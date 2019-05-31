Chồng không đáp ứng được vợ 3 điều này cũng chỉ xứng vứt ra đường

Phụ nữ yêu 31/05/2019 17:36

Dưới đây là những điều tối thiểu đàn ông phải làm được cho vợ, nếu không bạn chẳng hề xứng đáng làm chồng cô ấy.

Một người chồng yêu vợ thương con nhất định phải làm được điều này, nếu không chỉ xứng vứt ra đường, không chút giá trị.

Chồng không đáp ứng được vợ 3 điều này cũng chỉ xứng vứt ra đường - Ảnh 1
Phụ nữ nào cần những thứ đắt đỏ, bởi một câu nói vừa tai đã khiến họ ấm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Sự quan tâm, ân cần

Vợ chồng xa cách nhau cả ngày trời, buổi tối về đến nhà đàn ông thường chỉ buông được lời “cơm xong chưa em” rồi sà vào ăn, đứng dậy và ôm lấy chiếc ti vi hoặc điện thoại. Họ phó thác phần việc cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ cho vợ mà không hề có sự sẻ chia, hỏi han.

Thay vào đó, đàn ông hãy học cách quan tâm đến bạn đời của mình bằng câu hỏi “hôm nay em có gì vui không, công việc như thế nào” sẽ khiến chị em vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Phụ nữ nào cần những thứ đắt đỏ, bởi một câu nói vừa tai đã khiến họ ấm lòng.

Chồng không đáp ứng được vợ 3 điều này cũng chỉ xứng vứt ra đường - Ảnh 2
Đàn ông dễ bị cám dỗ bởi những cuộc vui bên bàn nhậu với bạn bè, họ cả nể với người ngoài mà đang tâm khiến người phụ nữ của đời mình buồn lòng - Ảnh minh họa: Internet

Cùng vợ ăn tối

Việc tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải người chồng nào cũng làm được. Đàn ông dễ bị cám dỗ bởi những cuộc vui bên bàn nhậu với bạn bè, họ cả nể với người ngoài mà đang tâm khiến người phụ nữ của đời mình buồn lòng. Trong khi vợ đã cất công chuẩn bị bữa tối, đàn ông không biết thương vợ thì thôi lại còn bắt cô ấy ngồi chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh.

Nếu có nguyên nhân bất khả kháng không thể dùng bữa tối cùng vợ, đàn ông nên báo trước để bạn đời không phải chờ đợi. Đừng bắt cô ấy phải chạnh lòng, chan cơm với nước mắt khi chồng đang vui thú bên ngoài.

Chồng không đáp ứng được vợ 3 điều này cũng chỉ xứng vứt ra đường - Ảnh 3
Nếu ngay cả trách nhiệm cùng vợ vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái mà đàn ông còn làm không được thì sự tồn tại của các anh trong nhà còn có nghĩa lý gì - Ảnh minh họa: Internet

Cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái

Giao phó việc nuôi dạy, chăm sóc con cái cho vợ là việc làm của những người chồng vô tâm, người cha vô trách nhiệm. Bởi nếu “có tâm” họ đã cùng vợ chăm con, uốn nắn và dạy bảo con mỗi ngày. Một người đàn ông yêu vợ thừa hiểu bạn đời đã cực khổ, vất vả như thế nào khi mang thai, vượt cạn và hồi phục sau sinh. Những hi sinh, khổ cực của cô ấy là không thể đong đếm.

Nếu ngay cả trách nhiệm cùng vợ vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái mà đàn ông còn làm không được thì sự tồn tại của các anh trong nhà còn có nghĩa lý gì.

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân

Đàn bà hư và 3 hấp lực khiến đàn ông dù có kiếm được tiền tỷ cũng phải quỳ dưới chân

Đàn bà đừng quá ngoan, nếu ngoan cả đời sẽ khổ. Hãy hư đúng cách để đàn ông nửa bước không rời, say mê như điếu đổ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 20 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này