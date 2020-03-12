Vợ chồng ăn đời ở kiếp, giả khờ bao dung hết thảy

Vợ chồng là duyên nợ nhiều tình nhiều nghĩa của tạo hóa. Người dưng rồi thành người thân, ở đời ở kiếp chẳng tính tháng tính ngày. Vậy thì sao phải làm khó nhau, sao lại tổn thương nhau? Cha mẹ, anh em còn có lúc cãi vã, huống hồ là vợ chồng không thể tránh mâu thuẫn. Nhưng nói lời khó nghe cũng đâu được gì, chi bằng cứ giả khờ giả ngốc mà bỏ qua, mà bao dung mọi chuyện.

Kỳ thực, đời người tìm được người đẹp người giỏi không thiếu, nhưng tri kỷ bạn đời thì chỉ có một. Đó là người chân thành nhất, muốn ở lại nhất. Vì thế, chỉ có thể trân quý đối đãi với họ, thật lòng yêu thương họ.

Bước vào hôn nhân, tình yêu cũng dần bớt lãng mạn, thôi nồng nàn, nhưng chân thành đối đãi thì vẫn phải còn. Tình yêu không biến mất sau hôn nhân, chỉ biến đổi thành tình thương, tình thân. Không chỉ còn yêu khi ta còn trẻ, còn nhiều mộng tưởng, còn thấy nhau tốt đẹp chỉn chu. Mà còn là thương khi cả hai cùng già đi với tháng ngày thực tế, với những gì không hoàn hảo.

Nhân duyên vợ chồng không thể chỉ dễ dàng như một lần gặp, mà là chắt góp bao lần lỡ duyên mới nên phận, quay đầu bao lần mới một kiếp gặp gỡ. Bởi thế mới nói, là vợ chồng với nhau không dễ, tìm được nhau trong trăm vạn người đã là điều kỳ diệu của duyên nợ.

Trần đời vật đổi sao dời, đất đá còn mòn phai với thời gian, huống hồ là lòng người nông cạn hợp tan. Đàn ông thành công hiển hách đến mấy cũng có lúc ê chề thất bại. Không ai vững vàng cả đời, cũng có lúc yếu mềm kém cỏi. Đàn ông hơn nhau là những khi sa cơ lỡ vận, lúc trút hơi thở cuối cùng, liệu có một người tri kỷ ở bên?

Là vợ chồng với nhau không dễ, tìm được nhau trong trăm vạn người đã là điều kỳ diệu của duyên nợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hơn nhau công thành danh toại không khó, hơn nhau hạnh phúc của một gia đình, bóng dáng dịu dàng của một người vợ phía sau mới khó. Đàn ông hãnh diện nhất là khi dù thành hay bại, cũng có một người bạn đời tình nguyện ở bên, cỗ vũ không ngừng, tiếp sức không dứt.

Bởi thế, đàn ông ở đời hơn thua với ai cũng được, cần gì phải hơn thua với vợ mình? Gia đình là nơi để về, còn vợ là người để yêu thương và bao dung. Gia đình là nơi chẳng cần rạch ròi đúng sai, cũng không cần phản kháng chống trả. Vợ chồng bên nhau quan trọng nhất là cùng cái tâm giữ gìn gia đình, cùng cố gắng tốt đẹp hơn, thoải mái bên nhau qua năm tháng dài.

Vợ muốn giữ chồng, phải nhớ ba nhu cầu chính của đàn ông, là được tôn trọng, thích dịu dàng, và muốn được hiểu. Đàn ông không khó giữ, chỉ cần bạn đáp ứng được nhu cầu của họ. Đàn ông không bạc tình, nếu bạn học hiểu họ mỗi ngày.

Hai vợ chồng chỉ cần thấy phù hợp thì dù là vấn đề gì cũng có thể cùng nhau vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Chồng muốn giữ vợ, hãy nhớ ba điều vợ muốn, là cảm giác an toàn, sự lãng mạn, và được cưng chiều, dỗ dành. Phụ nữ không khó chiều, chỉ cần bạn cho họ điều họ muốn. Phụ nữ không tuyệt tình, chỉ cần bạn dành cho họ cả trái tim.

Quả thật, hôn nhân hạnh phúc cốt là chọn đúng người. Chỉ cần đúng người, thì dù là năm tháng nào cũng không sợ trễ, sợ vất vả, sợ đổi thay. Hai vợ chồng chỉ cần thấy phù hợp thì dù là vấn đề gì cũng có thể cùng nhau vượt qua.