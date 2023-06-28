Bật mí 9 tuyệt chiêu "phòng the" cho các chị em phụ nữ khiến chồng mê vợ như ngày mới yêu

Trong khi quan hệ, bạn có thể nắm mạnh bờ vai của chàng hoặc hôn hay cắn nhẹ. Bên cạnh đó, bạn nên giúp chàng giải tỏa căng thẳng bằng cách massage hai bờ vai, đồng thời tăng thêm hưng phấn cho cuộc yêu.

Bờ vai vững chãi chính là một trong những khác biệt về thể chất giữa nam và nữ. Đồng thời bờ vai cũng là minh chứng cho một cơ thể khỏe mạnh. Do đó, các quý ông thường rất thích phụ nữ chạm lên vai, bởi đó như một sự ngầm hiểu rằng bạn rất ngưỡng mộ vẻ nam tính của anh ấy. Đây cũng là tuyệt chiêu khiến chàng ngiện bạn mà nhiều phụ nữ làm tình giỏi không bỏ qua.

Mơn trớn vùng tai khi "yêu"

Chạm vào đâu trên cơ thể để khiến chồng nghiện vợ? Vùng tai của nam giới được xem như là nơi giác quan của cảm xúc. Đặc biệt, có nhiều ý kiến cho rằng đây là cơ quan nhạy cảm nhất trong quá trình dẫn dắt con người đạt đến khoái cảm. Chính vì vậy, để chồng nghiện vợ, hãy "chăm sóc" khu vực này của chồng ngay cả khi hai bạn ở bên cạnh nhau.

Bạn có thể cắn nhẹ tai chàng hoặc thì thầm những lời ngọt ngào cũng sẽ khiến chàng phản ứng rất mạnh mẽ. Đây cũng là bí quyết làm tình của những cô vợ “lắm chiêu” khiến chồng say đắm.

Khen ngợi anh xã một cách thật lòng nhất

Đàn ông tưởng mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra, trước người phụ nữ mình yêu thì cũng như một đứa trẻ con thôi các mẹ ạ. Chị em mình nên biết ý mà hào phóng tặng ảnh vài lời khen ngọt ngào, thật lòng là đủ khiến các anh chết mê chết mệt. Lời khen không hề tốn kém lại mang đến hiệu quả tâm lý tuyệt vời.

Hãy vuốt nhẹ mái tóc

Nếu muốn chồng nghiện vợ, bạn hãy thử để mái tóc của anh ấy trượt giữa những ngon tay của bạn. Điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy được yêu và âu yếm trong lúc quan hệ. Bởi vì tại vùng da đầu có rất nhiều dây thần kinh, vì vậy khi được đụng chạm vùng này sẽ khiến đàn ông dễ bị kích thích.

Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc phần bắp tay khi "yêu" cùng chồng

Nếu bạn muốn có những kỹ năng "yêu" cùng chồng khiến chồng nghiện vợ say mê thì đừng bỏ qua phần bắp tay của chàng. Cánh tay vững chãi của chồng chính là nơi chị em được thường xuyên gối đầu lên. Chính vì vậy, nhớ chăm sóc khu vực này thật chu đáo nhé.

Vùng da ở bắp tay thường mềm và nhạy cảm hơn so với những nơi khác trên cơ thể. Bạn hãy dũng một đầu ngón tay chạy nhẹ từ khuỷu tay bên trong anh ấy, dọc theo cổ tay, sau đó lướt qua lòng bàn tay của anh ấy tới khu vực "cậu nhỏ" của chàng. Điều này sẽ khiến chàng say đắm với những cảm xúc mới mẻ.

Thoải mái khi thể hiện tình yêu đối với chồng

Đã là vợ chồng đầu ấp má kề mỗi đêm với nhau rồi thì khi "yêu", các chị không nên ngại ngùng. Hãy vứt bỏ mọi quy tắc đạo đức thường ngày hay những ngại ngùng mỗi lần gần gũi chồng đi. Nếu muốn chồng say thì đừng bao giờ giữ hình mẫu phụ nữ cổ điển, ra vẻ thanh cao khi ái ân.

