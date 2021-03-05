Biết được 'tử huyệt' này của đàn ông, phụ nữ khôn ngoan khiến chồng say mê cả đời

Phụ nữ yêu 05/03/2021 12:02

Nhiều người cho rằng điều đàn ông chỉ muốn chỉ là quan hệ tình dục, hóa ra điều này không chỉ sai, mà suy nghĩ đó thực sự có thể là gốc rễ của sự thất bại của nhiều mối quan hệ.

Nếu mối quan hệ tình cảm không phải là nguồn hạnh phúc và niềm vui lớn nhất trong cuộc đời bạn...

Nếu bạn không nhận được tình yêu, sự quan tâm bạn xứng đáng có được...

Hoặc nếu những người đàn ông của đời bạn dường như không còn hứng thú nữa khiến bạn bối rối và tổn thương…

Khi đang gặp phải những tình huống này, thì bạn cần phải đào sâu vào suy nghĩ của cánh mày râu để hiểu được điều đàn ông muốn.

Đàn ông thực sự mong muốn điều gì?

Có một nỗi ám ảnh bí mật của đàn ông và là chìa khóa để bạn thu hút họ, vượt xa sự hấp dẫn về thể xác. Và khi bạn biết điều đó, bạn sẽ không còn cần phải đấu tranh để giữ một người đàn ông hoặc tìm mọi cách để khiến họ quan tâm đến người bạn đời của mình nữa.

Hàng triệu phụ nữ phát hiện ra điều này đã sử dụng nó để biến những tình huống vô vọng thành những mối quan hệ viên mãn.

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Đa số đàn ông đều muốn cùng 1 thứ... - Ảnh minh họa: Internet

Một khi bạn phát hiện ra “thành phần bí mật” để có được "công thức tình yêu" hoàn hảo, đó là lúc bạn sẽ có thể “kích thích” tình cảm với đàn ông theo cách mà ít phụ nữ có thể làm được. Anh ấy sẽ ngừng tỏ ra xa cách và anh ấy sẽ ở bên bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Vậy, điều mà đàn ông thực sự muốn là gì?

Họ chỉ đơn giản muốn trở thành anh hùng của bạn.

Bản năng anh hùng của người đàn ông

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Đàn ông luôn muốn được thôi thúc phải giành lấy một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trong các bộ phim Hollywood, anh hùng thường là một người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm và chính trực. Anh ấy muốn trở thành trung tâm và cứu những người quan trọng đối với anh ấy.

Nếu bạn đã từng trải qua một mối quan hệ yêu đương, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra rằng điều này rất hợp lý. Trong tình yêu, chìa khóa chinh phục một người đàn ông không phải là cố biến anh ấy thành Thor. Điều mà bản năng anh hùng thực sự hướng đến là sự thôi thúc sinh học cơ bản, khiến người đàn ông "chân chính" phải tỏ ra là người có sức mạnh trước phái yếu. Và vì vậy, đàn ông dù cao to hay thấp bé, mỗi người họ đều mong muốn trở thành một anh hùng, đứng ra bảo vệ người phụ nữ "yếu đuối" mà mình yêu. 

Sự thật là người đàn ông của bạn không nhất thiết muốn trở thành một anh hùng cho cả thế giới mà anh ấy chỉ muốn trở thành người hùng của bạn. 

Hàng ngàn phụ nữ đã và đang sử dụng bản năng anh hùng để biến những mối quan hệ thất bại của họ thành những mối tình lãng mạn mà họ hằng mơ ước. Và vô số phụ nữ khác đang sử dụng chúng để thu hút được những anh chàng tuyệt vời ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn bạn thì sao?

Cách kích hoạt bản năng anh hùng trong người đàn ông của bạn

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Hãy giúp người đàn ông của bạn trở thành phiên bản 'người hùng' mà họ luôn mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì làm cho anh ấy cảm thấy mình là người không cần thiết, bạn cần làm cho anh ấy cảm thấy hữu ích và luôn được người khác "cần đến". Điều này không có nghĩa là bạn phải tỏ ra yếu đuối. 

Bạn chỉ cần để anh ấy làm bờ vai vững chắc của bạn, dắt xe cho bạn mỗi buổi sáng bước ra khỏi nhà, đón bạn vào một buổi tan làm khi bạn đang bị cảm, hoặc giúp bạn đi chợ mua đồ ăn vào một ngày bạn siêu bận rộn... Tất cả những điều ấy tuy đơn giản nhưng sẽ giúp cho người đàn ông của bạn thấy họ có ích và thật "đàn ông" trong mắt nửa thế giới của mình. 

Và phụ nữ thông minh à, hãy chú ý "kích hoạt" bản năng anh hùng của người đàn ông mà mình yêu. Đây sẽ là một trong những cách khôn ngoan để giữ cho cuộc sống tình cảm của bạn thật viên mãn. 

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