Đã sức cùng lực kiệt nhưng không thể ly hôn, phụ nữ hãy nắm thật chặt 3 tâm thế quý giá này

Phụ nữ yêu 17/01/2020 14:40

Đây là những điều quý giá giúp phụ nữ cô đơn trong hôn nhân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, do đó đừng bao giờ đánh mất.

Nếu mệt mỏi nhưng không thể ly hôn, chị em hãy nắm thật chặt 3 điều quý giá này để tự an ủi bản thân mỗi ngày, còn người đàn ông tệ bạc kia thì đừng để tâm nữa.

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Phụ nữ cô đơn trong hôn nhân hãy nắm giữ 3 tâm thế này - Ảnh minh họa: Internet

Tâm thế tự yêu thương mình

Nếu bạn không thể ly hôn, hãy dành thời gian yêu thương mình nhiều hơn. Nếu phụ nữ cô đơn, không tìm được hạnh phúc bên chồng, hãy tìm niềm vui trong việc chăm sóc con cái, làm đẹp, chiều chuộng bản thân. 

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Phụ nữ hãy tự yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ có 2 điều phải làm được. Một là đừng quên làm đẹp, hai là đừng ngược đãi chính mình. Có tiền cứ ăn ngon mặc đẹp. Nếu mệt cứ nghỉ ngơi rồi làm tiếp, đừng cố gắng trong khi cơ thể mình không cho phép. Nếu không thích cứ cự tuyệt, đừng vì làm hài lòng người khác mà chuốc buồn phiền cho mình.

Nếu sống bên người đàn ông tệ bạc, bạn hãy chuẩn bị tâm thế yêu thương bản thân nhiều hơn. Việc chiều chuộng chính mình sẽ giúp bạn thoải mái, không còn chìm đắm trong những buồn bực hay lo toan thường ngày nữa.

Tâm thế buông bỏ

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Đừng trông chờ đàn ông thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trông chờ vào sự có tâm của đàn ông mà rước buồn phiền cho mình. Không được đàn ông quan tâm, bạn cũng có thể sống tốt. Không có sự yêu thương của chồng, bạn còn con cái và công việc làm niềm vui. Thế nên hãy buông bỏ những ảo tưởng bấy lâu nay. Có vậy, tâm của bạn mới nhẹ nhàng, thoải mái.

Tâm thế tự chữa lành vết thương

Đừng trông mong chồng thay đổi. Cuộc đời này chỉ có bản thân bạn không bao giờ phản bội và làm tổn thương mình mà thôi. Và cũng chỉ có bản thân mới chữa lành được những vết thương mà bạn đang phải chịu đựng. Thế nên hãy tự chữa lành cho mình, chứ đừng trông chờ ai sẽ giúp bạn làm điều đó.

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Phụ nữ hãy tự chữa lành vết thương cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, nếu không đủ can đảm buông bỏ cuộc hôn nhân rạn nứt, hãy tự biết cách để bản thân thoát khỏi nỗi cô đơn hiện tại. Vì ngoài chồng, bạn có rất nhiều thứ cần quan tâm.

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