3 điều phụ nữ thông minh hãy làm ngay để tích đức cho con, để phúc cho cháu, cả đời an yên

Nếu là phụ nữ thông minh bạn hãy làm 3 điều này càng sớm càng tốt để gia đình lúc nào cũng thuận hòa hạnh phúc, con cháu cũng được “thơm lây”.

Muốn cả đời an yên, gia đình thuận hòa, con cháu được “hưởng sái” phúc đức phụ nữ thông minh chỉ cần làm cho bằng được 3 điều này là đủ, không hơn không kém. Phụ nữ chính là phong thủy của cả gia đình, khi bạn sống tử tế, bao dung thì chồng con cũng sẽ được hưởng phúc phần - Ảnh minh họa: Internet 1. Sống bao dung, không ganh ghét hãm hại bất cứ ai Lời Phật dạy chỉ rõ, phụ nữ càng xấu tính, càng chất chứa nhiều thù hận trong lòng thì càng trở nên xấu xa, cuộc đời càng khổ đau mệt mỏi. Thay vì dùng thời gian để ghét kẻ khác, bạn hãy dùng chính quỹ thời gian ấy để yêu thương chính mình, để tận hưởng những phút giây vui vẻ, lạc quan.

Càng ganh ghét đố kỵ, thù lâu nhớ dai bạn càng tự giày vò mình trong những uất hận, căm phẫn. Phụ nữ sống mà chỉ biết so kè nhau, chỉ chăm chăm nghĩ cách để dùng mưu hèn kế bẩn để báo thù thì đời bạn sẽ chìm trong trầm luân, trở nên đáng ghét trong mắt người đời. Buông bỏ hiềm khích trong quá khứ, học cách thứ tha cho kẻ đã từng làm đau mình mới là cách giúp phụ nữ hạnh phúc. Hãy nhớ, phụ nữ chính là phong thủy của cả gia đình, khi bạn sống tử tế, bao dung thì chồng con cũng sẽ được hưởng phúc phần.

Bạn càng khẩu nghiệp, càng ăn to nói lớn để lấn át chồng thì con cái càng ngán ngẩm trước mẹ của chúng - Ảnh minh họa: Internet 2. Không chửi bới, quát tháo chồng con vô cớ Dẫu biết rằng cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến phụ nữ mệt mỏi, chán chường và lắm lúc khó chịu đến mức chỉ muốn trút giận lên người khác để xả hết uất ức trong lòng. Vậy nhưng, trước khi làm như thế phụ nữ hãy thử chất vấn bản thân mình xem hành động dại dột ấy sẽ gây nên những hậu quả gì. Không chỉ khiến chồng con bị mắng chửi oan ức, bạn còn vô tình khiến bản thân trở thành người đàn bà cáu gắt, cau có vô cớ. Bạn càng khẩu nghiệp, càng ăn to nói lớn để lấn át chồng thì con cái càng ngán ngẩm trước mẹ của chúng­. Chỉ khi gia đình thuận hòa, trong ấm ngoài êm thì phụ nữ mới giúp mối quan hệ trong nhà vui vẻ, thoải mái - Ảnh minh họa: Internet 3. Không bất hiếu với cha mẹ chồng Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Muốn cuộc sống gia đình lúc nào cũng thuận hòa, hạnh phúc thì phụ nữ cần học cách nhẫn nhịn, đối xử tử tế, chân thành với mẹ chồng. Chỉ khi dùng chân tình để cảm hóa thì mẹ chồng mới yêu thương con dâu như con cái trong nhà. Thậm chí, nhiều mẹ chồng còn cưng chiều con dâu hơn cả con trai mình. Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ hơn thua với mẹ chồng, cũng đừng bao giờ tỏ thái độ “lồi lõm” ăn nói thất lễ với mẹ chồng. Chỉ khi gia đình thuận hòa, trong ấm ngoài êm thì phụ nữ mới giúp mối quan hệ trong nhà vui vẻ, thoải mái. Con cái được lớn lên trong gia đình có mẹ luôn hiếu thuận với ông bà ắt sẽ cảm nhận được giá trị của tình thân.

3 món quà đắt đỏ đàn ông ngoại tình sẽ chẳng tiếc với vợ, phụ nữ hãy đề cao cảnh giác Khi được tặng 3 ‘món quà’ này phụ nữ chớ vội mừng bởi đấy chính là dấu hiệu ngầm chứng tỏ đàn ông chán vợ, đang nuôi bồ nhí bên ngoài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-dieu-phu-nu-thong-minh-hay-lam-ngay-de-tich-duc-cho-con-de-phuc-cho-chau-ca-doi-an-yen-374069.html