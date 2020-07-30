4 câu nói chứng tỏ đàn ông đã hết tình cạn nghĩa, phụ nữ hãy thôi dây dưa kẻo vạ lây sang con cái

Cuộc sống hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả sự tôn trọng dành cho nhau mới có thể ăn đời ở kiếp, mới có thể gắn bó bền chặt. Một khi đàn ông tỏ thái độ xem thường, nặng lời quát tháo khi cả hai cãi nhau thì chứng tỏ anh ta không hề xem trọng bạn.

Đây là 4 câu nói tố cáo đàn ông hết yêu , nếu nhận được tín hiệu ngầm này phụ nữ hãy bỏ ngay đừng tiếc, càng kéo dài cuộc hôn nhân thất bại bạn càng thua thiệt, khổ đau.

Đàn ông dù tài giỏi đến mấy, khôn ngoan đến đâu cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm, cũng có khi đưa ra những quyết định khiến bản thân phải trả giá đắt. Là một người vợ, phụ nữ hoàn toàn có quyền can gián chồng trước những trường hợp như thế.

Chỉ khi đàn ông hết yêu, khi đã chẳng còn chút tình cảm nào với người phụ nữ của mình họ mới thốt ra lời nói trên. Chị em hãy sớm chuẩn bị đường lui cho mình, đừng “cố đấm ăn xôi”, ở lại bên gã tồi này kẻo cả đời khổ hạnh.

Nếu chồng bỏ ngoài tai lời vợ nói, không tiếp thu bất cứ một ý kiến nào của vợ, không hỏi ý kiến vợ trước những việc quan trọng và tỏ thái độ khi vợ góp ý thì anh ta đích thị là gã đàn ông gia trưởng, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Sống với người chồng tệ bạc như thế, gắn đời mình với gã chồng đốn mạt như thế thì sao bạn có thể hạnh phúc được?

Việc chồng nói 'cô cứ mặc tôi' đồng nghĩa với việc họ thấy bạn phiền phức, lắm lời - Ảnh minh họa: Internet

“Cô cứ mặc tôi”

Dẫu biết rằng dù đã kết hôn thì cả đàn ông lẫn phụ nữ vẫn có cuộc đời của riêng mình. Họ vẫn có đời sống cá nhân, vẫn có quyền đòi hỏi đối phương tôn trọng quyền riêng tư và cho mình không gian riêng.

Tuy nhiên, nếu chồng đòi hỏi vợ không được phép chen vào cuộc sống của mình, chồng đi đâu, với ai, làm gì vợ cũng không được biết, không được ý kiến thì đấy nào khác gì cuộc sống giữa hai người dưng.

Việc chồng nói “cô cứ mặc tôi” đồng nghĩa với việc họ thấy bạn phiền phức, lắm lời và đã quá chán nản với cuộc hôn nhân hiện tại.

Nếu đã khinh khi vợ đến thế thì chứng tỏ tình yêu chàng dành cho bạn đã tan biến từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

“Tôi không thiếu đàn bà, cô đừng nghĩ mình có giá”

Nếu chồng nói 3 câu trên phụ nữ khờ dại vẫn có thể nhẫn nhịn, vậy nhưng khi họ đã thốt ra câu nói “cạn tàu ráo máng” này thì chị em đừng phung phí lòng bao dung nữa. Bởi thực tế, gã đàn ông tồi tệ mà bạn gọi là chồng chỉ xem bạn như một người bạn tình, một cô giúp việc không lương và là người đẻ mướn cho họ.

Họ xem vợ như một món hàng, nếu bỏ thì có thể lấy ngay người phụ nữ khác để lấp vào chỗ trống. Nếu đã khinh khi vợ đến thế thì chứng tỏ tình yêu chàng dành cho bạn đã tan biến từ lâu.