Không phải chán vợ, đây mới là lý do đàn ông ngoại tình, bất chấp vợ con khổ sở

Phụ nữ yêu 18/02/2021 14:17

Một khi đàn ông ngoại tình, họ có thể đưa ra trăm vạn lý do để bao biện cho mình, thế nhưng đây mới là 3 nguyên nhân thực sự.

Đây chính là 3 nguyên nhân đàn ông ngoại tình, phụ nữ nhất định phải biết để có thể “chặn đầu”, tránh nguy cơ bị chồng cắm sừng. 

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Họ ăn vụng bên ngoài, nuôi bồ nhí để thỏa mãn nhu cầu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông mà quên mất rằng hành vi của mình là sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Bản năng chinh phục

Phụ nữ sau khi kết hôn thường an phận, dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình mà quên đi việc bồi đắp quan hệ vợ chồng. Họ quên mất rằng, nếu không yêu thương bản thân, chăm chỉ làm đẹp và phấn đấu để ngày càng sắc sảo thì đàn ông chán vợ là điều hiển nhiên.

Khi vợ đã không có gì mới mẻ, đã là của mình đàn ông trăng hoa sẽ có khát khao được chinh phục người phụ nữ khác. Họ ăn vụng bên ngoài, nuôi bồ nhí để thỏa mãn nhu cầu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông mà quên mất rằng hành vi của mình là sai trái, sẽ khiến vợ con tổn thương cùng cực. 

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Chỉ cần có cơ hội, người phụ nữ kia thuận tình thì những gã chồng tệ bạc sẽ chẳng ngần ngại bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường quảng giao

Thuở độc thân, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có nhiều cuộc vui, lắm bạn bè. Thế nhưng, sau khi kết hôn, nếu phụ nữ phải vội vàng về nhà chuẩn bị bữa tối, làm việc nhà, giặt giũ thì đàn ông vẫn có thể lê la quán xá, nhậu nhẹt với bạn bè bên ngoài.

Tiếp xúc xã giao nhiều, có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới nên đàn ông dễ dàng tìm được “con mồi” hấp dẫn hơn vợ. Chỉ cần có cơ hội, người phụ nữ kia thuận tình thì những gã chồng tệ bạc sẽ chẳng ngần ngại bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng. 

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Chính những xung đột, mâu thuẫn chất chứa nhiều ngày sẽ khiến vợ chồng không còn muốn nhìn mặt nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng khắc khẩu

Vợ chồng bạn vẫn yêu nhau thiết tha, vẫn dành cho nhau rất nhiều tình cảm nhưng vì khắc khẩu, vì những khúc mắc trong cuộc sống nên chẳng thể nói với nhau lời dịu dàng. Chính những xung đột, mâu thuẫn chất chứa nhiều ngày sẽ khiến vợ chồng không còn muốn nhìn mặt nhau, hôn nhân trở nên nhàm chán.

Đây chính là thời điểm chồng bạn gặp một người phụ nữ hiểu chuyện, ngọt ngào và sẵn lòng lắng nghe mọi tâm tư tình cảm của anh ấy. Tất nhiên, ả đàn bà ấy chính là chiếc phao cứu sinh, là tình yêu mà đàn ông muốn bấu víu để tự chữa lành tâm hồn.

Ở phụ nữ có 3 điểm vô cùng "đáng ghét" và phiền phức, nếu đàn ông chủ động "chạm" vào thật sâu thì nghĩa là anh ấy đã yêu bạn đến xương tủy

Ở phụ nữ có 3 điểm vô cùng "đáng ghét" và phiền phức, nếu đàn ông chủ động "chạm" vào thật sâu thì nghĩa là anh ấy đã yêu bạn đến xương tủy

Kẻ dành cho bạn thứ tình hời hợt chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ, cứng cỏi, sự bản lĩnh và niềm hạnh phúc của bạn mà thôi. Nhưng người đặt bạn sâu trong tâm khảm thì khác.

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Từ khóa:   đàn ông trăng hoa chồng ngoại tình chồng tệ bạc

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