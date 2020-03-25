Giữa vợ chồng, có những cuộc tranh cãi gây ra những vết nứt khó hàn. Một phút không kiềm chế được mà thốt ra lời thương tổn đối phương. Một chút thiếu kiên nhẫn mà khiến cả hai không thể ngồi xuống giãi bày. Một lần mất kiểm soát, không hiểu cho nhau, không nhẫn nhịn vì nhau, có thể đẩy hôn nhân đến bờ vực đổ vỡ.

Một cái nắm tay lúc về già phải trả cái giá bằng tháng ngày tuổi trẻ không ổn yên. Có thể kiên định bên nhau vượt qua những thời khắc gian nan này thì vợ chồng hạnh phúc cả đời.

Ý nghĩa lớn thứ hai trong hôn nhân là sự đồng hành. Khi một người cần thì người kia phải xuất hiện. Khi một người yếu đuối, thì người còn lại phải mạnh mẽ hơn. Khi một người cần chỗ dựa, thì người kia phải là điểm tựa vững chắc. Vợ chồng chính là đồng hành cùng nhau, ở bên nhau khi một trong hai cần đối phương nhất.

Nhưng nếu có thể bỏ qua cái tôi lớn, những tổn thương mà đối phương gây ra khi mất bình tĩnh, vợ chồng sẽ thấu hiểu ý nghĩa lớn nhất của hôn nhân. Đó chính là cảm thông, vì không ai hoàn hảo. Vì không hoàn hảo nên ta cần một người ở bên để sửa đổi, để hoàn thiện giúp ta. Khi có thể tha thứ, bao dung cho nhau, vết thương dẫu lớn đến mấy cũng có thể dần lành lặn. Và như thế mới là vợ chồng.

Khi cả hai đều thấu hiểu điều này thì dù gặp người tốt hơn, giỏi hơn cũng sẽ hiểu chẳng ai đặc biệt phù hợp hơn người bạn đời của mình. Suy nghĩ đó đến từ sự rung động của quá trình đồng hành, cùng bên nhau để mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Biến cố lớn

Vợ chồng khi cùng nhau vượt qua biến cố sẽ càng trân trọng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Biến cố lớn có thể từ gia đình, hoặc bản thân. Chẳng hạn như, khi cả hai cùng trải qua nỗi mất mát người thân trong gia đình, sẽ có thứ cảm giác đây là người có thể hiểu nỗi đau của mình. Hay khi cả hai cùng trải qua thời gian chia sẻ gánh nặng tài chính, khó khăn trong gia đình, sẽ càng gắn bó và thấu hiểu hơn.

Vợ chồng khi cùng nhau vượt qua biến cố sẽ càng trân trọng đối phương. Đích đến hôn nhân hạnh phúc thì ngọt ngào, nhưng quá trình lại đầy đắng cay. Sẽ phải nhẫn nhịn, thấu hiểu, cảm thông, thậm chí là hy sinh rất nhiều.

Sự thay lòng

Có những cuộc hôn nhần từng tồn tại sự thay lòng, dù là ít hay nhiều. Nhưng một điều đặc biệt là khi xuất hiện một người thứ ba, họ càng nhận ra bạn đời mới là người quan trọng nhất. Không ai khuyến khích ngoại tình để vợ chồng yêu thương nhau hơn. Nhưng sự rung động vì một người thứ ba là một cảnh báo lớn trong hôn nhân. Để cả hai nhìn nhận lại tình cảm vợ chồng, để thấu hiểu điều mình cần.

Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng cả hai đều từng bị thu hút bởi người khác. Nhưng họ đã cố gắng giữ lại bản ngã của hôn nhân. Đó là sự chung thủy, bao dung và tập trung vào nhau. Vì mọi rạn nứt đều bắt nguồn từ tình cảm vợ chồng. Hàn gắn được rạn nứt thì vợ chồng càng thấu hiểu, bền chặt bên nhau.

Một câu “cùng nhau qua thăng trầm” nói thì dễ, nghe cũng chẳng gì to tát nhưng khi làm lại cần nhiều kiên trì, nỗ lực, lòng tin và sự hy sinh - Ảnh minh họa: Internet

Một câu “cùng nhau qua thăng trầm” nói thì dễ, nghe cũng chẳng gì to tát nhưng khi làm lại cần nhiều kiên trì, nỗ lực, lòng tin và sự hy sinh. Chẳng có cặp vợ chồng nào hạnh phúc đến già mà không có lúc tưởng chừng như phải rời bỏ nhau. Chẳng có cuộc hôn nhân bền vững nào mà chỉ có bình yên và hạnh phúc. Ý nghĩa cuối cùng của hôn nhân là bình đạm cùng nhau già đi, chuyện gì cũng đã từng qua cùng nhau.