Cánh mày râu chớ nhắc đến "chuyện ấy" với chị em vào 6 thời điểm này, kẻo khiến sức khỏe xấu đi trầm trọng, lại làm cho tình cảm vợ chồng sứt nẻ

Mặc dù không thể xác định chính xác mốc thời gian có thể quan hệ sau sinh thường, tuy nhiên, các chuyên gia Sản khoa khuyến cáo khoảng thời gian tối thiểu được xem là lý tưởng nhất. Theo đó, các cặp đôi nên đợi ít nhất 4-6 tuần mới quan hệ trở lại sau sinh thường (sinh ngả âm đạo).

Thời kỳ mang thai và sau sinh là lúc đàn ông bị thiếu thốn nhu cầu chuyện ấy với vợ nhiều nhất. Nhưng trong thời gian này, cơ thể và tâm trạng của phụ nữ cũng có nhiều thay đổi. Mệt mỏi, không tự tin khiến phụ nữ thấy căng thẳng khi làm chuyện ấy. Nếu đàn ông thương vợ, hãy hiểu cho cảm xúc của vợ lúc này.

Giống như âm đạo, niêm mạc tử cung vào những ngày hành kinh trở nên mỏng và nhạy cảm hơn. Quan hệ tình dục mạnh bạo có thể gây hiện tượng rách tử cung, viêm niêm mạc tử cung gây tổn thương lâu dài, ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng sinh sản của chị em.

Trong những ngày đèn đỏ, phụ nữ luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí là không vui. Vào kỳ kinh nguyệt, cô bé của các chị em trở nên nhạy cảm, căng tức, phù nề và dễ bị tổn thương hơn. Nếu quan hệ tình dục vào những ngày này, việc ma sát mạnh có thể làm tổn thương âm đạo, gây ra cảm giác đau rát, nguy cơ nhiễm trùng cao.

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Đang mắc bệnh nhiễm trùng

Khi phụ nữ đang mắc bệnh nhiễm trùng thì sẽ vừa thấy không thoải mái, vừa thấy bất an. Họ tránh việc gần gũi vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của bạn đời. Đặc biệt là nếu mắc bệnh nhiễm trùng ở miệng thì không nên có tiếp xúc với bộ phận sinh dục của đối phương.

Thiếu màng nhầy ở tử cung

Nếu tử cung bị mất đi màng nhầy khi mang thai thì việc đưa bất cứ thứ gì vào âm đạo cũng có thể bị nhiễm trùng. Và nếu phụ nữ có các biến chứng thai nghén như ra máu hay nhau thai tiền đạo thì nên xin ý kiến của bác sĩ trước khi gần gũi.

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Khi "cô bé" có vấn đề

Nếu "cô bé" có dấu hiệu ngứa, có mùi thì nên kiêng quan hệ và thăm khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân. Ngược lại, nếu cố quan hệ thì có khả năng sẽ bị viêm nhiễm nặng hơn. Phụ nữ chỉ thích quan hệ khi "cô bé" thật sự an toàn, thấy thoải mái.

Khi không có đủ biện pháp bảo vệ an toàn

Quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ: quan hệ tình dục qua đường sinh dục, có sự thâm nhập qua âm đạo hoặc đường hậu môn mà không sử dụng bao cao su sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Sử dụng bao cao su không đúng cách hoặc sai thời điểm cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Quan hệ tình dục bằng miệng cũng có thể làm lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng nhưng rủi ro thấp hơn.

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Những hệ lụy khi quan hệ tình dục không an toàn

Khi thực hiện hoạt động quan hệ tình dục không an toàn, đồng nghĩa các cặp đôi đang đặt mình vào các nguy cơ sau:

Mang thai ngoài ý muốn

Quan hệ tình dục không an toàn có thể khiến phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Mang thai khi còn nhỏ, chưa sẵn sàng đón nhận thiên chức, không đủ điều kiện kinh tế nuôi dưỡng… khiến nhiều chị em buộc phải chấm dứt thai kỳ, làm tăng nguy cơ nạo phá thai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý, thể chất và sức khỏe của người phụ nữ.

Chưa kể đến nhiều trường hợp nạo phá thai tại những cơ sở y tế kém uy chất, không đảm bảo chất lượng, tay nghề bác sĩ thực hiện thủ thuật yếu kém… có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là đe dọa tính mạng phụ nữ.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Là tình trạng nhiễm trùng ở bất kỳ bộ phận nào của hệ thống tiết niệu, bao gồm bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Sau khi phát sinh quan hệ tình dục không an toàn, cặp đôi cần loại bỏ những dịch tiết còn sót lại ở bộ phận sinh dục bằng cách đi tiểu và rửa sạch lại bằng dung dịch vệ sinh phù hợp. Việc làm này sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở một mức độ nào đó. Kế đến, cần sắp xếp đến ngay cơ sở y tế uy tín để được làm các xét nghiệm cần thiết.

Nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs)

Một trong những nguy hiểm nhất của tình dục không an toàn là lây nhiễm bệnh qua đường tình dục (STDs). Hiện nay, y học thế giới đã phát hiện có hơn 20 căn bệnh STDs, thường gặp nhất là sùi mào gà, lậu, giang mai, chlamydia, HIV/AIDS… Trong đó, HIV/AIDS được xem là căn bệnh “thế kỷ” bởi đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để.

Khi phát hiện bản thân vừa thực hiện hành vi tình dục không an toàn với người có khả năng nhiễm HIV, chị em cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ kiểm tra và hướng dẫn sử dụng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm (PEP) để giảm nguy cơ nhiễm HIV. Nghiên cứu cho thấy, thuốc dự phòng sau phơi nhiễm này có hiệu quả tới 72 giờ sau khi tiếp xúc và cần được thực hiện trong 28 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác như đau vùng xương chậu, viêm khớp, viêm vùng chậu, khô âm đạo, bệnh tim, các biến chứng khi mang thai và một số bệnh ung thư cổ tử cung hoặc trực tràng có liên quan đến virus HPV. Tốt nhất, các cặp đôi không nên quan hệ tình dục không an toàn để tránh nguy hiểm.