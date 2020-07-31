Thứ nhất, vua chúa sợ bị Sử quan ghi chép mình hoang dâm vô độ, sẽ ảnh hưởng tiếng tăm để lại đời sau. Dù có được quyền sinh sát trong tay nhưng hoàng đế vẫn giữ phép tắc giới hạn. Mỗi khi vua gần gũi với các phi tần đều được ghi chép cẩn thận. Nếu sử dụng các phương pháp tránh thai thì vua sẽ thoải mái hưởng thụ sắc dục chốn hậu cung mà không làm tổn hại thanh danh, cũng không để lại nòi giống tùy tiện, bừa bãi.

Và nguyên nhân cuối cùng, hoàng đế có nỗi sợ con cháu tranh quyền đoạt vị. Trong lịch sử ghi chép lại, để tranh ngai vàng thì chuyện tàn sát nhau không thể tránh được. Chẳng hạn như, Huyền Vũ Môn thời Đường hay nghi án Chúc ảnh phủ Thanh Thời Tống. Vì thế, việc tránh thai sẽ giúp hoàng đế chủ động chọn người kế vị, không phải đau đầu khi con cháu quá nhiều.

Thứ hai, hậu cung của vua chúa với trăm ngàn phi tần, ai cũng muốn chiếm sủng ái của vua. Để không lâm vào cảnh bị thất sủng, cô độc nơi lãnh cung, họ phải tìm cách để sinh con cho vua trước khi thanh xuân không còn. Họ phải cố gắng lấy lòng hoàng đế, vì nếu vua không thích hay phát hiện phi tần có mục đích xấu thì chắc chắn sẽ bị ép tránh thai.

Theo nhu cầu và mong muốn của vua, các thái y đã tìm kiếm nhiều phương án tránh thai cho phi tần. Theo sử sách xưa ghi lại có những phương pháp sau.

Phương pháp thứ nhất là “án huyệt lưu tinh”. Sau thời nhà Thanh (1616-1912), vua càng muốn phi tần tránh thai cẩn thận hơn. Trong “Thanh triều dã sử đại quan” ghi lại, sau khi hoàng đế và phi tần quan hệ, tổng quản thái giám sẽ quỳ xuống hỏi vua “Giữ hay bỏ?”. Nếu vua có lệnh bỏ thì tổng quản sẽ dùng tay bấm vào “Hậu cổ tuyệt – hậu môn” của phi tần để long tinh (tinh trùng) chảy ra ngoài.

Nếu vua muốn giữ, thái giám sẽ cẩn thận ghi lại ngày giờ. Phương pháp bấm vào hậu môn này là cách tránh thai khẩn cấp. Lịch sử Trung Hoa không ghi chép chi tiết về cách này nên cũng không rõ có hiệu quả cao hay không.

Theo nhu cầu và mong muốn của vua, các thái y đã tìm kiếm nhiều phương án tránh thai cho phi tần - Ảnh minh họa: Internet

Thời xưa ở Trung Quốc, xạ hương không chỉ mang tới mùi hương quyến rũ cho phụ nữ mà còn là liều thuốc tránh thai hiệu quả. Các cung tần mỹ nữ ngày xưa thường sử dụng phương pháp tránh thai mang tên “liễu đỗ thiếp”, tức là nhét xạ hương vào rốn.

Trong lịch sử Trung Hoa ghi lại, hai mỹ nữ Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức đều sử dụng phương pháp tránh thai này. Công dụng của cách thức này khá độc đáo nhưng đã bị mai một, thất truyền từ lâu. Phụ nữ lầu xanh cũng thường dùng cách này để tránh thai và giữ làn da mịn màng, còn lưu hương thơm cuốn hút.

“Tàng hồng hoa” bằng cách sử dụng hoa nghệ tây là phương pháp thứ ba. Theo lịch sử trung Hoa, đây là cách tránh thai hiệu quả nhất trong cung đình. Nếu hoàng đế không thích phi tần hay cung nữ nào, sẽ lệnh cho thái giám treo ngược họ lên. Cung nữ sẽ bị buộc rửa hạ thân bằng nước pha với bột nghệ tây để trong người không còn sót lại tinh dịch. Trong thời loạn lạc Ngũ Đại Thập Quốc (907 – 960) thường áp dụng cách thứ này. Theo sử sách ghi lại, có vị hoàng hậu lệnh cho thái giám mát xa cho phi tần hay cung nữ bằng nghệ tây trước khi gần gũi với vua để tinh trùng của hoàng đế không thể tồn tại trong người họ.

Còn có một bài thuốc dân gian Trung Hoa từ tai quả hồng. Người xưa dùng 7 quả hồng sấy khô, nuốt với nước ấm mỗi ngày. Khi làm liên tục trong 49 ngày thì 1 năm tới phụ nữ sẽ không thể mang thai nếu ngày nào cũng ăn hồng.

Còn có một bài thuốc dân gian Trung Hoa từ tai quả hồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù nghe có vẻ khó tin nhưng theo nghiên cứu của y học thời nay, tai quả hồng có chứa axit olenolic, cùng với nhân sâm, bột đinh hương có thể chữa được các bệnh như đầy bụng, nấc nghẹn…

Theo ghi chép của một gái lầu xanh thời Trung Quốc xưa, trước khi đi tiếp khách, cô luôn được má mì cho uống một loại súp có vị chua ngọt. Sau này cô gái mới biết đó chính là súp nấu từ tai quả hồng, giúp phụ nữ không thể nào mang thai được.

Một biện pháp tránh thai độc hại khác ở thời Trung Quốc xưa là uống thủy ngân. Có thể nói đây là biện pháp có hiệu quả nhưng lại cực kì độc hại cho cơ thể. Nước trà tránh thai của cung nữ hay phi tần thường có một ít thủy nhân nhỏ.

Còn một biện pháp nữa chính là uống “lương dược”. Trong loại thuốc này có xạ hương, không chỉ có hiệu quả tránh thai mà còn có tác dụng phá thai với liều lượng lớn. Theo sử sách ghi lại, Từ Hy Thái hậu khi lần đầu gần gũi vua Hàm Phong đã mang thai thì liền bị người khác hại sảy thai bằng cách bỏ xạ hương vào chén nước trà. Loại thuốc này có thể dùng tránh thai nhưng nếu dùng trong thời gian dài sẽ khiến phụ nữ vô sinh.