Đàn bà dại dột nhất là khi làm những điều này cho chồng con để rồi về già phải sống trong nước mắt

Muốn về già có cuộc sống an nhàn, không phải dựa dẫm vào ai, thời trẻ đàn bà đừng dại làm những điều này cho chồng con.

Phụ nữ thời trẻ đừng dành hết thời gian chăm lo cho chồng con. Đừng ôm đồm quá nhiều việc ở công ty và ở nhà mà bỏ bê bản thân. Sức khỏe là vàng, có thể thời trẻ bạn không xem trọng điều này. Thế nhưng khi già đi, bạn sẽ ước giá như ngày đó chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Phụ nữ khổ cả đời vì không chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại nhất là khi lo cho chồng con từng cái quần cái áo nhưng lại không quan tâm đến bản thân đang mặc gì, gương mặt tiều tụy, hốc hác ra sao. Tuổi trẻ, sắc đẹp là điều quan trọng nhất của phụ nữ, vì vậy đừng dại vì bất cứ ai mà đánh đổi. Hãy học cách yêu thương, bảo vệ mình nhiều hơn. Về già, bạn sẽ hạnh phúc.

Không quan tâm đến cha mẹ

Nếu không quan tâm đến cha mẹ, bạn sẽ hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi thường phớt lờ, không quan tâm đến cha mẹ ruột. Nhưng khi về già, bạn sẽ hiểu được những nỗi khổ và tủi thân của cha mẹ. Khi nhìn những đứa con của mình lớn lên, thành gia lập thất và không còn thời gian về thăm mình, bạn sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ ngày đó. Thế nên hãy dành thời gian cho đấng sinh thành nhiều hơn, đừng để họ cô đơn khi về già.

Bỏ ngang việc mình yêu thích

Hãy theo đuổi đam mê, đừng từ bỏ vì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà theo đuổi đam mê và cố gắng thực hiện ước mơ là người xinh đẹp và quyến rũ nhất. Đừng ngồi không ở nhà, ngửa tay xin tiền chồng. Có thể thời trẻ, bạn thấy chuyện được chồng nuôi là bình thường. Nhưng khi về già, bạn sẽ hiểu được như thế nào là mệt mỏi, tủi thân. Vì vậy khi còn trẻ, hãy cố gắng kiếm tiền, tiết kiệm sau này có tiền dưỡng già.

Xem chồng là cả thế giới

Phụ nữ dại xem chồng là cả thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan nên biết cuộc đời này chẳng ai là cả thế giới của ai cả. Hãy bỏ ngay suy nghĩ chồng con là thứ duy nhất mình có, rằng không có họ, bạn không thể sống được.