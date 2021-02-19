Chỉ cần thường xuyên làm 3 điều này, đàn ông sẽ khiến vợ yêu mình hơn mỗi ngày, cả đời không rời nửa bước

Phụ nữ yêu 19/02/2021 14:48

Muốn phụ nữ yêu chồng cả đời, không bao giờ thay lòng đổi dạ, đàn ông chỉ cần làm được 3 điều vô cùng đơn giản này là đủ.

Đây chính là 3 “bùa yêu” đàn ông nào cũng nên áp dụng để phụ nữ yêu chồng đến quên cả đất trời, dù cuộc sống khó khăn cơ cực đến mấy cũng không thay lòng đổi dạ. 

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Đừng đùn đẩy hết việc nhà lên đầu vợ, cũng đừng để cô ấy cảm thấy bất công, uất ức và chán ghét người chồng vô tâm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ việc nhà với vợ

Nếu có quan niệm “việc nhà là việc của đàn bà” thì dù bạn có là người đàn ông thông minh, giỏi giang, kiếm được nhiều tiền đến mấy thì vợ vẫn chán chồng, vẫn cảm thấy chán ngán cuộc hôn nhân hiện tại.

Đàn ông khôn ngoan hãy nhớ, cách để vợ chồng hạnh phúc, hôn nhân viên mãn chính là cả hai phải biết sẻ chia, cùng có trách nhiệm chăm sóc gia đình. Đừng đùn đẩy hết việc nhà lên đầu vợ, cũng đừng để cô ấy cảm thấy bất công, uất ức và chán ghét người chồng vô tâm của mình. 

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Chẳng cần món quà đắt đỏ, bạn chỉ cần dành cho cô ấy những lời chúc ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ tặng quà

Phụ nữ vốn sống tình cảm, lãng mạn và thích cảm giác được nuông chiều, cưng yêu. Vậy nên, đàn ông đừng bao giờ quên những ngày kỷ niệm đặc biệt như ngày cưới, sinh nhật vợ hay lễ tình nhân.

Chẳng cần chi quá nhiều tiền, bạn chỉ cần dành cho cô ấy những lời chúc ngọt ngào, món quà đáng yêu hay chuyến du lịch bất ngờ đã dư sức khiến vợ cảm động đến “rơi nước mắt”.

Đây chính là chiêu thức “lạt mềm buộc chặt”, chẳng cần kiểm soát, kiềm kẹp thì vợ vẫn tự nguyện thủy chung, cả đời chỉ biết mỗi bạn. 

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Đàn ông đừng ngần ngại nói 'Anh yêu em' để người phụ nữ của bạn thêm tin tưởng vào cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nói “Anh yêu em” mỗi ngày

Câu nói “Anh yêu em” không chỉ để thổ lộ tình cảm, mà còn là cách để phụ nữ cảm thấy yên tâm về người đàn ông của mình. Bạn đã nghe rất nhiều người dùng câu nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, phụ nữ lại càng nhạy cảm trước sự “đe dọa” ấy.

Vậy nên, đàn ông đừng ngần ngại nói “Anh yêu em”, “Anh nhớ em”, “Lấy em chính là may mắn lớn nhất đời anh”, “Anh luôn hạnh phúc khi bên em”… để người phụ nữ của bạn thêm tin tưởng vào cuộc hôn nhân của cả hai.

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Không phải chán vợ, đây mới là lý do đàn ông ngoại tình, bất chấp vợ con khổ sở

Một khi đàn ông ngoại tình, họ có thể đưa ra trăm vạn lý do để bao biện cho mình, thế nhưng đây mới là 3 nguyên nhân thực sự.

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