Không đẹp từ cái nhìn đầu tiên, 3 kiểu phụ nữ này vẫn 'thiêu rụi' đàn ông theo thời gian

Phụ nữ yêu 09/01/2020 05:24

3 kiểu phụ nữ quyến rũ này dù không đánh gục đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng theo thời gian sẽ càng giữ chặt trái tim đàn ông.

Không cần là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng đây là những mẫu phụ nữ quyến rũ có sức “công phá” đàn ông theo thời gian mãnh liệt nhất.

Phụ nữ nhu mì, cho đàn ông cảm giác an toàn

Đây là kiểu phụ nữ cốt cách truyền thống. Phụ nữ có tính cách nhẹ nhàng, hiền lành luôn cho đàn ông cảm giác bản thân mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Đàn ông thường có tâm lý muốn là người làm chủ, có vai trò lớn trong gia đình, đặc biệt là khi ở bên một người vợ nhu mì. Phụ nữ càng nhẹ nhàng sẽ càng khơi gợi được nhu cầu bảo bọc, chở che của đàn ông. Một người vợ tinh tế, khéo léo trong hôn nhân sẽ giỏi giữ ấm êm cho gia đình.

phu nu quyen ru 3
Phụ nữ nhu mì luôn có thứ trang sức rực rỡ nhất, chính là tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, phụ nữ nhu mì luôn có thứ trang sức rực rỡ nhất, chính là tâm hồn. Họ cho đàn ông bên cạnh cảm giác an toàn. Họ hiểu thứ giá trị bền vững với thời gian ở phụ nữ không phải là nhan sắc, mà là nhân cách, phẩm giá và nét đẹp từ tâm hồn. Và cuộc sống bên người phụ nữ có vẻ đẹp từ sâu trong tâm hồn luôn nhẹ nhàng, thoải mái. Đàn ông yên tâm khi vợ một lòng một dạ để ra ngoài làm chuyện lớn.

Đàn ông càng thành đạt sẽ càng chú trọng đến hạnh phúc gia đình, vì thế sẽ chọn người vợ giàu cảm thông, biết thấu hiểu và sẻ chia. Mẫu phụ nữ này hài lòng với hạnh phúc gia đình. Niềm vui của họ sẽ là sinh khí cho gia đình, cũng không ngừng thu hút chồng. Họ cũng khéo léo trong các mối quan hệ gia đình, họ hàng nên luôn tạo cho chồng con cảm giác bình yên, ấm áp.

Phụ nữ lương thiện

Tâm hồn lương thiện của một người phụ nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông. Kiểu phụ nữ này dù đơn thuần trong mắt nhiều người nhưng lại đặc biệt nổi bật. Bởi nhân cách cao thượng, thuần khiết ở họ luôn là điểm sáng giữ cuộc sống phức tạp này.

phu nu quyen ru 2
Tâm hồn lương thiện của một người phụ nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì tâm hướng thiện, nên dung mạo của họ cũng cho người khác cảm giác vừa lòng, ưa mắt. Mẫu phụ nữ này sống không thích hơn thua, cũng không ân oán giận hờn. Họ sống giàu lòng nhân ái, đặc biệt là với chồng con. Sự dịu dàng, lương thiện của họ luôn là bến đỗ mà đàn ông khao khát có được. Để chỉ cần trở về nhà, đàn ông lại được tiếp thêm sức mạnh để lao vào chinh chiến nghiệp lớn.

Phụ nữ độc lập, quyết đoán

Đây là cá tính của kiểu phụ nữ hiện đại. Họ tự tin, năng động và quyết đoán không thua gì đàn ông. Và đàn ông cũng rất thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ, có thể tương trợ trong sự nghiệp, hay truyền cảm hứng, năng lượng cho họ. Bởi thế, đàn ông thường có hứng thú vá dễ say đắm đàn bà độc lập và đầy sức sống.

Thực tế, khi trở thành vợ, phụ nữ độc lập lại càng phát huy cá tính riêng. Họ không tạo cho đàn ông áp lực phụ thuộc, họ luôn có mục tiêu riêng và không ngừng phấn đấu. Không chỉ vậy, đây còn là mẫu phụ nữ khéo giao tiếp, mềm mỏng trong cư xử. Họ biết nắm bắt tâm lý của đàn ông, biết lắng nghe và tạo cho đàn ông không khí thoải mái nhất.

phu nu quyen ru 1
3 kiểu phụ nữ quyến rũ này hoàn toàn khác nhau, không đánh gục đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng theo thời gian sẽ càng giữ chặt trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói đàn bà thông minh thường là những người phụ nữ độc lập. Họ cho đàn ông không gian riêng, và cũng mong muốn đàn ông cho họ tự do vừa đủ. Họ cũng dùng sự độc lập của mình để đòi hỏi sự công bằng trong hôn nhân.

3 kiểu phụ nữ quyến rũ này hoàn toàn khác nhau, không đánh gục đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng theo thời gian sẽ càng giữ chặt trái tim đàn ông. Vì ở họ luôn hội tụ đặc điểm khơi gợi mong muốn mà đàn ông ít thể hiện.

Là phụ nữ có thể không xinh đẹp, giỏi giang nhưng đừng vì đàn ông mà hạ thấp mình

Là phụ nữ có thể không xinh đẹp, giỏi giang nhưng đừng vì đàn ông mà hạ thấp mình

Phụ nữ hiện đại sẽ không bao giờ quên 3 chữ: Tự thân - Tự yêu - Tự do. Cuộc sống mà, nếu không thể là một người phụ nữ thành công thì cũng đừng bao giờ là người phụ nữ bất hạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà độc lập đàn bà quyến rũ đàn bà thông minh

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này