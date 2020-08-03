3 ‘tử huyệt’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại đụng vào kẻo tình cảm rạn nứt, sớm muộn cũng bị bỏ rơi

Phụ nữ yêu 03/08/2020 22:25

Dưới đây là những vùng cấm của đàn ông, phụ nữ thông minh tuyệt đối không được động vào kẻo tự bóp nát tình yêu, đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt.

Dù có “đánh chết” phụ nữ thông minh cũng không phạm phải những điều đại kỵ trong tình yêu này. Nhờ thế, cô ấy luôn được nâng niu chiều chuộng dù chẳng hề sở hữu vẻ ngoài nổi bật. 

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Hãy trung thực, hãy thẳng thắn với những sai lầm của mình và cho bản thân cơ hội được sửa sai - Ảnh minh họa: Internet

Nói dối

Trong bất cứ một mối quan hệ nào, sự chân thật vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt là tình yêu, hôn nhân, lòng tin càng quan trọng trong việc duy trì, phát triển mối quan hệ. Vậy nên, dù có đánh chết phụ nữ cũng đừng dối gạt người đàn ông của đời mình, đừng nói dối anh ấy kẻo đến khi chàng biết được sự thật anh ấy sẽ thất vọng về bạn vô cùng.

Trước khi lừa gạt đối phương bạn hãy nhớ đến câu chuyện “chú bé chăn cừu” để tự răn đe mình. Hãy trung thực, hãy thẳng thắn với những sai lầm của mình và cho bản thân cơ hội được sửa sai. Có như thế thì bạn mới có được lòng tin yêu, mới khiến đàn ông yêu hết lòng hết dạ mà chẳng hề suy tính thiệt hơn. 

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Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng sợ mất mặt với người đời - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu sau lưng chàng

Đần ông ghét nhất là phụ nữ ngồi lê đôi mách, thích mang chuyện cá nhân đi buôn chuyện với người khác để mua vui. Chẳng đàn ông nào lại thích người phụ nữ của mình đi thọc mạch, nói xấu thiên hạ cả.

Nếu phụ nữ trót “nhiều chuyện” thì hãy bỏ ngay thói xấu tai hại này. Cũng thế, nếu chàng làm điều gì khiến bạn phật ý thì hãy thẳng thắn nhắc nhở. Nếu cứ lẳng lặng cho qua mọi chuyện nhưng lại đi kể xấu đối phương thì chính bạn đang tự bôi tro trét trấu vào mặt mình.

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng sợ mất mặt với người đời. Một khi đã bị “bán đứng”, bị mang ra soi mói, mổ xẻ thì tất nhiên họ sẽ khinh thường bạn ra mặt. 

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Phụ nữ khờ dại bảo thủ hãy chờ đến khi đàn ông không thể chấp nhận được sự vô lý ấy họ sẽ dứt áo ra đi - Ảnh minh họa: Internet

Luôn cho rằng mình đúng

Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có những ưu và nhược điểm nhất định. Là phụ nữ, dẫu là phái yếu, dẫu luôn được nhường nhịn, bao dung nhưng bạn đừng vì thế mà được nước lấn tới, có những hành vi quá đáng.

Nếu vẫn ôm giữ tâm lý “em luôn đúng, anh luôn sai”, bắt đàn ông phải răm rắp nghe theo mọi ý kiến của mình, không được phản bác hay góp ý thì bạn đang tự biến mình thành người phụ nữ đáng ghét.

Phụ nữ khờ dại cứ việc bảo thủ, cứ việc duy ý chí cho đến khi đàn ông không thể chấp nhận được sự vô lý ấy, khi lòng bao dung đã cạn, tình yêu đã nhạt họ sẽ dứt áo ra đi không thương tiếc.

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