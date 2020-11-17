Dưới đây là những thứ quan trọng nhất cuộc đời gắn liền với sinh mệnh của phụ nữ, tuyệt đối đừng bao giờ đánh mất.

Có nhiều người phụ nữ lấy chồng rồi thì không có thời gian dành cho cha mẹ. Đôi khi vài tháng mới về thăm một lần, những bữa cơm gia đình cùng cha mẹ cũng chẳng còn nhiều.

Cha mẹ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ. Vì họ là những người sinh và dưỡng dục bạn. Không có họ, bạn sẽ không có được một cơ thể lành lặn, cuộc sống đủ đầy như hiện nay. Không có họ, bạn sẽ không có được chỗ dựa tinh thần vững chắc khi yếu lòng, chùn chân. Không có họ, bạn sẽ không thể trở thành người thành công và có ích cho xã hội.

Phụ nữ khôn phải biết giữ những thứ quan trọng với mình - Ảnh minh họa: Internet

Có người vì cơm áo gạo tiền, có người vì gia đình riêng mà dần lãng quên đấng sinh thành. Họ quên còn hai người đợi mình, quên đi việc phải về nhà cùng ăn với cha mẹ bữa cơm sum vầy.

Người đàn bà khôn ngoan quên gì cũng được nhưng không được đối xử tệ bạc với cha mẹ. Bạn không được vì đàn ông mà tự làm khổ mình. Không được vì thất bại mà không màng đến sinh mạng. Vì hình hài này là do cha mẹ ban cho, bạn không có quyền đánh mất, cũng không có quyền ngược đãi chính mình.

Đàn bà hãy nhớ công ơn dưỡng dục - Ảnh minh họa: Internet

Con cái

Ngoài việc có hiếu với cha mẹ, bạn còn phải làm tròn trách nhiệm với con cái. Cuộc đời đàn bà có hai điểm yếu đó là cha mẹ và con cái. Khi bị đụng đến hai điều quan trọng này, họ sẽ sẵn sàng “ăn thua đủ”.

Phụ nữ đừng bỏ rơi con cái của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan dù trải qua bao nhiêu gian truân, thất bại cũng đừng bỏ rơi con cái của mình. Vì con cái là linh hồn, là nguồn sống, là động lực giúp bạn vượt qua khó khăn.

Chồng có thể không có nhưng con cái phải ở bên cạnh để bạn sống tốt hơn mỗi ngày. Chồng có thể đánh mất nhưng cha mẹ và con cái là hai điều không bao giờ được để mất dù bất cứ lý do gì.