Đàn ông hấp dẫn bởi những người phụ nữ táo bạo, sáng tạo trong lúc "yêu". Chính bởi vậy, các chị vợ đừng bao giờ giữ mác "gái ngoan" khi đã đồng ý trút đi lớp xiêm y mà gần gũi với chồng. Hãy tự tin chứng minh cho chồng thấy vợ luôn dành cho anh ấy điều tuyệt vời nhất.

Chăm chỉ làm điều này vào mỗi cuộc yêu, hẳn anh xã sẽ nhanh chóng mê mẩn, giúp cả hai cùng cán đích thành công, các mẹ thử xem nhé, nếu không "thử" qua cả đời tiếc nuối lắm...

Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhẹ vùng cổ anh ấy

Làm sao để người yêu nghiện mình? Một trong những kỹ năng làm tình để khiến chàng mê mẩn là bạn hãy hôn nhẹ vùng cổ của chàng. Tĩnh mạch cũng như một động mạch chính được phân bố tương đối gần với bề mặt da ở cổ. Do đó, hôn nhẹ nhàng ở cổ của chàng sẽ là bước khởi đầu rất tốt cho màn dạo đầu.

Một cái hôn nhẹ của bạn hoặc liếm dọc theo vùng cổ khi làm tình có thể ngay lập tức khiến chàng rùng mình phấn khích. Đây cũng là một trong những kỹ năng làm tình hữu ích để cải thiện chất lượng đời sống tình dục.

Massage, xoa bóp "mở màn" cho chồng

Chiêu này nhỏ mà có võ lắm nha các chị em. Lúc trước, em cũng không tin lắm cho tới khi chính mình trải nghiệm. Các mẹ thử nghỉ xem, chỉ cần được anh xã massage, vuốt ve một chút thôi là chị em mình đã thích thú rồi phải không?

Cánh mày râu cũng vậy thôi ạ. Ai chẳng thích được yêu thương và vuốt ve cơ chứ. Đừng mãi thụ động trên giường ngủ. Hãy bắt đầu cuộc yêu bằng những nụ hôn say đắm và dành vài phút để massage cơ thể chồng.

Hãy để những ngón tay mềm mại của mình lướt nhẹ trên cơ thể chồng. Ngoài bả vai, thái dương, các chị em đừng bỏ qua vài điểm nhạy cảm: gáy tai, cổ, đốt sống lưng hay gan bàn chân nhé!

Thêm một chút tinh dầu, mùi hương thoang thoảng sẽ giúp cuộc yêu của hai người thêm thăng hoa đấy!

Ảnh minh họa: Internet

Tạo sự hưng phấn với bàn chân

Bàn chân là nơi chứa vô số các sợi dây thần kinh li ti. Chính vì vậy, bàn chân cũng là một trong những điểm quyết định đến cảm giác và tạo sự hưng phấn cho nam giới trước và trong lúc yêu. Chính vì vậy, hãy cọ xát nhẹ vùng lòng bàn chân của chàng để tạo sự hưng phấn ngay từ màn dạo đầu nhé.

Mê hoặc chồng bằng mùi hương

Ngoài bộ cánh sexy thì mùi hương cũng là một yếu tố quan trọng để chị em mình làm chủ cuộc yêu với chồng đấy ạ. Cánh đàn ông, được ôm ấp thân hình vừa mềm mại, ấm áp lại thơm ai chẳng mê cơ chứ.

Hãy xịt một chút nước hoa trước khi nhập cuộc yêu nha các mẹ. Chọn cho mình một mùi hương đặc trưng khi “hành xự” mà mỗi lần ngửi, anh xã nhận ra ngay ý ạ. Đừng quên “cô bé” nha, đây là tuyệt chiêu khiến anh xã ngất ngây mỗi khi yêu đấy các mẹ ơi.