Ít ai biết: 7 loại tình yêu vợ chồng, kiểu cuối cùng là hiếm thấy nhất

Đây là kiểu tình cảm thường gặp ở giai đoạn đầu trong hôn nhân. Lúc này, vợ chồng chưa biết gì về nhau, cảm giác nhiều nhất là sự hấp dẫn, nên chưa có xung đột, mâu thuẫn. Cả hai chỉ nhìn thấy những điểm chung, và sức hút muốn ở bên nhau.

Trong cuộc hôn nhân của bạn có kiểu tình yêu nào trong số sau đây?

Trong hôn nhân có cảm giác “thích”, người trong cuộc luôn có thể là chính mình. Họ thường có sở thích chung, có sự đồng điệu trong cách sống, quan điểm hay thấu hiểu cảm xúc.

Theo các nhà tâm lý học, sự say mê này theo thời gian sẽ dần biến đổi thành một dạng tình cảm hoàn chỉnh hơn. Nhưng cũng còn tùy vào mối quan hệ phát triển theo chiều nào. Nhiều cặp đôi chỉ có thể chọn chia tay khi cảm giác say mê này không còn như lúc đầu.

Các nhà tâm lý học cho rằng trong kiểu tình cảm này, vợ chồng thường sẽ dễ nhầm lẫn. Vì chỉ có cảm giác thích mà không có nhiều say mê cho nhau, không có cam kết trong tình cảm thì sẽ dễ là tình bạn hơn là một tình yêu đích thực. Kiểu tình yêu này không đủ lớn để dành cho hôn nhân.

Tình yêu trống rỗng

Đây là kiểu tình yêu mờ nhạt nhất trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu tình yêu mờ nhạt nhất trong hôn nhân. Khi ấy, cả hai đã có cam kết vợ chồng, nhưng lại dần mất đi sự thân mật, đam mê trong tình yêu. Họ chỉ muốn ở bên nhau, chịu trách nhiệm cho những gì là của chung, nhưng lại không có cảm giác yêu thương đúng nghĩa. Kiểu tình yêu này dễ bị lung lay khi có cám dỗ nhất.

Tình yêu lớn

Kiểu tình yêu này gồm đam mê, sự cam kết và cảm giác quen thuộc với nhiều đôi vợ chồng. Đây là kiểu tình yêu có được khi cả hai có sức hút với nhau, đi đến đám cưới, cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình, nhưng lại không có sự gắn kết thân mật thật sự trong tâm hồn hay thể xác.

Theo các nhà tâm lý học, các cặp vợ chồng có kiểu tình yêu này có thể sống với nhau trong một thời gian dài nhưng hạnh phúc thì chỉ mức trung bình. Họ chỉ cảm nhận cần đối phương để có một gia đình, hơn là sự hòa hợp đúng nghĩa “bạn đời”.

Tình yêu lãng mạn

Loại tình yêu này gồm có sự say mê và thân mật. Những cặp vợ chồng có tình yêu này luôn có sức hấp dẫn với nhau, cảm thấy thoải mái khi bên nhau. Nhưng họ lại không sẵn sàng cho những tình cảnh thực tế. Hôn nhân là nơi không dành cho những tình cảm quá lãng mạn, dễ giết chết những gì phi thực tế.

Đồng hành

Tình yêu đồng hành có sự thân mật và cam kết - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu đồng hành có sự thân mật và cam kết. Những cặp vợ chồng có tình yêu này chứa nhiều trách nhiệm với nhau. Chính vì thế, giữa họ thiếu sự đam mê của tình yêu đích thực. Các nhà tâm lý học cho rằng đây là kiểu tình yêu xuất hiện sau khi vợ chồng bên nhau nhiều năm. Như một loại cảm giác thân thuộc cần bạn đời đồng hành.

Tình yêu trọn vẹn

Kiểu tình yêu này đủ đầy cả đam mê, cam kết và sự gắn bó thân mật. Cả ba yếu tố này lúc nào cũng ngang nhau, và luôn tồn tại trong mối quan hệ này.

Sẽ hiếm có tình cảm vợ chồng đủ cả ba điều quan trọng này. Và nếu có thì có nghĩa là vợ chồng thật sự yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng và giữ vững nền tảng quan trọng đó. Những cặp vợ chồng này có thể sống với nhau lâu dài, và hạnh phúc trong hôn nhân thật sự viên mãn hơn những kiểu gia đình khác.

Và theo các nhà tâm lý học, một cuộc hôn nhân có thể trải nghiệm qua nhiều kiểu tình yêu, với từng cấp bậc khác nhau. Tình yêu của từng cặp đôi sẽ khác nhau, cũng có nhiều tiêu chuẩn hay cân bằng để phù hợp với nhau. Quan trọng nhất là cảm giác thoải mái khi bên nhau mới tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc.