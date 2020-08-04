3 thứ đàn ông ghét bị mang ra so sánh nhất, điều thứ 2 ai cũng từng phạm phải

Người xưa có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi gia đình đều có những “thâm cung bí sử” nên thay vì so sánh ta cần hài lòng với những gì mình đang sở hữu. Chị em hãy nhớ, đàn ông nào cũng mong kiếm được nhiều tiền để lo cho vợ con cuộc sống sung túc đủ đầy. Đàn ông nào cũng phấn đấu miệt mài để công danh xán lạn, để vợ con có thể tự hào khi có người chồng, người cha như họ.

Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp, hạnh phúc cả đời phụ nữ chỉ cần tránh xa những điều đàn ông ghét nhất này.

Nếu là một người vợ khôn ngoan, bạn hãy khéo léo động viên, khích lệ để chồng phấn đấu trong sự nghiệp. Luôn ở bên, kề vai sát cánh cùng chồng vượt qua khốn khó mới là việc một người vợ tử tế nên làm.

Thế nên, phụ nữ đừng dại mang thu nhập của chồng ra so sánh với thu nhập của đàn ông khác, chồng của người khác. Việc làm này chẳng thể giúp chồng bạn kiếm được nhiền tiền hơn, mà còn vô tình khiến anh ấy tự ái, hờn giận và nghĩ vợ xem thường mình.

Việc mang khả năng gối chăn của chồng ra so sánh với người yêu cũ sẽ khiến anh ấy tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

2. Chuyện vợ chồng

Chỉ đàn ông ích kỷ, gia trưởng mới không để tâm đến cảm xúc của vợ khi ái ân. Đa phần đàn ông yêu thật lòng đều rất chú ý đến những điều vợ thích khi vợ chồng gần gũi. Họ biết cách lắng nghe để hiểu mọi ngóc ngách trên cơ thể của người phụ nữ mình yêu, nâng niu chiều chuộng để bạn đời có đời sống gối chăn viên mãn.

Nếu chàng chưa khiến bạn hài lòng, nếu anh ấy vẫn chưa biết cách giúp bạn thăng hoa thì chị em hãy khéo léo thổ lộ cho anh ấy biết mong muốn của bạn.

Việc mang khả năng gối chăn của chồng ra so sánh với người yêu cũ bằng những câu nói “người yêu cũ của em rất giỏi chuyện ấy”, “anh không bằng một góc người cũ của em”, "anh chỉ được như thế thôi à"… sẽ khiến anh ấy tổn thương tận cùng. Từ đấy, chồng chán vợ, chẳng còn chút hứng thú gần gũi, hôn nhân rạn nứt là điều dễ hiểu.

Chồng không đẹp trai, chẳng có gì nổi bật nhưng anh ấy biết hy sinh vì gia đình, luôn dốc cạn tâm can vì vợ con - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngoại hình

Người ta vẫn nói, cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình, một khi đã yêu thương một người bằng cả tấm chân tình bạn sẽ luôn thấy họ đáng yêu, hấp dẫn. Dù chồng không sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi hay sống mũi dọc dừa điển trai nhưng anh ấy vẫn là người đàn ông duy nhất quỳ gối cầu hôn bạn, nỗ lực khiến bạn hạnh phúc mỗi ngày.

Phụ nữ lấy chồng, đừng ham chồng “đẹp mã” bởi dù điển trai đến mấy mà không thật lòng thật dạ thì việc anh ta phản bội bạn để trèo lên giường với đàn bà khác là điều khó tránh.

Chị em đừng tiết kiệm lời khen với chồng, những câu vô cùng đơn giản “hôm nay anh phong độ quá”, “trong mắt em chồng là giỏi nhất”,… sẽ khiến anh ấy sướng rơn hạnh phúc.

Chồng không đẹp trai, chẳng có gì nổi bật nhưng anh ấy biết hy sinh vì gia đình, luôn dốc cạn tâm can vì vợ con. Lấy được người đàn ông như thế chị em hãy mừng thầm bởi chàng đã yêu bạn hơn cả bản thân họ.