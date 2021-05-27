Càng khoe những thứ này trên MXH, điều phụ nữ nhận lại chỉ là tai họa và bất hạnh

Phụ nữ yêu 27/05/2021 06:27

Ở đời xấu che tốt khoe, tuy nhiên có những thứ càng khoe thì cái nhận được chỉ là tai họa và nỗi bất hạnh. Phụ nữ khôn ngoan luôn nói KHÔNG với 6 sự khoe khoang dưới đây để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Khoe thân thể

Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ thích khoe khoang thân thể. Một là vì họ hiểu cách ăn mặc sẽ thể hiện phẩm giá của mình trong mắt người khác. Những bức ảnh quá lố lăng sẽ khiến người khác nghĩ họ không biết quý trọng bản thân. Phụ nữ khí chất thì phải biết ăn mặc kín đáo nhưng vẫn gợi cảm, quyến rũ.

phu nu khon ngoan 1
Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ thích khoe khoang thân thể - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, phụ nữ ăn mặc tử tế sẽ hạn chế những ánh nhìn từ những người có ý đồ xấu, tránh được những tai họa tiềm tàng.

Địa chỉ nhà ở, trường học của con cái

Phụ nữ thích khoe con trên mạng xã hội, thậm chí có người “nghiện” con tới mức thường xuyên đăng mọi thứ thuộc về con. Dù vậy, có những điều về con đàn bà khôn tuyệt đối không chia sẻ. Thứ nhất là lịch trình hằng ngày, địa chỉ nơi con học, đi chơi mỗi ngày. Đây là cách để bảo vệ con khỏi những người có ý đồ xấu, đảm bảo an toàn trong cuộc sống cho con.

Địa chỉ nhà ở cũng là thông tin nên giữ bí mật, không nên công khai cho nhiều người biết. 

Chia sẻ về số tiền đang có

Đây là điều đại kỵ đàn bà khôn ngoan không bao giờ công khai trên mạng xã hội. Bạn khoe mình có nhiều tiền thì chỉ thu hút thị phi, thậm chí là những tai họa. Bạn nói mình ít tiền thì lại có cái cớ để người khác chê cười, đánh giá thấp.

phu nu khon ngoan 2
Đây là điều đại kỵ phụ nữ khôn ngoan không bao giờ công khai trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính nên là vấn đề bí mật, thậm chí có những khoản đàn bà khôn cũng không để chồng biết. Bạn có bao nhiêu tiền không quan trọng, điểm mấu chốt là cách bạn sống để người khác nể trọng, phong thái, mức sống của bạn cũng đã thể hiện bạn có tiền nhiều hay ít.

Khoe chồng quá nhiều

Khoe chồng chung thủy, yêu thương vợ là cách thể hiện niềm tự hào với nhiều người phụ nữ. Dù vậy, chỉ có đàn bà dại mới khoe chồng quá nhiều và thường xuyên trên mạng xã hội. Một là việc này sẽ gây khó chịu với nhiều người khác. Hai là khoe chồng quá tốt thì cũng dễ mất nếu có ai đang muốn xen vào hạnh phúc gia đình của bạn.

Người phụ nữ khôn ngoan vẫn khoe chồng để giữ kiêu hãnh, thể hiện niềm hạnh phúc của mình nhưng vừa đủ và không thái quá.

Khoe mình tài giỏi

phu nu khon ngoan 3
Nếu bạn giỏi giang, hãy thể hiện bằng việc kiếm ra tiền, có thành tựu trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Người tài giỏi thật sự thì không cần khoe người khác vẫn biết. Còn người thích khoe mình tài giỏi thì người khác chưa chắc nể trọng. Nếu bạn giỏi giang, hãy thể hiện bằng việc kiếm ra tiền, có thành tựu trong sự nghiệp. Khi đó chẳng cần bạn lên tiếng người khác cũng ngầm ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị với bạn. Còn nếu bạn khoe khoang về bản thân thì chỉ khiến người khác cho rằng bạn quá tự cao, không có tố chất của người tài thật sự.

Khoe những điều giả dối

Những điều giả dối trước sau cũng bị lật tẩy. Mạng xã hội là nơi tràn đầy thị phi, vì thế muốn giữ bình yên cho mình thì hãy sống thật trước đã. Vì những gì bạn cố công tạo ra để khoe khoang không bền lâu được. Bạn có vui vẻ vì điều đó cũng chỉ chốc lát nhưng nếu bị phát hiện bạn sẽ đánh mất lòng tin từ người khác.

5 cách hành xử 'nắm đằng chuôi' khi chồng ngoại tình

5 cách hành xử 'nắm đằng chuôi' khi chồng ngoại tình

Chồng ngoại tình là điều không người vợ nào mong muốn. Thế nhưng nếu không may rơi vào tình huống "chẳng đặng đừng" thì phụ nữ hãy tỉnh táo suy xét 2 trường hợp để mình có cách ‘nắm thóp’, xử lý khi chồng ruồng rẫy vợ con.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu phụ nữ thông minh người phụ nữ thông minh mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này