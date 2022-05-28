Cảnh báo: Đây có thể là độ tuổi phụ nữ ngoại tình dễ dàng nhất, sa vào lòng của một người đàn ông khác

Phụ nữ yêu 28/05/2022 13:09

Vì thế, đàn ông đừng dại dột ỷ lại vào sự chịu đựng và hy sinh của vợ. Phụ nữ sẽ không ở lại cả đời bên chồng nếu họ không được yêu thương và tôn trọng.

Người ta thường nói nhiều về đàn ông ngoại tình, lại quên rằng phụ nữ cũng biết chán chồng. Có những thời điểm, phụ nữ chán chồng cực độ nhưng vẫn cố giữ hôn nhân vì con cái. Theo thống kê, phụ nữ ở độ tuổi 35 dễ mủi lòng trước cám dỗ bên ngoài. Đây có thể là độ tuổi phụ nữ ngoại tình dễ dàng nhất. Khi họ có công việc ổn định, vững vàng về cả tinh thần và vật chất để không phụ thuộc vào chồng.

Nếu gặp phải người chồng vô tâm, phụ nữ ở tuổi này sẽ thấy cô đơn, muốn tìm một người để bày tỏ nỗi lòng, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nếu không hòa hợp với chồng, họ dễ mềm lòng trước một người sẵn sàng lắng nghe họ nói. Họ dễ rung động với những người đàn ông đối xử tốt với họ hơn chồng. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến đàn bà ngoại tình mà đàn ông nên cẩn trọng.

Đặc biệt, ở độ tuổi 35, phụ nữ dễ sa vào những cuộc tình công sở. Vì hầu hết thời gian họ ở nơi làm việc, tiếp xúc với đồng nghiệp khác giới. Nếu gặp một người đồng nghiệp cùng chung chí hướng làm việc, lại tâm lý thấu hiểu hơn chồng thì phụ nữ rất dễ rung động.

Cảnh báo: Đây có thể là độ tuổi phụ nữ ngoại tình dễ dàng nhất, sa vào lòng của một người đàn ông khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở độ tuổi 35, phụ nữ có nhiều thay đổi trong tâm lý và tình cảm, đặc biệt là về khía cạnh chuyện chăn gối. Nếu chồng không thấu hiểu, lạnh nhạt với vợ nhưng lại có một người đàn ông khác săn đón thì phụ nữ sẽ yếu lòng. Đàn ông cần nhu cầu tình dục như sinh lý bình thường, thì phụ nữ cũng thế. Hoặc ở những thời điểm chán chồng cực độ, phụ nữ cũng dễ sa vào lòng của một người đàn ông quan tâm thấu hiểu khác.

Người ta nói, trong lòng mỗi người phụ nữ luôn có những bí mật. Đó có thể là những suy nghĩ bỏ chồng, ngoại tình… Nhưng phụ nữ chung thủy không bao giờ để những suy nghĩ đó trở thành hành động. Vì họ sống có tình nghĩa, nguyên tắc vì con cái, vì gia đình. Phụ nữ đã quyết định chung thủy thì không ai có thể thay đổi. Nhưng một khi họ đã nghiêng ngã mềm lòng thì chồng cũng không thể giữ nổi.

Đàn ông nên hiểu có một câu nói luôn đúng với phụ nữ, khi đã đủ tổn thương thì phụ nữ sẽ không ngại rời đi. Khi hy sinh thì không tiếc, nhưng khi từ bỏ cũng không ngại đã từng hy sinh nhiều thế nào. Vì thế, đàn ông đừng dại dột ỷ lại vào sự chịu đựng và hy sinh của vợ. Phụ nữ sẽ không ở lại cả đời bên chồng nếu họ không được yêu thương và tôn trọng. Trân trọng và sợ mất vợ nên là điều đàn ông luôn nghi nhớ trong lòng.

Đàn ông chán vợ sẽ thường làm những việc này mỗi ngày, chị em cần nhận biết sớm kẻo gia đình tan vỡ

Đàn ông chán vợ sẽ thường làm những việc này mỗi ngày, chị em cần nhận biết sớm kẻo gia đình tan vỡ

Nếu bạn chỉ cảm thấy chồng lúc nào cũng muốn nhanh cho xong, chẳng có âu yếm hỏi han, cũng không có đòi hỏi nồng nhiệt. Vậy thì có lẽ anh ấy đang có điều gì không hài lòng về vợ, thậm chí đã tìm được một người khác để tìm cảm hứng?

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình dấu hiệu ngoại tình hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 55 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này