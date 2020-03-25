Cùng vượt qua 4 điều 'khốc liệt' này, vợ chồng không bao giờ bỏ nhau được

Phụ nữ yêu 25/03/2020 05:21

Những cặp vợ chồng hạnh phúc đều từng có khoảnh khắc muốn rời bỏ nhau. Vì có thể vượt qua những điều khốc liệt này mà họ mới không thể ly hôn.

Một cái nắm tay lúc về già phải trả cái giá bằng tháng ngày tuổi trẻ không ổn yên. Có thể kiên định bên nhau vượt qua những thời khắc gian nan này thì vợ chồng hạnh phúc cả đời.

Tranh cãi gây tổn thương lớn

vo chong hanh phuc 1
Khi có thể tha thứ, bao dung cho nhau, vết thương dẫu lớn đến mấy cũng có thể dần lành lặn. Và như thế mới là vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Giữa vợ chồng, có những cuộc tranh cãi gây ra những vết nứt khó hàn. Một phút không kiềm chế được mà thốt ra lời thương tổn đối phương. Một chút thiếu kiên nhẫn mà khiến cả hai không thể ngồi xuống giãi bày. Một lần mất kiểm soát, không hiểu cho nhau, không nhẫn nhịn vì nhau, có thể đẩy hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ.

Nhưng nếu có thể bỏ qua cái tôi lớn, những tổn thương mà đối phương gây ra khi mất bình tĩnh, vợ chồng sẽ thấu hiểu ý nghĩa lớn nhất của hôn nhân. Đó chính là cảm thông, vì không ai hoàn hảo. Vì không hoàn hảo nên ta cần một người ở bên để sửa đổi, để hoàn thiện giúp ta. Khi có thể tha thứ, bao dung cho nhau, vết thương dẫu lớn đến mấy cũng có thể dần lành lặn. Và như thế mới là vợ chồng.

Lúc cả hai cần đối phương ở bên nhau

Ý nghĩa lớn thứ hai trong hôn nhân là sự đồng hành. Khi một người cần thì người kia phải xuất hiện. Khi một người yếu đuối, thì người còn lại phải mạnh mẽ hơn. Khi một người cần chỗ dựa, thì người kia phải là điểm tựa vững chắc. Vợ chồng chính là đồng hành cùng nhau, ở bên nhau khi một trong hai cần đối phương nhất.

Khi cả hai đều thấu hiểu điều này thì dù gặp người tốt hơn, giỏi hơn cũng sẽ hiểu chẳng ai đặc biệt phù hợp hơn người bạn đời của mình. Suy nghĩ đó đến từ sự rung động của quá trình đồng hành, cùng bên nhau để mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Biến cố lớn

vo chong hanh phuc 2
Vợ chồng khi cùng nhau vượt qua biến cố sẽ càng trân trọng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Biến cố lớn có thể từ gia đình, hoặc bản thân. Chẳng hạn như, khi cả hai cùng trải qua nỗi mất mát người thân trong gia đình, sẽ có thứ cảm giác đây là người có thể hiểu nỗi đau của mình. Hay khi cả hai cùng trải qua thời gian chia sẻ gánh nặng tài chính, khó khăn trong gia đình, sẽ càng gắn bó và thấu hiểu hơn.

Vợ chồng khi cùng nhau vượt qua biến cố sẽ càng trân trọng đối phương. Đích đến hôn nhân hạnh phúc thì ngọt ngào, nhưng quá trình lại đầy đắng cay. Sẽ phải nhẫn nhịn, thấu hiểu, cảm thông, thậm chí là hy sinh rất nhiều.

Sự thay lòng

Có những cuộc hôn nhần từng tồn tại sự thay lòng, dù là ít hay nhiều. Nhưng một điều đặc biệt là khi xuất hiện một người thứ ba, họ càng nhận ra bạn đời mới là người quan trọng nhất. Không ai khuyến khích ngoại tình để vợ chồng yêu thương nhau hơn. Nhưng sự rung động vì một người thứ ba là một cảnh báo lớn trong hôn nhân. Để cả hai nhìn nhận lại tình cảm vợ chồng, để thấu hiểu điều mình cần.

Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng cả hai đều từng bị thu hút bởi người khác. Nhưng họ đã cố gắng giữ lại bản ngã của hôn nhân. Đó là sự chung thủy, bao dung và tập trung vào nhau. Vì mọi rạn nứt đều bắt nguồn từ tình cảm vợ chồng. Hàn gắn được rạn nứt thì vợ chồng càng thấu hiểu, bền chặt bên nhau.

vo chong hanh phuc 3
Một câu “cùng nhau qua thăng trầm” nói thì dễ, nghe cũng chẳng gì to tát nhưng khi làm lại cần nhiều kiên trì, nỗ lực, lòng tin và sự hy sinh - Ảnh minh họa: Internet

Một câu “cùng nhau qua thăng trầm” nói thì dễ, nghe cũng chẳng gì to tát nhưng khi làm lại cần nhiều kiên trì, nỗ lực, lòng tin và sự hy sinh. Chẳng có cặp vợ chồng nào hạnh phúc đến già mà không có lúc tưởng chừng như phải rời bỏ nhau. Chẳng có cuộc hôn nhân bền vững nào mà chỉ có bình yên và hạnh phúc. Ý nghĩa cuối cùng của hôn nhân là bình đạm cùng nhau già đi, chuyện gì cũng đã từng qua cùng nhau.

4 câu nói gây tổn thương sâu sắc vợ chồng đừng bao giờ nói với nhau

4 câu nói gây tổn thương sâu sắc vợ chồng đừng bao giờ nói với nhau

Trong tình yêu hay hôn nhân, có những lời không bao giờ nên thốt ra với nửa kia, bởi dù sau này bạn có xin lỗi thì vết sẹo tinh thần đã gây ra cũng không bao giờ lành lại hoàn toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tình cảm vợ chồng hôn nhân hạnh phúc hôn nhân lâu dài

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này