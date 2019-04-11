Chân tình của đàn ông là món quà khiến phụ nữ hãnh diện nhất

Với phụ nữ, chân tình của đàn ông là món quà khiến họ hãnh diện nhất, cũng là cội nguồn sức mạnh để họ hy sinh tận lòng. Đàn ông có chân tình, phụ nữ không tiếc hy sinh. Đàn ông có yêu thương, phụ nữ không ngại cực khổ.

Phụ nữ lấy chồng đều xuất phát từ tình yêu. Họ có thể thực tế hay thậm chí là thực dụng, nhưng không người phụ nữ nào lấy chồng mà không muốn được yêu thương. Vì bến đỗ cuối cùng của phụ nữ chọn là một gia đình. Họ chọn chồng là chọn một người có thể cùng họ xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Tham vọng lớn nhất của một người vợ là được hạnh phúc bên chồng con. Nói đó là tham vọng vì có lẽ hai chữ “hạnh phúc” cần nhiều nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của phụ nữ. Hạnh phúc không còn chỉ là mong ước bình dị, giản đơn khi hôn nhân thực tế và cần nhiều hơn một tình yêu. Hôn nhân cần tiền, cần vật chất, cần những gì đảm bảo một cuộc sống không khổ tâm bấp bênh. Phụ nữ khi lấy chồng đều thực tế hơn, họ thực tế trong từng món tiền mua bỉm sữa cho con, từng bữa cơm tốn bao nhiêu, từng chiếc áo chiếc quần của chồng giá bao nhiêu. Họ thực tế để cân đo đong đếm tiền bạc, để chi làm sao không phí công sức vợ chồng làm ra. Họ thực tế đến mức thực dụng để nghĩ cho hiện tại và cả tương lai của gia đình.

Tham vọng lớn nhất của một người vợ là được hạnh phúc bên chồng con - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rõ ràng, không người phụ nữ nào từng muốn mình trở nên thực tế như thế. Phụ nữ khi chưa lấy chồng, họ vốn không muốn đau đầu vì tiền bạc, khổ cực lo toan cho một gia đình. Mọi phụ nữ đều chọn lấy chồng, dẫu là biết sẽ khổ hơn thời độc thân, vì họ yêu và tin tưởng người đàn ông họ chọn. Đàn ông khi bị cơm áo gạo tiền đè nặng có thể nghĩ rằng thứ phụ nữ cần chỉ là tiền. Đàn ông lại nghĩ sao phụ nữ lại thay đổi nhiều như thế, sao lại tham tiền đến thế? Ít người đàn ông nào có thể dùng yêu thương để nhìn thật sâu vào những gì vợ mình mong muốn. Ít người đàn ông nào có thể ôm lấy hết những lo toan của vợ, để làm dịu những nặng nề vật chất vợ tự ôm lấy. Và ít người đàn ông nào có thể nhìn thấy sau mỗi người vợ “tham tiền” ấy đều là những mong ước thật giản dị.

Mọi phụ nữ đều chọn lấy chồng, dẫu là biết sẽ khổ hơn thời độc thân, vì họ yêu và tin tưởng người đàn ông họ chọn - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, phụ nữ chỉ muốn được yêu thương, được tự hào về người đàn ông mình đã chọn. Phụ nữ chỉ muốn dẫu cuộc sống này nhiều khó khăn thì chồng vẫn là điểm tựa cho họ. Phụ nữ cần yêu thương như cần một đảm bảo an toàn cho những gì mình đang hy sinh và cố gắng. Yêu thương cũng giản dị như việc đàn ông quan tâm đến vợ hơn, là chỗ dựa cho vợ, vỗ về những nặng nhọc lo toan của vợ. Phụ nữ cần tự hào ở đàn ông, suy cho cùng, cũng chỉ là muốn tự hào về tình yêu của đàn ông dành cho mình. Phụ nữ hơn nhau không phải ai lấy chồng giàu hơn, mà là ai có chồng yêu thương nhiều hơn. Với phụ nữ, chân tình của đàn ông là món quà khiến họ hãnh diện nhất, cũng là cội nguồn sức mạnh để họ hy sinh tận lòng. Phụ nữ có thể vì tấm chân tình của đàn ông mà chịu khổ chịu cực. Hơn mọi thứ xa xỉ bạc tiền khác, quan tâm sẻ chia của chồng là điều làm mọi người vợ gai góc nhất đều có thể mềm mỏng và nhỏ bé đi. Đàn ông có chân tình, phụ nữ không tiếc hy sinh. Đàn ông có yêu thương, phụ nữ không ngại cực khổ. Với phụ nữ, chân tình của đàn ông là món quà khiến họ hãnh diện nhất - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, thứ giàu có nhất ở đàn ông mà phụ nữ muốn có là chân tình, chứ không phải là tiền. Nếu đàn ông đã thiếu tiền, xin đừng thiếu cả chân tình cho vợ. Còn nếu đàn ông đã có đủ tiền, cũng đừng quên cho vợ yêu thương!

Lý do đàn bà khôn không bao giờ quá ‘siêng năng’ Vì sao có những người vợ làm việc cả ngày, phục vụ chồng con đủ đầy chu đáo, nhưng họ vẫn không được tôn trọng? Và vì sao đàn bà khôn không bao giờ quá “siêng năng” nhưng vẫn hạnh phúc?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-tinh-cua-dan-ong-la-mon-qua-khien-phu-nu-hanh-dien-nhat-321342.html