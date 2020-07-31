5 lời khẩu nghiệp phụ nữ chớ dại thốt ra kẻo tự triệt tiêu phúc đức, cả đời khổ hạnh

Dưới đây là những lời phụ nữ thông minh không bao giờ hé môi, phụ nữ khờ dại cứ ra rả mỗi ngày nên phúc đức tiêu tán, càng về già càng khốn khổ bất hạnh.
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Nếu là phụ nữ thông minh, bạn chớ dại thốt ra những lời khiến bản thân rước tội khẩu nghiệp vào người, càng về hậu vận càng khốn đốn đủ đường.
1. Lời cay nghiệt, tổn thương người khác
Những lời Phật dạy luôn hướng con người đến điều thiện lành. Sống thì phải biết trước biết sau, nếu không thể nói những lời tử tế với người khác thì tốt nhất bạn nên im lặng.
Hãy nhớ, khẩu đức quyết định vận may, phụ nữ chớ dại tổn thương người khác bằng lời nói kẻo chính bạn sẽ phải ray rứt vì sai lầm của mình.
2. Bí mật của người khác
Chỉ khi thật sự tin tưởng bạn thì đối phương mới dốc cạn lòng, mới tâm sự về những bí mật của họ. Nếu là một người phụ nữ tử tế, đàng hoàng thì chẳng cần dặn dò bạn cũng phải biết giữ kín những điều riêng tư ấy, không được tiết lộ với bất cứ ai.
Việc “bán đứng” đối phương để mang câu chuyện ấy đi mua vui, để thêu dệt thị phi thì dẫu không nói trước mặt nhưng mọi người sẽ dè chừng, khinh khi bạn là điều hiển nhiên.
3. Dựng chuyện nói xấu
Trung thực là đức tính giúp chúng ta trưởng thành, gầy dựng lòng tin với mọi người xung quanh. Việc bạn không thích một ai đó là quyền của bạn, nhưng nếu bạn đi đơm đặt bịa tạc, dựng chuyện nói xấu người khác là điều cấm kỵ.
Phụ nữ có khí chất sẽ không bao giờ cho phép bản thân làm điều tệ hại ấy, phụ nữ khờ dại nếu đang mắc phải sai lầm này hãy dừng lại ngay.
4. Nói lời cục súc
Dù nóng giận đến mấy, bực tức đến đâu thì bạn cũng cần học cách kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói của mình. Đừng giận quá mất khôn, thốt ra những lời cay độc, cục súc và chửi bới người khác bằng lời lẽ khó nghe.
Bạn càng văng tục chửi thề, càng chì chiết chà đạp người khác thì nhân phẩm của bạn sẽ càng tuột dốc không phanh.
5. Lời ngông cuồng
Khi đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống, ai cũng có quyền tự hào về bản thân. Bởi lẽ, đấy là nỗ lực cống hiến, là cả quá trình bạn phấn đấu mới có được.
Tuy nhiên, nếu phụ nữ nông cạn ngông cuồng, hống hách và xem thường người khác khi đã giàu có thì phụ nữ thông minh không như thế. Họ biết người biết ta, cư xử khéo léo và chẳng dại khoe mẽ về những gì mình đang có. Nàng hiểu rằng, càng thổi phồng bản thân sẽ càng khiến kẻ xấu ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại. Cuộc sống đảo lộn, xui xẻo đeo bám ắt là điều khó tránh khỏi.