Chỉ khi yêu đến mức dung túng đàn ông mới sẵn lòng hôn lên 3 vị trí đặc biệt này trên cơ thể bạn

Phụ nữ yêu 24/08/2020 17:38

Một người đàn ông yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình anh ấy sẽ chẳng ngần ngại đặt nụ hôn lên 3 vị trí “đặc biệt” này trên cơ thể bạn.

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng thật dạ, xem bạn là tất cả những gì mình có thì anh ấy mới không ngần ngại chạm môi vào 3 vị trí này trên cơ thể bạn, chị em hãy tự kiểm chứng. 

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Đàn ông làm thế để bạn hiểu rằng họ đã hối lỗi ra sao, đang tự trách bản thân nhiều thế nào - Ảnh minh họa: Internet

3 nơi đặc biệt trên cơ thể phụ nữ, nếu đàn ông luôn sẵn sàng hôn lên bất cứ khi nào có cơ hội thì chứng tỏ chàng cưng chiều và dung túng bạn không giới hạn. 

Hôn lên những giọt nước mắt

Mỗi khi làm người phụ nữ của mình buồn lòng, thương tổn người đàn ông yêu chân thành sẽ thấy hối hận, dằn vặt vô cùng. Đặc biệt, khi thấy bạn khóc chàng càng luống cuống, bấn loạn và không biết phải làm sao để có thể trấn an, xoa dịu những thương tổn trong lòng bạn.

Chính vì không khéo ăn nói, không biết cách thể hiện cảm xúc nên anh ấy đã dịu dàng đặt nụ hôn lên những giọt nước mắt của bạn. Đàn ông làm thế để bạn hiểu rằng họ đã hối lỗi ra sao, đang tự trách bản thân nhiều thế nào.

Một khi đàn ông chủ động “xuống nước”, chấp nhận nhận hết lỗi lầm về mình đồng nghĩa với việc chàng muốn bản thân là cây tùng cây bách để bạn tựa nương.

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Đây là nụ hôn của sự bao dung, của tình yêu vô bờ mà chàng dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên trán

Đây được xem là nụ hôn trong sáng, nhẹ nhàng và ấm áp nhất. Đàn ông thường chỉ hôn lên trán người phụ nữ mình muốn bảo vệ, nguyện yêu thương cả đời. Bởi lẽ, nụ hôn này đồng nghĩa với suy nghĩ chàng luôn xem bạn là một cô gái nhỏ, cần được anh ấy nuông chiều, bảo bọc.

Hơn cả, đây còn là nụ hôn của sự bao dung, của tình yêu vô bờ mà chàng dành cho bạn. Dù bạn có làm điều gì sai trái, dù bạn có trẻ con ra sao thì chàng cũng không hờn giận, càng không trách mắng vì anh ấy luôn muốn bạn mãi trẻ thơ như thế. 

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Sự nâng niu, trân trọng và nuông chiều ấy đàn ông chỉ dành cho người phụ nữ họ yêu thương chân thành, yêu hơn cả bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên bàn chân

Người xưa có câu “thương nhau thương cả đường đi lối về”, một khi đã yêu đến mức dung túng không giới hạn thì đàn ông sẽ yêu tất cả những thứ thuộc về bạn. Chàng chẳng ngần ngại đặt nụ hôn vào bất cứ vị trí nào trên cơ thể bạn mà chẳng hề so đo tính toán.

Sự nâng niu, trân trọng và nuông chiều ấy đàn ông chỉ dành cho người phụ nữ họ yêu thương chân thành, yêu hơn cả bản thân mình. Phụ nữ khác dù dùng trăm phương nghìn kế cũng không có được.

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