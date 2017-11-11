Cứ ra rả mắng: ‘Giàu vì bạn, sang vì vợ’ nhưng ít đàn ông biết ý nghĩa thực sự của câu nói này

Những người phụ nữ khôn khéo, tính tế và đảm đang chính là mẫu vợ mà mọi đàn ông khát khao. Bởi lẽ, họ mới là người biết ‘mềm nắn rắn buông’ uyển khuyển khéo léo xử trí để mối quan hệ vợ chồng luôn thuận hòa, yên ấm. Một gia đình có hạnh phúc hay không ngoài sự chung thủy, chân thành của người chồng thì sự vun vén của người vợ cũng chiếm vai trò quyết định.

Trong một quán cà phê có 2 nhóm đàn ông cùng ngồi, mỗi nhóm đang bàn một câu chuyện khác nhau.

Muốn hiểu rõ về câu nói “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ” bạn hãy đọc câu chuyện sau:

Nhóm đàn ông bên trái tâm sự, tỉ tê:

-Dạo này tôi chán quá, cứ ẩm ương trong người thế nào ấy

- Đi thử gió mới với tôi không, bảo đảm hết chán ngay

Anh chàng kia buông chữ “ừ, được đấy” rồi họ nhanh chóng rời đi

Nhóm đàn ông bên phải oang oang nói

-Sao hồi trước vợ tôi chăm chút điệu đà thế, giờ lôi thôi không tả được. Đi làm mà xỏ cả dép lê, quần ào thì bèo nhèo nhìn chán quá ông ạ!

Bạn bè người đàn ông này nghe xong đồng loạt mắng:

-Ông hâm à, vợ ông đang mang bầu ốm nghén mệt cả người, thời gian đâu mà chăm chút điệu đà. Mua đầm bầu tặng vợ đi, ở đấy mà than thở

-Trời ạ, vợ tôi bầu rồi tôi biết, chân vợ cậu mang bầu bị ‘xuống máu’ phù to ra thì sao mà mang được giày. Chắc cô ấy tiếc tiền mua giày cỡ lớn hơn nên mang dép lê cho tiện đấy

Người chồng ngẫm nghĩ một lúc rồi rít thuốc gật gù: ‘Ừ, các ông nói đúng, tôi vô tâm với vợ tôi quá’

Vừa dứt lời anh bị người bạn giật ngay điều thuốc mắng cho: ‘Ông bỏ thuốc đi, hại người hại cả vợ con. Mà ông đi nãy giờ cũng lâu rồi đây, về nhà đi, cứ để vợ bầu ở nhà một mình thế à.’

Qua hai câu chuyện trên ta có thể nhận thấy người xưa quả thấu đáo khi cho rằng dù là đàn ông hay phụ nữ cũng nên chọn bạn mà chơi. Bởi bạn tốt sẽ giúp đỡ ta trong sự nghiệp, khuyên bảo ta những điều hay trong khi bạn xấu sẽ khiến ta sa ngã, đi lùi.

Một người bạn tốt sẽ kéo ta lại trước bờ vực lỗi lầm, sẽ luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến với ta. Vậy nên, một người bạn tốt hay xấu bạn hãy tự kiểm chứng.

Cũng vậy, một gia đình hạnh phúc ngoài người vợ chu toàn thiên chức còn cần cả sự chăm chút cho bản thân, cho chồng con. Đừng bao giờ vì gia đình mà quên mất chính mình, hãy không ngừng làm đẹp để người khác nhìn vào có thể biết rằng chồng đối xử với bạn rất tốt, cuộc hôn nhân này là đúng đắn.

Chưa kể, ‘của chồng công vợ’ một người phụ nữ tốt sẽ biết cách hỗ trợ chồng trong sự nghiệp, giúp họ thăng tiến nhanh chóng.

Đàn ông hãy nhớ, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, vậy nên bạn đừng quá vô tâm để họ càng phải cô đơn, tủi nhục dù đang chung chăn gối với người đàn ông họ yêu thương.