Những kiểu đàn ông vĩnh viễn không thể thuộc về duy nhất một người đàn bà

Phụ nữ yêu 09/09/2020 04:22

Có những kiểu đàn ông không nên yêu. Họ trông thì đáng tin cậy, lịch thiệp, nhưng vĩnh viễn không bao giờ chịu ở yên bên duy nhất một người phụ nữ.

Đàn ông thích chiều thiên hạ

Đàn ông thích chiều thiên hạ là kiểu đàn ông không nên yêu. Bởi họ quá coi trọng thể diện, mặt mũi của mình đến mức chỉ quan tâm đến cách nhìn, đánh giá của người dưng kẻ lạ. Họ muốn được số đông công nhận là người đàn ông tốt. Vì thế họ dành quá nhiều thời gian, tâm sức cho người khác mà bỏ bê gia đình, vợ con. Họ chỉ muốn được người khác khen ngợi, xem gia đình là điều hiển nhiên không cần giữ gìn.

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Đàn ông thích chiều thiên hạ là kiểu đàn ông không nên yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu yêu và lấy người đàn ông thế này, phụ nữ có chồng mà như không, cô đơn đến tủi thân, một mình đến bất lực. Bởi anh ta chỉ thích ra ngoài giúp thiên hạ, thích lấy lòng người khác nhưng lại không biết vợ muốn gì, cần gì.

Đàn ông thích mới mẻ

Đàn ông thích mới mẻ thì không chịu nổi những gì đã cũ. Với họ, tình yêu lâu năm, một người phụ nữ quá quen thuộc cũng được xem là “đã cũ”. Thay vì cố gắng làm mới tình yêu, tìm cách để giữ lửa hôn nhân, họ lại thấy chán nản, không còn hứng thú với vợ.

Kiểu đàn ông thế này không bao giờ chịu ở yên bên một người phụ nữ duy nhất. Dù đã cưới bạn anh ta cũng có thể ngoại tình, thậm chí là ly hôn. Hay dù đã bỏ vợ theo bồ, anh ta vẫn có thể thay đổi nhiều cô bồ khác. Đây là bản tính không thể thay đổi của người đàn ông lăng nhăng này.

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Kiểu đàn ông thế này không bao giờ chịu ở yên bên một người phụ nữ duy nhất - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu để nhận biết đàn ông thích thay đổi là anh ta không bao giờ thích bất cứ điều gì quá quen thuộc, thể hiện qua thói quen, phong cách sống hằng ngày.

Đàn ông không coi trọng gia đình

Đàn ông không coi trọng gia đình thường đặt gia đình sau những mối quan hệ khác. Anh ta không dành nhiều thời gian cho người thân, coi trọng những mối quan hệ bên ngoài hơn. Anh ta không quá quan trọng việc làm chồng, làm cha, và xem như đó là một việc đương nhiên chứ chẳng có hứng thú chăm chút vợ con.

Và vì không coi trọng khái niệm gia đình nên người đàn ông này thường phóng túng, tùy tiện trong hành động, suy nghĩ, dễ làm liên lụy đến người thân, khiến hôn nhân đổ vỡ. Hôn nhân là câu chuyện cả vợ và chồng đều phải biết gìn giữ. Đàn ông đã không coi trọng gia đình thì dù lấy bao nhiêu người vợ cũng không thể thay đổi.

Đàn ông dễ rung động trước cám dỗ

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Anh ta nhân danh sự rung động thật lòng của mình là cái cớ để phản bội, để khiến phụ nữ có lỗi và bất lực - Ảnh minh họa: Internet

Có một kiểu đàn ông khi ngoại tình khiến vợ tổn thương sâu sắc vì những lời thật lòng của anh ta. Chẳng hạn như: “Anh yêu cô ấy thật”, “Anh không kiềm lòng được”… Anh ta nhân danh sự rung động thật lòng của mình là cái cớ để phản bội, để khiến phụ nữ có lỗi và bất lực.

Kỳ thực, người đàn ông thế này là mối tai ương lớn nhất trong đời phụ nữ. Anh ta dễ dàng yêu người khác, rồi phản bội như một lẽ dĩ nhiên.

15 dấu hiệu hình thể chứng tỏ đàn ông thực sự thích bạn dù không nói ra

15 dấu hiệu hình thể chứng tỏ đàn ông thực sự thích bạn dù không nói ra

Một người thích bạn hay không đều thể hiện qua ngôn ngữ hình thể. Nếu đàn ông thích bạn nhưng không nói ra thì sẽ có 15 biểu hiện thế này.

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