90% đàn ông không dám tiết lộ 11 nỗi sợ này với bất kì ai

Phụ nữ yêu 10/01/2020 05:07

Quả thật, nỗi sợ của đàn ông là đề tài khá hứng thú với phụ nữ. Bởi đàn ông là phái mạnh, họ chẳng bao giờ để lộ điểm yếu sợ sệt của mình với bất kì ai, đặc biệt là phụ nữ.

Đàn ông luôn được khẳng định là phái mạnh, với sự kiên cường vững chãi. Và nỗi sợ của đàn ông là điều gì đó mà hầu như ai cũng ít nhắc tới. Nhưng đó là những điều có thực, chỉ là đàn ông luôn cố che giấu. 90% đàn ông không bao giờ tiết lộ những nỗi sợ này của bản thân.

Hình dáng cơ thể

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Đàn ông cũng có nỗi sợ về hình dáng cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ luôn thể hiện rõ ràng nỗi sợ này hơn đàn ông. Họ quan tâm đến làn da, vóc dáng, quá trình lão hóa, chế độ ăn kiêng… mỗi ngày. Đàn ông thường không thể hiện điều này, nhưng không có nghĩa là họ không để tâm. Đàn ông cũng có nỗi sợ về hình dáng cơ thể. Đó là lý do đàn ông vẫn thích chải chuốt đầu tóc, thích đi tập gym và tận hưởng khi phụ nữ khen về cơ thể rắn chắc của mình.

Tiền bạc

Tiền bạc là một phần thể diện, đồng thời cũng là nỗi sợ thường trực của đàn ông. Vì họ luôn được định sẵn từ nhỏ với vai trò là trụ cột trong gia đình, với trách nhiệm lo toan tiền bạc cho vợ con sau này. Vì xem đó là trách nhiệm lớn, nên đàn ông cũng sẽ có nỗi sợ về tiền bạc. Không nói ra, nhưng họ vẫn sợ bản thân kém cỏi không thể lo được cho gia đình, và thiếu tiền có thể được xem là “nỗi nhục” với nhiều người đàn ông.

Chiều cao

Không khác gì phụ nữ, đàn ông cũng để ý đến tiêu chí lý tưởng của cái đẹp. Họ vẫn biết mẫu hình lý tưởng của phụ nữ là những anh chàng cao lớn, đẹp trai… Và sẽ là nỗi sợ của đàn ông nếu họ có chiều cao “khiêm tốn”. Vì dù sao vóc dáng cao lớn của đàn ông sẽ cho họ cảm giác có vị thế chủ động để che chở, bảo bọc phụ nữ hơn.

Những người đàn ông xung quanh phụ nữ là mối đe dọa

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Dù không nói ra hay thể hiện, nhưng họ xem những người đàn ông xung quanh người phụ nữ của mình là mối đe dọa tiềm tàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vẫn ghen như phụ nữ, thậm chí còn “khốc liệt” hơn. Dù không nói ra hay thể hiện, nhưng họ xem những người đàn ông xung quanh người phụ nữ của mình là mối đe dọa tiềm tàng. Và nếu có biểu hiện gì bất thường, họ sẽ lập tức lo lắng, cảm thấy bị tổn thương. Vì dù sao đàn ông vẫn luôn âm thầm so sánh bản thân với người đàn ông khác.

Thiếu kinh nghiệm chuyện ấy

Khả năng giường chiếu là cách đàn ông thể hiện bản lĩnh không chỉ với phụ nữ mà còn với những người đàn ông khác. Đây cũng là nỗi lo lắng thường trực của họ. Khi kết thúc cuộc yêu, họ sẽ tự hỏi bản thân đã làm tốt chưa, bạn gái hay vợ đã hài lòng chưa?

Vấn đề về tóc

Thực tế, rất nhiều đàn ông có vấn đề về tóc, thậm chí họ còn sợ bị hói. Đàn ông cũng lo lắng về kiểu tóc nào phù hợp với họ. Làm sao để trông gọn gàng, nam tính hay hợp thời hơn?

Chế độ ăn uống

Nếu phụ nữ nói về chế độ ăn kiêng thì sẽ nghe rất bình thường. Nhưng nếu nghe từ một người đàn ông thì lại hoàn toàn khác. Đàn ông cũng nó nỗi sợ về cân nặng, chế độ ăn kiêng. Chỉ là họ không nói ra nhiều như phụ nữ.

Bạn gái có bao nhiêu bạn trai trước đó?

Đàn ông luôn có khúc mắc về bản ngã của lòng tự trọng. Nếu bạn gái hay vợ có người yêu trước đó, họ sẽ cố gắng chứng minh bản thân tốt hơn những người đó. Và họ cũng sợ sẽ không có nhiều kinh nghiệm để thể hiện mình với phụ nữ. Nhưng có một lời khuyên cho đàn ông là nếu đã yêu thì hãy dẹp hết quá khứ của đối phương.

Thể hiện cảm xúc

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Từ khi sinh ra, đàn ông đã được dạy là không được khóc, không được thể hiện cảm xúc quá đà như phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Từ khi sinh ra, đàn ông đã được dạy là không được khóc, không được thể hiện cảm xúc quá đà như phụ nữ. Đây là lý do họ sợ thể hiện cảm xúc thật của mình. Dù vậy, nếu bạn có con trai, hãy dạy con cách thể hiện cảm xúc chân thật, vì điều đó không hề làm mất đi nam tính ở đàn ông.

Sợ đi khám bác sĩ

Đây quả thật là nỗi sợ của đàn ông. Thực tế, nhiều người sợ cảm giác bị bác sĩ chạm vào người, đặc biệt là các bệnh về tuyến tiền liệt hay bệnh trĩ.

Khi bị phụ nữ từ chối, hay bỏ rơi

Dù rằng bản chất của đàn ông rất mạnh mẽ, nhưng vẫn có những tổn thương họ không thể chấp nhận. Đàn ông sợ bị từ chối hay bị bỏ rơi trong tình cảm. Đây có thể là sự đả kích lớn với lòng tự trọng, cũng như trong tình cảm của họ.

Là phụ nữ có thể không xinh đẹp, giỏi giang nhưng đừng vì đàn ông mà hạ thấp mình

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Phụ nữ hiện đại sẽ không bao giờ quên 3 chữ: Tự thân - Tự yêu - Tự do. Cuộc sống mà, nếu không thể là một người phụ nữ thành công thì cũng đừng bao giờ là người phụ nữ bất hạnh.

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