Đàn bà chớ dại ngửa tay xin chồng 3 thứ này kẻo bị xem thường ra mặt

Muốn được xem trọng, tương kính như tân đàn bà thông minh đừng bao giờ ngửa tay xin chồng những thứ này.

Nếu đàn bà dại ngày nào cũng chìa tay xin chồng 3 thứ này thì dù có đánh chết đàn bà thông minh cũng nhất quyết nói không. Nhờ thế, cô ấy được chồng xem trọng, kiêng nể, càng chung sống càng quấn vợ như sam, nửa bước không rời. Khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra bạn sẽ hiểu cuộc sống độc lập tài chính sẽ giúp đời bạn giá trị hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Xin tiền chồng Trong hôn nhân, dù là tiền của chồng hay vợ làm ra thì cả hai đều gộp chung lại vào quỹ tài chính của gia đình. Các cặp đôi sẽ tiết kiệm một khoản tiền nhất định trong tháng, phần còn lại sẽ trang trải cho các chi phí sinh hoạt khác. Dù ít hay nhiều, đàn bà lấy chồng nhất định phải có tiền để góp vào quỹ tiết kiệm ấy thì mới có được sự tôn trọng của chồng.

Chị em đừng nghĩ rằng chỉ cần ở nhà chồng nuôi, chăm sóc con cái chu đáo thì đàn ông sẽ phải biết ơn mình, sẽ luôn nợ mình món nợ ân tình. Hãy tỉnh táo lại và nhìn vào thực tế rằng, một khi bạn không làm ra tiền, khi muốn mua gì, làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng thì chàng sẽ dùng tâm thế xem thường, ban ơn để hành xử với bạn. Vậy nên, đàn bà lấy chồng, bằng mọi giá phải giữ lấy công việc của mình. Khi kiếm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra bạn sẽ hiểu cuộc sống độc lập tài chính sẽ giúp đời bạn giá trị hơn rất nhiều.

Đến cả bản thân cũng không tự chăm sóc được, càng sống ỷ lại vào người khác bạn càng trở thành gánh nặng - Ảnh minh họa: Internet Xin được dựa dẫm chồng trong mọi hoàn cảnh Đã là vợ chồng với nhau, tất nhiên đàn ông sẽ là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, sẽ đứng ra bảo vệ gia đình trước những sóng gió, gian truân. Tuy nhiên, đàn bà đừng vì xem chồng là điểm tựa mà đòi hỏi anh ấy phải giúp đỡ mình trong mọi chuyện. Việc gì tự làm được bạn đừng làm phiền đến người khác. Đến cả bản thân cũng không tự chăm sóc được, càng sống ỷ lại vào người khác bạn càng trở thành gánh nặng, khiến anh ấy thấy phiền toái, mệt mỏi với bạn đời của mình. Chính vì ngửa tay xin lòng thương hại của đàn ông nên đàn bà dại vô tình phạm phải điều đàn ông ghét nhất - Ảnh minh họa: Internet Xin lòng thương hại Đàn ông vốn dễ mủi lòng trước những giọt nước mắt của người đàn bà mình yêu. Những lúc cãi nhau, những khi giận hờn dù biết mình sai nhưng rất nhiều đàn bà vẫn khóc rưng rức để khiến đối phương mềm lòng, khiến anh ấy “xuống nước” xí xóa cho những lỗi lầm của mình. Chính vì ngửa tay xin lòng thương hại của đàn ông, chính vì dùng tâm kế để có được những thứ mình muốn nên kiểu đàn bà này cứ tưởng mình khôn ngoan nhưng lại vô tình phạm phải điều đàn ông ghét nhất.

3 ‘tử huyệt’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại đụng vào kẻo tình cảm rạn nứt, sớm muộn cũng bị bỏ rơi Dưới đây là những vùng cấm của đàn ông, phụ nữ thông minh tuyệt đối không được động vào kẻo tự bóp nát tình yêu, đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt.

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