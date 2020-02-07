Đàn bà dại dột nhất là khi làm những điều này cho chồng con để rồi về già phải sống trong nước mắt

Phụ nữ yêu 07/02/2020 15:57

Những người đàn bà dại tận tụy hết lòng với chồng con thời còn trẻ, đến khi về già không được hưởng phúc mà còn phải chịu nhiều khổ sở.

Muốn về già có cuộc sống an nhàn, không phải dựa dẫm vào ai, thời trẻ đàn bà đừng dại làm những điều này cho chồng con.

Phí sức khỏe để chăm chồng con hết mực

dan ba dai 1
Phụ nữ dại hoang phí sức khỏe vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thời trẻ đừng dành hết thời gian chăm lo cho chồng con. Đừng ôm đồm quá nhiều việc ở công ty và ở nhà mà bỏ bê bản thân. Sức khỏe là vàng, có thể thời trẻ bạn không xem trọng điều này. Thế nhưng khi già đi, bạn sẽ ước giá như ngày đó chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Không quan tâm đến nhan sắc

dan ba dai 2
Phụ nữ khổ cả đời vì không chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại nhất là khi lo cho chồng con từng cái quần cái áo nhưng lại không quan tâm đến bản thân đang mặc gì, gương mặt tiều tụy, hốc hác ra sao. Tuổi trẻ, sắc đẹp là điều quan trọng nhất của phụ nữ, vì vậy đừng dại vì bất cứ ai mà đánh đổi. Hãy học cách yêu thương, bảo vệ mình nhiều hơn. Về già, bạn sẽ hạnh phúc.

Không quan tâm đến cha mẹ

dan ba dai 3
Nếu không quan tâm đến cha mẹ, bạn sẽ hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi thường phớt lờ, không quan tâm đến cha mẹ ruột. Nhưng khi về già, bạn sẽ hiểu được những nỗi khổ và tủi thân của cha mẹ. Khi nhìn những đứa con của mình lớn lên, thành gia lập thất và không còn thời gian về thăm mình, bạn sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ ngày đó. Thế nên hãy dành thời gian cho đấng sinh thành nhiều hơn, đừng để họ cô đơn khi về già.

Bỏ ngang việc mình yêu thích

dan ba dai 4
Hãy theo đuổi đam mê, đừng từ bỏ vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà theo đuổi đam mê và cố gắng thực hiện ước mơ là người xinh đẹp và quyến rũ nhất. Đừng ngồi không ở nhà, ngửa tay xin tiền chồng. Có thể thời trẻ, bạn thấy chuyện được chồng nuôi là bình thường. Nhưng khi về già, bạn sẽ hiểu được như thế nào là mệt mỏi, tủi thân. Vì vậy khi còn trẻ, hãy cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm sau này có tiền dưỡng già.

Xem chồng là cả thế giới

dan ba dai 5
Phụ nữ dại xem chồng là cả thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên biết cuộc đời này chẳng ai là cả thế giới của ai cả. Hãy bỏ ngay suy nghĩ chồng con là thứ duy nhất mình có, rằng không có họ, bạn không thể sống được. 

Không có đàn ông bên cạnh, phụ nữ phải lận lưng những bí quyết này để bảo vệ mình

Không có đàn ông bên cạnh, phụ nữ phải lận lưng những bí quyết này để bảo vệ mình

Người phụ nữ mạnh mẽ phải nắm vững các bí quyết này để chống lại những lời nói, hành động làm tổn thương mình, chứ không phải lúc nào cũng dựa vào đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng đàn bà khôn ngoan phụ nữ dại

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 37 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 52 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này