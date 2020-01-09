Không đẹp từ cái nhìn đầu tiên, 3 kiểu phụ nữ này vẫn 'thiêu rụi' đàn ông theo thời gian

Đây là kiểu phụ nữ cốt cách truyền thống. Phụ nữ có tính cách nhẹ nhàng, hiền lành luôn cho đàn ông cảm giác bản thân mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Không cần là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng đây là những mẫu phụ nữ quyến rũ có sức “công phá” đàn ông theo thời gian mãnh liệt nhất.

Hơn nữa, phụ nữ nhu mì luôn có thứ trang sức rực rỡ nhất, chính là tâm hồn. Họ cho đàn ông bên cạnh cảm giác an toàn. Họ hiểu thứ giá trị bền vững với thời gian ở phụ nữ không phải là nhan sắc, mà là nhân cách, phẩm giá và nét đẹp từ tâm hồn. Và cuộc sống bên người phụ nữ có vẻ đẹp từ sâu trong tâm hồn luôn nhẹ nhàng, thoải mái. Đàn ông yên tâm khi vợ một lòng một dạ để ra ngoài làm chuyện lớn.

Đàn ông thường có tâm lý muốn là người làm chủ, có vai trò lớn trong gia đình, đặc biệt là khi ở bên một người vợ nhu mì. Phụ nữ càng nhẹ nhàng sẽ càng khơi gợi được nhu cầu bảo bọc, chở che của đàn ông. Một người vợ tinh tế, khéo léo trong hôn nhân sẽ giỏi giữ ấm êm cho gia đình.

Đàn ông càng thành đạt sẽ càng chú trọng đến hạnh phúc gia đình, vì thế sẽ chọn người vợ giàu cảm thông, biết thấu hiểu và sẻ chia. Mẫu phụ nữ này hài lòng với hạnh phúc gia đình. Niềm vui của họ sẽ là sinh khí cho gia đình, cũng không ngừng thu hút chồng. Họ cũng khéo léo trong các mối quan hệ gia đình, họ hàng nên luôn tạo cho chồng con cảm giác bình yên, ấm áp.

Phụ nữ lương thiện

Tâm hồn lương thiện của một người phụ nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông. Kiểu phụ nữ này dù đơn thuần trong mắt nhiều người nhưng lại đặc biệt nổi bật. Bởi nhân cách cao thượng, thuần khiết ở họ luôn là điểm sáng giữ cuộc sống phức tạp này.

Tâm hồn lương thiện của một người phụ nữ có sức hút mãnh liệt với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì tâm hướng thiện, nên dung mạo của họ cũng cho người khác cảm giác vừa lòng, ưa mắt. Mẫu phụ nữ này sống không thích hơn thua, cũng không ân oán giận hờn. Họ sống giàu lòng nhân ái, đặc biệt là với chồng con. Sự dịu dàng, lương thiện của họ luôn là bến đỗ mà đàn ông khao khát có được. Để chỉ cần trở về nhà, đàn ông lại được tiếp thêm sức mạnh để lao vào chinh chiến nghiệp lớn.

Phụ nữ độc lập, quyết đoán

Đây là cá tính của kiểu phụ nữ hiện đại. Họ tự tin, năng động và quyết đoán không thua gì đàn ông. Và đàn ông cũng rất thích mẫu phụ nữ mạnh mẽ, có thể tương trợ trong sự nghiệp, hay truyền cảm hứng, năng lượng cho họ. Bởi thế, đàn ông thường có hứng thú vá dễ say đắm đàn bà độc lập và đầy sức sống.

Thực tế, khi trở thành vợ, phụ nữ độc lập lại càng phát huy cá tính riêng. Họ không tạo cho đàn ông áp lực phụ thuộc, họ luôn có mục tiêu riêng và không ngừng phấn đấu. Không chỉ vậy, đây còn là mẫu phụ nữ khéo giao tiếp, mềm mỏng trong cư xử. Họ biết nắm bắt tâm lý của đàn ông, biết lắng nghe và tạo cho đàn ông không khí thoải mái nhất.

3 kiểu phụ nữ quyến rũ này hoàn toàn khác nhau, không đánh gục đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng theo thời gian sẽ càng giữ chặt trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói đàn bà thông minh thường là những người phụ nữ độc lập. Họ cho đàn ông không gian riêng, và cũng mong muốn đàn ông cho họ tự do vừa đủ. Họ cũng dùng sự độc lập của mình để đòi hỏi sự công bằng trong hôn nhân.

3 kiểu phụ nữ quyến rũ này hoàn toàn khác nhau, không đánh gục đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, nhưng theo thời gian sẽ càng giữ chặt trái tim đàn ông. Vì ở họ luôn hội tụ đặc điểm khơi gợi mong muốn mà đàn ông ít thể hiện.