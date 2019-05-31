Chồng không đáp ứng được vợ 3 điều này cũng chỉ xứng vứt ra đường

Một người chồng yêu vợ thương con nhất định phải làm được điều này, nếu không chỉ xứng vứt ra đường, không chút giá trị.

Thay vào đó, đàn ông hãy học cách quan tâm đến bạn đời của mình bằng câu hỏi “hôm nay em có gì vui không, công việc như thế nào” sẽ khiến chị em vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Phụ nữ nào cần những thứ đắt đỏ, bởi một câu nói vừa tai đã khiến họ ấm lòng.

Vợ chồng xa cách nhau cả ngày trời, buổi tối về đến nhà đàn ông thường chỉ buông được lời “cơm xong chưa em” rồi sà vào ăn, đứng dậy và ôm lấy chiếc ti vi hoặc điện thoại. Họ phó thác phần việc cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ cho vợ mà không hề có sự sẻ chia, hỏi han.

Đàn ông dễ bị cám dỗ bởi những cuộc vui bên bàn nhậu với bạn bè, họ cả nể với người ngoài mà đang tâm khiến người phụ nữ của đời mình buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

Cùng vợ ăn tối

Việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải người chồng nào cũng làm được. Đàn ông dễ bị cám dỗ bởi những cuộc vui bên bàn nhậu với bạn bè, họ cả nể với người ngoài mà đang tâm khiến người phụ nữ của đời mình buồn lòng. Trong khi vợ đã cất công chuẩn bị bữa tối, đàn ông không biết thương vợ thì thôi lại còn bắt cô ấy ngồi chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh.

Nếu có nguyên nhân bất khả kháng không thể dùng bữa tối cùng vợ, đàn ông nên báo trước để bạn đời không phải chờ đợi. Đừng bắt cô ấy phải chạnh lòng, chan cơm với nước mắt khi chồng đang vui thú bên ngoài.

Nếu ngay cả trách nhiệm cùng vợ vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái mà đàn ông còn làm không được thì sự tồn tại của các anh trong nhà còn có nghĩa lý gì - Ảnh minh họa: Internet

Cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái

Giao phó việc nuôi dạy, chăm sóc con cái cho vợ là việc làm của những người chồng vô tâm, người cha vô trách nhiệm. Bởi nếu “có tâm” họ đã cùng vợ chăm con, uốn nắn và dạy bảo con mỗi ngày. Một người đàn ông yêu vợ thừa hiểu bạn đời đã cực khổ, vất vả như thế nào khi mang thai, vượt cạn và hồi phục sau sinh. Những hi sinh, khổ cực của cô ấy là không thể đong đếm.

Nếu ngay cả trách nhiệm cùng vợ vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái mà đàn ông còn làm không được thì sự tồn tại của các anh trong nhà còn có nghĩa lý gì.