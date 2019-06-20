Đã là phụ nữ thì dù có nghèo thế nào cũng nhất định phải có được 5 thứ xa xỉ này

Bởi thế, người ta thường nói, nếu trong lòng không vui, phụ nữ hãy tô son, nếu bị tổn thương, phụ nữ hãy tìm cho mình một cây son mới. Tô son thì phải soi gương, tô son thì phải nhìn bản thân trong gương. Khi ấy, phụ nữ sẽ biết bản thân cũng cần phải xinh đẹp hơn, hay trầm trồ nhìn mình trong gương với một màu son ưa thích cũng thật vui!

Phụ nữ dù nghèo đến mấy cũng phải tìm được cho mình một cây son phù hợp. Không cần đắt tiền, không cần hàng hiệu, chỉ cần khi son lên môi có thể thấy mình tươi đẹp hơn. Với phụ nữ , son môi không chỉ là một thứ trang sức, mà còn là một người bạn. Phụ nữ son môi không chỉ để xinh đẹp hơn mà còn khiến mình vui hơn.

Bởi thế, hãy có một đôi giày mà chỉ cần có thể xỏ vào chân bạn sẽ muốn đi khắp nơi, tự tin và thoải mái nhất.

Phụ nữ có thể mang giày cao gót đến những nơi sang trọng, có thể vì một người đàn ông mà chọn đôi giày thu hút nhất. Nhưng hãy nhớ, chỉ có đôi giày êm chân mới có thể đưa phụ nữ đến những nơi tốt đẹp nhất. Phụ nữ lựa giày cũng như chọn một cuộc sống mình muốn. Giày đẹp đến mấy cũng không bằng vừa chân, cuộc sống đẹp mặt đến mấy cũng không bằng cảm giác bình yên trong lòng.

Một nụ cười thoải mái nhất

Phụ nữ có thể dùng muôn vạn nụ cười để chiều lòng người khác, nhưng hãy giữ lại nụ cười hạnh phúc và rạng ngời nhất cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Nụ cười của phụ nữ không chỉ là thứ trang sức để người khác ngắm. Phụ nữ cười còn là để cho chính mình. Đừng chỉ nghĩ vì mình cười đẹp mà cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Đúng hơn là mình cười vì thật sự vui và thoải mái thì cuộc sống mới dễ thở hơn.

Bởi thế, phụ nữ có thể dùng muôn vạn nụ cười để chiều lòng người khác, nhưng hãy giữ lại nụ cười hạnh phúc và rạng ngời nhất cho chính mình. Là cười khi thật sự thấy vui, cười khi bên người mình quý, và cười vì bản thân thật sự muốn hạnh phúc. Phụ nữ có thể giữ được nụ cười như thế qua suốt thăng trầm thì sẽ càng mạnh mẽ và hạnh phúc hơn.

Một người bạn có thể bên mình bất cứ lúc nào

Càng lớn lên, bạn sẽ càng có nhiều mối quan hệ. Nhưng đôi khi, người nói thân thiết với bạn lúc này lại không phải là người tình nguyện vì bạn làm nhiều thứ. Càng trưởng thành, người ta càng dễ có những mối quan hệ hời hợt. Tìm đến nhau vì lợi ích, nên cũng dễ dàng rời bỏ nhau vì lợi ích.

Bởi thế, hãy “sắm” cho mình một người bạn sẵn sàng bên mình suốt tháng năm. Họ có thể không quá nhiệt tình, niềm nở, nhưng không bao giờ bỏ đi. Họ có thể không gặp mình thường xuyên nhưng chắc chắn khi mình cần sẽ không biến mất. Họ có thể cho mình nhiều hơn những lợi ích của những con người trưởng thành, nhưng là duy nhất chân tình và bền vững. Có một người bạn như thế, phụ nữ dù trải qua chuyện gì cũng không bao giờ thấy cô đơn.

Một người đàn ông “xịn”

Cái “xịn” nhất ở đàn ông là chân tình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống không nhất thiết phải có đàn ông, nhưng tốt nhất vẫn là nên có một người bạn đời đồng hành chân thành. Để san sẻ, gánh vác, và cho phụ nữ điểm tựa.

Phụ nữ nên tìm cho mình một người đàn ông “xịn”. Người ấy đầu tiên phải tốt, sau đó là chân thành đối đãi với mình. Cái “xịn” nhất ở đàn ông là chân tình. Chỉ cần tìm được người đàn ông có điều đó thì phụ nữ dù có gặp chuyện gì cũng có người chở che, cùng mình vượt qua.

Cuộc đời phụ nữ, vất vả vốn nhiều, ấm ức cũng sẽ không thiếu. Một người đàn ông chân tình không thể ngăn những chuyện đó, nhưng họ sẽ tình nguyện gánh phần nhiều để mình không ướt thân, ướt lòng. Suy cho cùng, người đàn ông như thế cũng xứng đáng là thứ tài sản xa xỉ phụ nữ dù bỏ ra bao nhiêu cũng gắng giữ gìn cả đời.