Người ta hay nói về việc đàn ông ngoại tình. Nhưng thực tế theo những nghiên cứ thì tỷ lệ phụ nữ ngoại tình gần như ngang với đàn ông.

Lý do đàn ông và phụ nữ ngoại tình sẽ khác nhau, nhưng phụ nữ vụng trộm thường dựa trên nền tảng tâm lý tình cảm. Đàn ông có thể ngoại tình để ăn bánh trả tiền, vui chơi qua đường, phụ nữ khi ngoại tình lại thường vì tình cảm. Dù vậy, phụ nữ ngoại tình thường che giấu giỏi hơn đàn ông. Theo các chuyên gia tâm lý, một người đàn bà ngoại tình trở về nhà thường “dọn” sạch sẽ 4 chỗ bí mật này. Theo các chuyên gia tâm lý, một người đàn bà ngoại tình trở về nhà thường “dọn” sạch sẽ 4 chỗ bí mật này - Ảnh minh họa: Internet Dọn dấu vết ngoại tình nhờ mỹ phẩm Đàn ông ngoại tình thường bị phát hiện nhờ vào vết son môi hay mùi nước hoa của nhân tình còn vương trên quần áo. Với phụ nữ thì thường dễ dàng hơn khi họ có thể xóa những dấu vết của nhân tình bằng kem dưỡng, nước hoa,…

Vẻ bề ngoài sạch sẽ Không giống người vợ chung thủy ăn mặc đơn giản, thậm chí là xuề xòa, đàn bà ngoại tình thích ăn mặc thật xinh đẹp. Người phụ nữ có gia đình thường không quá chú trọng đến đồ đẹp đồ sang, họ chọn cách đơn giản nhất để dành thời gian chăm lo cho gia đình. Đặc biệt, họ sẽ tiết kiệm trong khoản ăn mặc để lo cho chồng con nhiều hơn. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên để nhận ra phụ nữ đang tiến tới mối quan hệ vụng trộm lâu dài - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ngoại tình lại thường xuyên chăm chút ngoại hình, luôn muốn bản thân phải thật gợi cảm để thu hút nhân tình. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên để nhận ra phụ nữ đang tiến tới mối quan hệ vụng trộm lâu dài.

Dọn sách điện thoại bằng cách sử dụng số giả Đàn bà thường kỹ tính và kín đáo hơn đàn ông. Họ tìm mọi cách để che đậy bí mật phản bội chồng. Do đó, họ thường tạo nhiều nick Facebook giả, số điện thoại giả để liên lạc với nhân tình mà chồng không hề hay biết. Xóa sạch đường công khai của nhân tình Nhưng khi phụ nữ ngoại tình, nhân tình thường giúp họ che giấu và ít khi chủ động liên lạc để bị phát hiện - Ảnh minh họa: Internet Khi đàn ông phản bội, họ thường bị phát hiện vì nhân tình muốn được ra mặt, muốn có tương lai danh phận. Nhân tình sẽ là người phá vỡ gia đình của đàn ông bằng mọi cách, nếu cô ta muốn. Nhưng khi phụ nữ ngoại tình, nhân tình thường giúp họ che giấu và ít khi chủ động liên lạc để bị phát hiện. Vì thông thường đàn ông ngoại tình với phụ nữ có gia đình không phải vì muốn cưới nhân tình làm vợ, họ thích chuyện vụng trộm không ai biết. Họ thích được thỏa mãn dục vọng, hơn là cần một danh phận. So với đàn ông ngoại tình thì phụ nữ khi vụng trộm sẽ có nhiều chiêu trò và cẩn thận hơn. Cũng vì thế mà phụ nữ khi ngoại tình sẽ thường lâu dài và khó phát hiện hơn đàn ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuan-99-phu-nu-ngoai-tinh-tro-ve-nha-chac-chan-don-sach-4-cho-kin-nay-414300.html