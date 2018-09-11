Trong cuộc đời, bạn sẽ gặp vô số kiểu đàn ông, có người rộng rãi phóng khoáng, tuy nhiên cũng có không ít kẻ keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li từng đồng. Khi quen với những dạng người này sẽ chẳng thoải mái gì. Mặc dù có thể bạn không cần tiền của anh ta, nhưng mỗi ngày đều thấy anh ấy chi li tính toán, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi và khó chịu. Do đó, nếu thấy một người đàn ông có dấu hiệu yêu tiền hơn người yêu thì bạn cần biết làm gì rồi chứ.

Do đó, nếu anh chàng người yêu của bạn có tư tưởng “ai dùng thì người ấy tự trả” hoặc “chia đôi” thì bạn nên cân nhắc lại vì rất có thể anh ta là người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Nếu lấy về bạn sẽ rất khó sống với tính bủn xỉn của anh ta.

Người phụ nữ được xem là “tay hòm chìa khóa” vì thế họ chi ly tính toán là bình thường. Còn đàn ông thường rộng rãi hơn về mặt tiền bạc, nói vậy không có nghĩa là đàn ông không được chi ly về tiền bạc, họ có thể chi ly để biết đường tiết kiệm và chi tiêu cho hợp lý để làm t? vi ệc lớn. Nhưng đàn ông mà tính toán từng đồng khi đi chơi với người yêu thì đó không phải là tiết kiệm mà là keo kiệt.

Nói dai về một vấn đề nào đó mà anh ta không hài lòng

Tính toán với bạn gái khi đi chơi, đi ăn là người keo kiệt

Điều khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ đó là phụ nữ nói quá nhiều còn đàn ông thường nói ít nhưng dứt khoát “một là một, hai là hai”. Do đó, nếu người đàn ông nào nói dai về một vấn đề nào đó, nhất là vấn đề anh ta không hài lòng thì có thể anh ta có “tính đàn bà”.

Thông thường, đàn ông nói nhiều là những người hay để ý, chấp nhặt đủ thứ chuyện. Từ chỗ hay để ý, chấp nhặt thì tính của anh ta rất nhỏ nhen. Vì thế, trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc anh ta sẽ cân nhắc rất kĩ, đong đếm từng đồng để mình không bị thiệt.

Chỉ trích người khác vì những chuyện nhỏ hàng ngày

Anh ấy là một người thích để ý những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Ban đầu có thể bạn sẽ thấy đây là một tính tốt và cho rằng anh ấy thật tinh tế, chu đáo, muốn bạn hoàn thiện hơn. Nhưng sau một thời gian, bạn sẽ thấy anh ấy quá vô lý và soi mói quá mức cần thiết. Anh ấy để ý, khó chịu với những cái hết sức bình thường, không ảnh hưởng đến ai. Như vậy thì bạn luôn phải dè chừng và làm mọi thứ hoàn hảo 100% để không làm mất lòng anh ấy. Những người như anh ấy thì sẽ chi ly, xét nét từng tý một. Chắc chắn một điều rằng sau này lấy nhau bạn sẽ có muốn nổ tung vì những thứ rất vớ vẩn.

Có tính thù dai với người yêu

Người có tính thù dai với người yêu rất có thể là người keo kiệt

Đàn ông chỉ trừ những chuyện quá sâu sắc, ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống và cần phải giải quyết thì họ mới lưu tâm về lâu dài. Còn những chuyện nhỏ nhặt họ thường bỏ qua. Thế nhưng, không phải anh chàng nào cũng làm được như vậy.

Nếu anh chàng người yêu của bạn là người có tính thù dai khi bị người yêu chê bai một câu anh ta cũng phải nhớ để chê lại người yêu câu khác. Người đàn ông có “đức tính” như thế thì lúc nào anh cũng “ăn miếng trả miếng” không nhượng bộ hay bỏ qua bất kì điều gì. Những người thù dai thì một đồng chi ra họ cũng nhớ, vì thế anh ta sẽ không bao giờ để mình chịu lỗ.

Trên đây là những dấu hiệu nhận biết người đàn ông keo kiệt, chúng ta không chê trách gì những chàng trai có bản tính này, nhưng khi hẹn hò không cảm thấy thoải mái thì bạn hoàn toàn có thể rút lui để tìm một đối tượng khác phù hợp hơn.