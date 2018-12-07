Bạn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều khi nghe đàn ông nói về phụ nữ mất trinh

Phụ nữ yêu 07/12/2018 05:31

Trinh tiết là thứ vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ. Nó có thể quyết định đến cả tương lai của họ. Thế nhưng, đó có phải là tất cả hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn của đàn ông về phụ nữ mất trinh.

Bạn đang mơ mộng rất nhiều về người đàn ông của đời mình. Bạn nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông như trong các bộ phim Hàn Quốc, sẵn sàng đưa tay ra đón lấy bạn dù bạn không còn trong trắng nữa? Cuộc sống cũng có những phép màu, nhưng có lẽ, nó không xảy ra ở đa số. Chúng ta mất khá nhiều thời gian để hiểu ra rằng phần lớn những điều đẹp đẽ màu hồng như trong chuyện cổ tích không tồn tại. Bởi cuộc sống xô bồ đầy rẫy những định kiến đã khiến cho chúng ta có những quan điểm, những lối nghĩ không mấy phóng khoáng ăn sâu vào tiềm thức.

Đàn ông quan niệm khác nhau về một người phụ nữ mất trinh
Đàn ông quan niệm khác nhau về một người phụ nữ mất trinh - Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn sẽ phải suy nghĩ lại rất nhiều về tương lai của mình, về đàn ông, về hạnh phúc gia đình khi nghe được những quan điểm của đàn ông về phụ nữ mất trinh. Chúng tôi đã có cuộc khảo sát với một số đàn ông ở các độ tuổi, làm các ngành nghề khác nhau với cùng một câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về phụ nữ mất trinh?”

Anh Quốc Trung (30 tuổi, làm công nhân xây dựng): “Tôi nghĩ rằng tôi khó có thể chấp nhận một người phụ nữ mất trinh về làm vợ. Bởi đó là người không còn trong trắng nữa. Khi cả hai bên quyết định dành cả cuộc sống sau này cho nhau thì phải xác định trao cho nhau trọn vẹn. Mất trinh trước khi cưới thì đúng là xấu mặt họ hàng, xấu mặt gia đình, xấu mặt với xã hội”.

Quan niệm của người xưa về trinh tiết phụ nữ rất khắt khe. Điều đó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, khiến cho việc còn trinh hay đã mất trinh trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân. Quan niệm không chấp nhận một người phụ nữ đã mất trinh về làm vợ cũng phổ biến ở nhiều người, thuộc nhiều lứa tuổi trong xã hội ngày nay.

Quan niệm của người xưa về trinh tiết phụ nữ rất khắt khe
Quan niệm của người xưa về trinh tiết phụ nữ rất khắt khe - Ảnh minh họa: Internet

Bạn Huy Vũ (21 tuổi, sinh viên) cho biết: “Mình chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân bây giờ. Nhưng mà với mình thì mình không chấp nhận được một người con gái đã mất trinh. Trước mắt thì mình không thể yêu được một người con gái mất trinh, và trong tương lai chắc cũng khó có thể chấp nhận một người đã mất trinh trước khi rước về nhà. Mình nghĩ trinh tiết chính là phẩm giá của một người phụ nữ. Mất đi cái đó rồi cũng đồng nghĩa với việc họ đang tự đánh mất chính mình”.

Không phải bất cứ điều gì ở thời đại ngày nay cũng được suy nghĩ thoáng hơn. Câu chuyện trinh tiết đã được cân lên đặt xuống rất nhiều lần trong cuộc sống. Nhưng nó nghiêm trọng hay không, to tát hay không và ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mỗi người thì vẫn tùy vào quan điểm, góc nhìn.

Anh Trần Mạnh Hùng (40 tuổi, giáo viên) cho rằng: “Xã hội hiện đại rồi, cái nhìn cũng cởi mở hơn rồi. Chắc là vẫn còn nhiều người quan tâm đến việc đó, và tôi nghĩ mình cũng không thể ép buộc họ phải thay đổi được. Nhưng theo cá nhân tôi thì ai cũng có tuổi trẻ, cũng có những bồng bột, những bước đi sai lầm. Nếu mà lấy trinh tiết ra để đánh giá một cô gái thì đó quả là điều không nên. Bởi vì có thể quá khứ cô ấy đã đánh mất trinh tiết, nhưng hiện tại cô ấy đang sống rất tốt và tương lai cô ấy là một người phụ nữ hoàn hảo thì sao. Chúng ta hãy quan tâm đến việc cô ấy có nỗ lực hay không, có sống có ích hay không hơn là việc đánh giá cô ấy có còn trinh hay không”.

Trinh tiết có ảnh hưởng đến phẩm giá của người phụ nữ hay không?
Trinh tiết có ảnh hưởng đến phẩm giá của người phụ nữ hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Có thể giữa bữa tiệc đông người, trong một tập thể thì đàn ông ít khi nhắc đến việc này. Nhưng phía sau tấm rèm, trong một nhóm nhỏ nào đấy, đàn ông sẽ thể hiện quan điểm của mình rất thẳng thắn và rõ ràng về câu chuyện trinh tiết của người phụ nữ. Họ có lý do để kỳ thị người phụ nữ mất trinh. Nhưng nếu nhìn nhận một cách tổng thể, họ không có quyền để đánh giá giá trị của một cô gái thông qua tiêu chí trinh tiết. Đó là một cách để thể hiện một nhận thức có hiện đại, có văn minh hay không.

Làm sao để chồng không biết mình bị mất trinh...!

Làm sao để chồng không biết mình bị mất trinh...!

Làm sao để chồng không biết mình đã mất trinh khi quá khứ lỗi lầm đã trót trao thứ quý giá nhất của người con gái cho mối tình đầu, giờ sắp lấy chồng chỉ sợ anh ấy mà biết sẽ không thông cảm bỏ qua, hoặc đối xử tệ bạc với mình.

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Từ khóa:   trinh tiết đàn ông phụ nữ phụ nữ mất trinh

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