy hoại đời mình

Phụ nữ đừng mù quáng lấy 3 kiểu đàn ông này làm chồng kẻo tự hủy hoại đời mình

Đây chính là 3 mẫu đàn ông chuyên làm khổ vợ con, phụ nữ thông minh hãy tránh thật xa kẻo cả đời bất hạnh, đêm nào cũng ôm con khóc nức nở.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khờ dại đàn bà khôn ngoan đàn bà thông minh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này