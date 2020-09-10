9 hành động chứng tỏ anh ấy là người đàn ông đích thực

Phụ nữ yêu 10/09/2020 05:11

Muốn biết đàn ông có thật sự yêu bạn, có phải là người đàn ông đích thực hay không quả thật chẳng khó. Hãy để ý 9 hành động này của anh ấy.

Một người đàn ông đích thực, xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm sẽ có 9 hành động này.

Anh ấy giữ cửa cho bạn

Người đàn ông lịch lãm từ trong bản chất thường có những thói quen ga lăng, lịch thiệp. Chẳng hạn như anh ấy thường để bạn đi phía trước, kéo cửa cho bạn hay giữ cửa để bạn vào. Hành động này chứng tỏ đây là người đàn ông có nền tảng cư xử tốt với phụ nữ. Không chỉ vậy, anh ấy còn tỏ ý quan tâm, dịu dàng muốn chở che cho bạn.

dan ong dich thuc 3
Người đàn ông lịch lãm từ trong bản chất thường có những thói quen ga lăng, lịch thiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã nói sẽ gọi cho bạn thì anh ấy sẽ gọi

Câu nói “Anh bận lắm” của đàn ông chỉ là lời ngụy biện cho việc họ không quan tâm đến bạn. Người đàn ông đích thực thì đã nói thì sẽ làm, không tìm lý do, không thoái thác. Một khi anh ấy đã có tình cảm hay xác định mối quan hệ với bạn thì sẽ luôn dành thời gian cho bạn, dù có bận rộn thế nào. Vì đàn ông một khi si mê bạn rồi thì sẽ luôn ưu tiên bạn.

Anh ấy không bao giờ đùa giỡn trong tình cảm

Đây là tính cách nghiêm túc của đàn ông đích thực khi yêu. Một khi xác định yêu ai họ sẽ chân thành hết lòng, không bao giờ đùa giỡn hời hợt. Họ biết rõ mình thích ai, muốn ở bên cạnh ai. Họ không tơ tưởng đến người khác, càng không khiến bạn phải ghen tuông, nghi ngờ.

Anh ấy muốn gặp bạn bè, gia đình của bạn

Chỉ vì anh ấy muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Anh ấy muốn tìm hiểu mọi thứ về bạn, từ những điều nhỏ nhặt đến những gì lớn lao nhất. Thậm chí, anh ấy còn muốn làm thân với bạn bè, người thân của bạn để biết nhiều hơn vì bạn. Và anh ấy thấy tự hào, hài lòng khi trở thành một trong số những người thân thiết nhất với bạn.

Anh ấy công khai những cử chỉ quan tâm, yêu đương dành cho bạn

dan ong dich thuc 2
Đồng thời, đây cũng là người đàn ông bản lĩnh không ngại thể hiện tình cảm với bạn ở đám đông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tóc bạn rối, anh ấy liền vuốt cho bạn. Nếu môi bạn dính kem, anh ấy cũng không ngại lau cho bạn. Anh ấy nếu thấy thích thú sẽ vuốt má bạn ngay cả khi đang ở chỗ đông người. Dù là ở cạnh người thân, anh ấy cũng dành cho bạn ánh mắt dịu dàng, trìu mến không e ngại. Đây là dấu hiệu người đàn ông không thể rời mắt khỏi bạn, chẳng thể che giấu tình cảm chân thành dành cho bạn. Đồng thời, đây cũng là người đàn ông bản lĩnh không ngại thể hiện tình cảm với bạn ở đám đông.

Anh ấy luôn muốn biết bạn đã về nhà an toàn

Dù khi yêu hay đã kết hôn, anh ấy luôn muốn chắc chắn rằng bạn đã về nhà an toàn. Vì bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy nên bạn phải an toàn để anh ấy yên tâm. Nếu không ở bên bạn, không thể đưa bạn về nhà, anh ấy sẽ gọi điện hay nhắn tin để chắc chắn.

Anh ấy đưa áo khoác cho bạn khi trời lạnh

Đây là cử chỉ thể hiện sự lịch thiệp, quan tâm của người đàn ông đích thực khi có tình cảm với bạn. Anh ấy muốn bảo vệ cho bạn, không muốn bạn bị cảm lạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh ấy luôn xuất hiện giúp bạn trong những lúc khó khăn

dan ong dich thuc 1
Mỗi khi bạn gặp phải khó khăn, trở ngại, thậm chí là tình huống bẽ mặt… anh ấy đều xuất hiện để giúp đỡ, bênh vực bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi bạn gặp phải khó khăn, trở ngại, thậm chí là tình huống bẽ mặt… anh ấy đều xuất hiện để giúp đỡ, bênh vực bạn. Dù bạn đúng hay sai, anh ấy đều đứng về phía bạn. Nếu bạn đúng, anh ấy không để ai ăn hiếp bạn. Nếu bạn sai, anh ấy sẽ kiên nhẫn sửa sai cùng bạn.

Anh ấy luôn tôn trọng và để ý đến ý kiến của bạn

Dù trong bất kì vấn đề gì, anh ấy luôn hỏi ý kiến, lời khuyên của bạn. Dù là chuyện chung hay riêng, anh ấy đều tôn trọng ý kiến của bạn. Đây là dấu hiệu đàn ông nghiêm túc trong tình cảm, tôn trọng đối phương.

15 dấu hiệu hình thể chứng tỏ đàn ông thực sự thích bạn dù không nói ra

15 dấu hiệu hình thể chứng tỏ đàn ông thực sự thích bạn dù không nói ra

Một người thích bạn hay không đều thể hiện qua ngôn ngữ hình thể. Nếu đàn ông thích bạn nhưng không nói ra thì sẽ có 15 biểu hiện thế này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông lịch lãm đàn ông bản lĩnh đàn ông nghiêm túc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 31 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này