Còn làm những hành động này nữa, sớm muộn gì bạn cũng mất chồng

Có nhiều người phụ nữ cứ nghĩ cứ chu toàn cho chồng con là được, còn bản thân thì không quan tâm. Vì vậy họ có xu hướng bỏ bê bản thân sau khi kết hôn. Những lần đi mua sắm chỉ chăm chăm nhìn vào đồ nam, suy nghĩ mua gì cho chồng, mua gì cho con. Nhưng phụ nữ nên nhớ, đàn ông có thể bội bạc, con rồi sẽ lớn có gia đình riêng, chỉ có bản thân là không bao giờ phản bội bạn. Hãy đối xử với bản thân mình tốt một chút, ăn ngon, mặc đẹp là điều quan trọng nhất cuộc đời của phụ nữ. Chỉ khi bạn đẹp, đàn ông mới nguyện một đời ở bên. Bởi vậy, dù có bận đến mấy, bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc da , tập thể dục để bản thân luôn tươi trẻ và yêu đời.

Đây là điều mà nhiều chị em thường mắc phải khiến vợ chồng không thể hiểu nhau. Đã là vợ chồng, bạn nên nói ra những quan điểm, khúc mắc, đừng chọn cách im lặng kẻo khiến mối quan hệ càng căng thẳng hơn. Bạn nên nhớ trong hôn nhân, im lặng đồng nghĩa với mất nhau chứ không phải là nhường nhịn. Đàn ông vốn rất ghét những người phụ nữ cứ im lặng và cam chịu. Điều đó khiến anh ấy cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi, không biết đường để giải quyết những mâu thuẫn của cả hai. Phụ nữ à! Đừng im lặng nữa, đừng khiến bản thân trở nên nhút nhát, hãy mạnh mẽ nói những điều mình nghĩ để không phải hối hận.

Cãi ngang, vô lý

Đàn ông ghét phụ nữ cãi ngang, cãi vô lý, vô duyên - Ảnh minh họa: Internet

Khi đuối lý, có nhiều người đều cãi ngang nhằm đổ hết lỗi lầm cho đối phương. Đàn ông ghét nhất kiểu phụ nữ này, anh ấy cảm thấy hành động đó vô cùng mất lịch sự. Có chuyện gì cứ nói đàng hoàng, đừng cãi cùn, đừng khiến đối phương phải đau đầu trước những câu nói vô duyên của bạn. Khôn khéo trong giao tiếp là ưu điểm giúp bạn duyên dáng trong mắt người khác. Những cô vợ đừng bắt bẻ chồng cũng đừng đụng chạm đến lòng tự trọng của anh ấy. Bởi điều đó có thể dẫn cuộc hôn nhân của bạn rơi vào bế tắc. Hãy lắng nghe nhau nhiều hơn, thay vì cứ “anh phải thắng, em phải thắng”, hãy nhường nhịn nhau. Yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân là lắng nghe, nếu không làm được bạn đừng mong gia đình mình sẽ yên ổn.

Phụ nữ hay than vãn, kêu ca

Hành động này của phụ nữ chỉ khiến đàn ông chạy dài. Họ vốn rất khó chịu khi ở bên người phụ nữ suốt ngày than ngắn thở dài, đặc biệt là lúc nào cũng nhắc đến tiền. Bạn đừng dại mà biến bản thân thành người phụ nữ lắm lời khiến đàn ông mệt mỏi, chỉ muốn tránh xa. Nếu chồng kiếm ít tiền, cuộc sống thiếu trước hụt sau, hãy tìm cách giúp đỡ anh ấy, đừng cứ ngồi một chỗ kêu ca, than vãn. Hôn nhân là cả hai cùng nhau xây dựng, chứ không phải một người bận rộn, một người ở không. Phụ nữ khôn ngoan luôn biết cách kiếm tiền chứ đừng bao giờ chịu trở thành gánh nặng của chồng.

Phụ nữ không biết nấu ăn

Kiểu phụ nữ không biết nấu ăn sẽ khiến đàn ông tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ chỉ khiến đàn ông chán ngán, không muốn về nhà. Mỗi lần đi làm về, điều đàn ông khao khát nhất là có một mâm cơm nóng hổi, vợ chồng, con cái cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Là phụ nữ phải biết cách nấu những món chồng thích để giữ chân anh ấy. Nếu chẳng biết nấu gì, bạn đừng trách sao chồng chán cơm thèm phở, mèo mả gà đồng bên ngoài.

Luôn cắt ngang những cuộc trò chuyện thân mật

Khi vợ chồng đang có cuộc nói chuyện thân mật, bạn luôn cắt ngang hoặc đi ngủ sớm. Đây là điều đàn ông ghét nhất ở phụ nữ. Vợ khôn ngoan nên biết cách lắng nghe những câu chuyện của chồng. Hành động cắt ngang lời người khác, không chỉ mất lịch sự mà còn khiến bạn kém duyên trong mắt người khác. Anh ấy cảm thấy bản thân không còn chút hứng thú gì với bạn và có thể sau này sẽ không bao giờ trò chuyện với bạn nữa.