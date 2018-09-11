Cách nhận biết người đàn ông keo kiệt chuẩn xác nhất

Phụ nữ yêu 11/09/2018 10:52

Quen và lấy phải người đàn ông keo kiệt thì suốt đời các chị em phải sống cam chịu, tiền làm ra cũng bị tính toán, không được chi tiêu thoải mái. Vì thế, để biết được người yêu có bủn xỉn hay không thì dưới dây là các dấu hiệu nhận biết bạn cần lưu ý.

Trong cuộc đời, bạn sẽ gặp vô số kiểu đàn ông, có người rộng rãi phóng khoáng, tuy nhiên cũng có không ít kẻ keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li từng đồng. Khi quen với những dạng người này sẽ chẳng thoải mái gì. Mặc dù có thể bạn không cần tiền của anh ta, nhưng mỗi ngày đều thấy anh ấy chi li tính toán, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi và khó chịu. Do đó, nếu thấy một người đàn ông có dấu hiệu yêu tiền hơn người yêu thì bạn cần biết làm gì rồi chứ.

Dưới đây là cách nhận biết người đàn ông keo kiệt chuẩn xác nhất:

Tính toán chi li từng đồng với người yêu

Người có vẻ hào nhoáng chưa chắc đã không keo kiệt
Người có vẻ hào nhoáng chưa chắc đã không keo kiệt

Người phụ nữ được xem là “tay hòm chìa khóa” vì thế họ chi ly tính toán là bình thường. Còn đàn ông thường rộng rãi hơn về mặt tiền bạc, nói vậy không có nghĩa là đàn ông không được chi ly về tiền bạc, họ có thể chi ly để biết đường tiết kiệm và chi tiêu cho hợp lý để làmt? việc lớn. Nhưng đàn ông mà tính toán từng đồng khi đi chơi với người yêu thì đó không phải là tiết kiệm mà là keo kiệt.

Do đó, nếu anh chàng người yêu của bạn có tư tưởng “ai dùng thì người ấy tự trả” hoặc “chia đôi” thì bạn nên cân nhắc lại vì rất có thể anh ta là người “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Nếu lấy về bạn sẽ rất khó sống với tính bủn xỉn của anh ta.

Nói dai về một vấn đề nào đó mà anh ta không hài lòng

Tính toán với bạn gái khi đi chơi, đi ăn là người keo kiệt
Tính toán với bạn gái khi đi chơi, đi ăn là người keo kiệt

Điều khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ đó là phụ nữ nói quá nhiều còn đàn ông thường nói ít nhưng dứt khoát “một là một, hai là hai”. Do đó, nếu người đàn ông nào nói dai về một vấn đề nào đó, nhất là vấn đề anh ta không hài lòng thì có thể anh ta có “tính đàn bà”.

Thông thường, đàn ông nói nhiều là những người hay để ý, chấp nhặt đủ thứ chuyện. Từ chỗ hay để ý, chấp nhặt thì tính của anh ta rất nhỏ nhen. Vì thế, trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc anh ta sẽ cân nhắc rất kĩ, đong đếm từng đồng để mình không bị thiệt.

Chỉ trích người khác vì những chuyện nhỏ hàng ngày

Anh ấy là một người thích để ý những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Ban đầu có thể bạn sẽ thấy đây là một tính tốt và cho rằng anh ấy thật tinh tế, chu đáo, muốn bạn hoàn thiện hơn. Nhưng sau một thời gian, bạn sẽ thấy anh ấy quá vô lý và soi mói quá mức cần thiết. Anh ấy để ý, khó chịu với những cái hết sức bình thường, không ảnh hưởng đến ai. Như vậy thì bạn luôn phải dè chừng và làm mọi thứ hoàn hảo 100% để không làm mất lòng anh ấy.  Những người như anh ấy thì sẽ chi ly, xét nét từng tý một. Chắc chắn một điều rằng sau này lấy nhau bạn sẽ có muốn nổ tung vì những thứ rất vớ vẩn.

Có tính thù dai với người yêu

Người có tính thù dai với người yêu rất có thể là người keo kiệt
Người có tính thù dai với người yêu rất có thể là người keo kiệt

Đàn ông chỉ trừ những chuyện quá sâu sắc, ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống và cần phải giải quyết thì họ mới lưu tâm về lâu dài. Còn những chuyện nhỏ nhặt họ thường bỏ qua. Thế nhưng, không phải anh chàng nào cũng làm được như vậy.

Nếu anh chàng người yêu của bạn là người có tính thù dai khi bị người yêu chê bai một câu anh ta cũng phải nhớ để chê lại người yêu câu khác. Người đàn ông có “đức tính” như thế thì lúc nào anh cũng “ăn miếng trả miếng” không nhượng bộ hay bỏ qua bất kì điều gì. Những người thù dai thì một đồng chi ra họ cũng nhớ, vì thế anh ta sẽ không bao giờ để mình chịu lỗ.

Trên đây là những dấu hiệu nhận biết người đàn ông keo kiệt, chúng ta không chê trách gì những chàng trai có bản tính này, nhưng khi hẹn hò không cảm thấy thoải mái thì bạn hoàn toàn có thể rút lui để tìm một đối tượng khác phù hợp hơn.

Chồng đánh vợ có chấp nhận được không

Chồng đánh vợ có chấp nhận được không

Đàn ông mà đánh phụ nữ là đồ hèn, không thể chấp nhận được, huống hồ đây lại đánh vợ mình - người mà đầu gối tay ấp và yêu thương trong những năm tháng vợ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 52 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này