Không phải hết yêu, đây mới là 3 lý do phổ biến khiến phụ nữ cả gan ‘CẮM SỪNG’ chồng

Khi yêu, đàn ông dù khô khan, cứng nhắc đến mấy cũng phải cố gắng lãng mạn, nuông chiều để lấy lòng người phụ nữ họ theo đuổi. Thế nên, thuở mới yêu được nuông chiều là thế, quan tâm là thế nên khi kết hôn càng lâu phụ nữ càng thất vọng về người chồng vô tâm của mình.

Nếu thắc mắc vì sao phụ nữ ngoại tình , bất chấp cắm sừng chồng, lột đồ ăn nằm với đàn ông khác dù vẫn yêu chồng thương con thì đây chính là đáp án dành cho bạn.

Họ khát khao được yêu thương, trân trọng và được đối xử tử tế. Vậy nên, một khi có một người đàn ông cho họ được sống lại tình yêu thuở đầu, trái tim rung động thì dẫu đã chồng con đề huề phụ nữ ngoại tình vẫn bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim.

Chính vì chồng lạnh nhạt, hờ hững khi nghĩ vợ đã là của mình chẳng cần sợ mất, chính vì chồng hết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ nên phụ nữ dần chán chồng đến mức mệt mỏi.

Chồng gia trưởng, không biết chia sẻ khiến phụ nữ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngoại tình vì chồng tệ bạc

Đừng tưởng rằng chỉ khi đàn ông ngoại tình vợ mới manh nha suy nghĩ “ông ăn chả, bà ăn nem” để trả thù. Rất nhiều phụ nữ thừa nhận rằng, họ nghĩ đến chuyện lên giường với đàn ông khác, cho mình cơ hội “ăn vụng” là bởi chồng quá tệ bạc.

Khi đàn ông ỷ rằng mình là trụ cột gia đình, là người kiếm tiền nuôi vợ con nên họ có quyền trút hết trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu vợ. Khi đàn ông mặc định vợ là người phải làm hết việc nhà, phải chăm con, nấu ăn và phục tùng chồng thì phụ nữ dù hiền lành đến mấy, yêu chồng đến đâu cũng thấy uất hận.

Chồng gia trưởng, không biết chia sẻ khiến phụ nữ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đấy là lúc kẻ thứ ba có cơ hội chen chân, phá nát tổ ấm.

Họ ăn nằm với đàn ông khác để được thỏa mãn nhu cầu tình dục, để “trả thù” người chồng vô tâm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngoại tình vì không được thỏa mãn gối chăn

Đừng tưởng chỉ đàn ông mới biết chán vợ, phụ nữ cũng biết chán chồng. Chồng quá lười nhác khi ở trên giường, chỉ tìm đến vợ để thỏa mãn nhu cầu xác thân mà không hề lắng nghe cơ thể của bạn đời, không hề để tâm đến cảm xúc của đối phương thì phụ nữ dần sẽ chẳng còn hứng thú khi gần gũi chồng.

Không được tôn trọng khi ái ân, không biết thăng hoa là gì nên phụ nữ có chồng khát khao được nếm thử cảm giác đạt được cực khoái. Họ ăn nằm với đàn ông khác để được thỏa mãn nhu cầu tình dục, để “trả thù” người chồng vô tâm của mình.

Dẫu yêu chồng, thương con nhưng rất nhiều phụ nữ vẫn vì 3 lý do trên mà sa ngã, mà không thể cưỡng lại cám dỗ của mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng...