Đàn ông nông cạn chỉ nhìn 3 vòng của phụ nữ, còn đàn ông khôn ngoan tôn trọng phẩm giá

Với kẻ tầm thường và nông cạn, một người phụ nữ đẹp, “có giá” trong mắt anh ta chỉ là số đo ba vòng chuẩn như siêu mẫu. Còn người thông minh, luôn tôn trọng phẩm giá và đức hạnh của người phụ nữ.

Nhìn vẻ bề ngoài, công việc, xuất thân gia đình thì đàn ông nông cạn và đàn ông khôn ngoan chẳng có gì khác nhau cả. Thế nhưng sự khôn ngoan hay nông cạn ấy sẽ biểu hiện một cách rõ nét qua cái nhìn của họ đối với phụ nữ. Với kẻ tầm thường và nông cạn, một người phụ nữ đẹp, “có giá” trong mắt anh ta chỉ là số đo ba vòng chuẩn như siêu mẫu. Còn người thông minh, luôn tôn trọng phẩm giá và đức hạnh của người phụ nữ. Thực tế, đàn ông tầm thường rất hay bình phẩm cơ thể phụ nữ. Ngồi giữa một bàn nhậu, chẳng khó để nghe được một đám đàn ông đem vòng 1, vòng 3 của phụ nữ ra mổ xẻ, xem đó là một chủ đề hay ho bất tận. Thậm chí, ở chỗ làm việc, nhiều kẻ còn có những lời bỡn cợt, nhận xét khiếm nhã về cơ thể đồng nghiệp chẳng hạn như “ngực phẳng”, “bưởi to”, “ngực xệ tới rốn”… Mà đàn ông, một khi chỉ chú ý đến ngực, đến mông thì trong đầu anh ta sẽ chẳng còn để ý những điều gì khác nữa.



Đàn ông nông cạn hay bình phẩm hình thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông thông minh khi chọn vợ sẽ có rất nhiều tiêu chuẩn về học vấn, tính cách, xuất thân, nghề nghiệp... rồi sau đó mới đến hình thể. Một người phụ nữ ngoại hình bình thường nhưng tâm tính tốt, biết quan tâm và trái tim đầy yêu thương sẽ tốt hơn gấp vạn lần những cô gái chỉ có ba vòng nảy nở và một đầu óc rỗng tuếch. Ngược lại, đàn ông nông cạn chọn vợ lại nhìn ba vòng đầu tiên. Anh ta muốn có một người vợ gợi cảm trên giường, một người đàn bà đẹp đồng hành cùng mình để thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng, hạnh phúc ấy cũng mong manh như bong bóng xà phòng vậy. Bởi nền tảng của hôn nhân phải dựa trên rất nhiều thứ mới có thể bền vững. Đàn ông xem trọng 3 vòng của phụ nữ luôn luôn là những người đàn ông dễ ngoại tình và dễ phản bội nhất. Bởi một hình thể gợi cảm của phụ nữ đồng nghĩa với những cảm xúc giường chiếu mới mẻ và thăng hoa. Khi đó, một người vợ tốt, đảm đang, hiền lành sẽ chẳng là gì trong mắt một người đàn ông tham lam cả. Nhưng rồi, mải mê chạy theo những thứ tầm thường, đàn ông sẽ để mất một người phụ vợ tào khang. Tìm một người phụ nữ ba vòng như hoa hậu không hề khó, mà để có một người bạn đời đồng hành, cùng chia ngọt xẻ bùi đâu phải chuyện dễ dàng.



Đàn ông khôn ngoan tôn trọng phẩm giá của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nghĩ mình bản lĩnh, khôn ngoan, tử tế khi kiếm được nhiều tiền, có nhiều bạn nhậu, có nhiều người đàn bà qua tay. Thế nhưng, một khi đàn ông có cái nhìn thiển cận về phụ nữ thì anh mãi mãi chỉ là một kẻ tầm thường và nông cạn mà thôi. Đàn ông tốt không bình phẩm hình thể phụ nữ. Với đàn ông khôn ngoan, hình hài bề ngoài không bao giờ nói lên được điều gì về con người phụ nữ cả!

Nếu đàn ông khôn biết 'cúi đầu, nghiêng mình' trước 3 người phụ nữ này sẽ trở nên giàu có, thành đạt Đây là 3 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của đàn ông. Càng yêu thương, chiều chuộng họ, bạn càng có cuộc sống giàu sang, công danh thuận lợi như bản thân mong muốn.

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