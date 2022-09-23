Chồng ơi, phụ nữ vốn rất đơn giản, nhiều khi họ chỉ cần một cái nắm tay của chồng cũng có thể một mình chống đỡ cả thế giới ngoài kia

Phụ nữ yêu 23/09/2022 15:58

Mấy nay chồng bận rộn quá, một vài tiếng dành cho em và con cũng trở nên khó khăn...

Ngày con chào đời, ba mẹ đã hạnh phúc vô cùng, dù mọi người đã từng mong con là một bé trai kháu khỉnh. Con đừng cảm thấy tủi thân khi mẹ nói điều đó. Hãy tự hào vì con là một người phụ nữ. Vì chỉ khi biết trân trọng chính mình thì con mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc trong chính xã hội lắm bất công này, con gái à.

Ngày con lớn lên, mẹ đã luôn rất lo âu. Vì làm sao để con gái ngây thơ và hồn nhiên của mẹ có thể lớn lên bình yên mà không mang tổn thương nào. Mọi đứa trẻ trưởng thành đều dễ dàng bị tổn thương bởi những điều xung quanh. Huống chi con lại là con gái – ngay từ sinh ra đã thiệt thòi phận phụ nữ. Đắn đo mãi rồi mẹ lại lựa chọn cách đồng hành cùng con trên mọi con đường. Mẹ không thể ngăn hết thảy những điều không hay sẽ đến với con. Nhưng mẹ sẽ luôn bên con, cùng con vượt qua chặng đường trưởng thành chẳng mấy ngọt ngào của mọi phụ nữ.

Chồng ơi, phụ nữ vốn rất đơn giản, nhiều khi họ chỉ cần một cái nắm tay của chồng cũng có thể một mình chống đỡ cả thế giới ngoài kia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ muốn con học cách yêu thương chính mình ngay từ khi còn bé. Để nó trở thành một thói quen mà con không thể quên được. Vì đến một ngày, mẹ biết con sẽ yêu một người đàn ông nào đó. Lúc ấy, mẹ không muốn con vì yêu anh ta mà quên rằng bản thân con cũng cần được yêu thương thật nhiều. Điều đó không có nghĩa là con không thể yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình. Mà là dù tình yêu của con có lớn thế nào, cũng hãy nhớ rằng mình phải thương mình trước đã. Con biết không, tình yêu đôi khi là một trò chơi, mà kẻ yêu nhiều là kẻ thua thiệt. Và kẻ yêu mà quên mình lại càng tổn thương thảm hại.

Đàn ông luôn có thể là thủ phạm gây ra những vết thương mãi không lành cho phụ nữ chúng ta. Dù thế, mẹ vẫn muốn con học cách yêu thương trọn vẹn nhất. Vì tình yêu là điều dịu dàng và nhiệm mầu nhất trên thế gian này. Hãy yêu hết mình, tận hưởng mùi vị ngọt ngào mà nó mang lại. Nhưng con hãy nhớ, đừng đặt hết thảy những ước nguyện của đời mình vào một người đàn ông. Hãy lấy người đó, vì người đó yêu con chân thành và thiết tha. Đừng chỉ kết hôn vì họ cho con mọi điều chỉ trừ tình yêu. Cái con cần cả cuộc đời này là tình yêu, chẳng phải vật chất hay bất cứ điều gì khác. Vì ngoài tình yêu, những thứ khác con hãy nghĩ rằng mình phải cố gắng để có được.

Đừng đem ý nghĩ đàn ông sẽ mang đến những điều mà con không thể làm được. Đừng phụ thuộc vào họ, khi con luôn có khả năng làm được mọi chuyện. Mẹ muốn con gái có thể tự lập mà đứng trên đôi chân của mình. Đàn ông là tình yêu, họ không phải là ông bụt ban phát cho con mọi điều ước. Họ có thể cho con nhiều điều, cũng có thể ra đi mà không để lại một điều chi. Hãy là một người phụ nữ vấp ngã vì chính bản thân mình chứ chẳng vì một ai khác.

Chồng ơi, phụ nữ vốn rất đơn giản, nhiều khi họ chỉ cần một cái nắm tay của chồng cũng có thể một mình chống đỡ cả thế giới ngoài kia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Và con biết không, tự lập luôn là một nét thu hút không bao giờ mai một theo năm tháng. Nó luôn khiến người đàn ông con yêu say đắm không nguôi. Phụ nữ độc lập là chất gây nghiện khiến họ chẳng cai nổi. Đừng khuất phục, cũng chớ đổ ngã vào lòng đàn ông dễ dàng. Hãy để đàn ông vì con mà ngã. Chỉ cần khí chất ấy, con chẳng cần phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẫn luôn sẽ có người ngã về phía con mãi mãi.

Con gái à, là phụ nữ chưa bao giờ là dễ dàng. Sẽ luôn có những bất công mà con luôn phải chấp nhận. Nhưng mẹ luôn muốn con có thể mạnh mẽ mà đi qua hết những dèm pha thị phi của cuộc đời. Vì ba mẹ chỉ có thể cho con duy nhất một cuộc đời để sống, hãy khiến nó đẹp đẽ nhất theo ý con muốn. Chẳng ai có quyền lên án cuộc sống của con ngoài chính bản thân con. Con sống thế nào, yêu ra sao, hạnh phúc hay khổ đau, mẹ luôn bên con. Mẹ luôn ủng hộ con, theo ý con tất thảy. Vì mẹ có một lòng tin mãnh liệt, rằng con gái mẹ luôn có thể là niềm tự hào của mẹ.

Do đó, hãy sống kiên cường, độc lập và yêu thương bản thân thật nhiều con nhé! Vì con là một người phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc!

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