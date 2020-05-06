9 điều người thông minh có ‘cạy miệng’ cũng không nói, người dại dột huyên thuyên mỗi ngày

Phụ nữ yêu 06/05/2020 05:20

Ở đời, cái miệng sẽ một phần quyết định phúc báo hay tai họa bạn phải nhận. Có những điều người thông minh không bao giờ nói, người dại dột lại nói mỗi ngày.

Đây là những điều người thông minh không bao giờ nói ra để tự bảo vệ và giữ bình yêu cho bản thân.

Không nói nhiều

Người khôn ngoan không nói nhiều lời, vì vừa làm mất giá trị lời nói của bản thân, vừa dễ gây họa thị phi. Huống hồ, nói nhiều dễ dẫn đến lỡ lời, làm mất lòng người khác. Người sống thông minh càng giữ được trọng lượng trong lời nói của bản thân, nói ít mà ý nghĩa, không nói nhiều mà người khác vẫn nghe.

Không nói lung tung

Lời thốt ra từ miệng phải cân nhắc đúng sai, nặng nhẹ, được mất. Nói năng mà không suy nghĩ, vạ đâu nói đó là tự hại thân. Vì có những lời vì không kiểm soát được mà phải hối tiếc rất lâu về sau.

Không nói hời hợt

nguoi thong minh 3
Nếu bạn muốn người khác lắng nghe, tôn trọng thì lời nói ra phải rõ ràng, dứt khoát, không để bị hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn người khác lắng nghe, tôn trọng thì lời nói ra phải rõ ràng, dứt khoát, không để bị hiểu lầm. Đừng hứa hẹn khi chưa chắc làm được. Đừng nói những điều không chắc chắn, hay mơ hồ không có căn cứ.

Không nói thẳng thừng

Có những trường hợp bạn nhất định phải thẳng thắn để thể hiện quan điểm, giải quyết mâu thuẫn. Nhưng những lời quá thẳng thừng, có thể đụng chạm tới người khác thì tuyệt đối đừng nói. Có những lời nói quá thẳng thắn dễ làm mất lòng, hoặc tự mang phiền phức đến cho bản thân.

Không nói lời cay nghiệt

Lời nói thể hiện bụng dạ của một người. Lời nói của người khôn ngoan không quá cay nghiệt để giữ phúc đức cho bản thân, cũng là để giữ những mối quan hệ tốt đẹp.

Không tiết lộ bí mật của bản thân

nguoi thong minh 2
Với những việc quan trọng của bản thân, tuyệt đối không để người khác biết - Ảnh minh họa: Internet

Với những việc quan trọng của bản thân, tuyệt đối không để người khác biết. Chẳng hạn như, kế hoạch tương lai cần được đầu tư lâu dài, đừng để người khác biết mà tiểu nhân có cơ hội quấy phá.

Khi bạn ở một tập thể nào đó, càng cần thiết phải giữ bí mật của tập thể đó. Đây là thái độ thể hiện nhân phẩm và đạo đức của bạn trong cộng đồng. Hoặc nếu nói điều không chính xác, bạn có thể bị đánh giá biểu hiện, ảnh hưởng đến tập thể.

Không tiết lộ bí mật của người khác

Bí mật của mình không thể tiết lộ, bí mật của người khác càng không để ai biết. Có những chuyện một khi để lộ sẽ có hậu quả khôn lường, giữ miệng cũng là giữ bình an.

Người chia sẻ bí mật với bạn chắc chắn đã rất tin tưởng bạn. Khi nói ra bí mật này, bạn sẽ đánh mất chữ tín với người đó. Con người đánh mất chữ tín thì khó giữ được những mối quan hệ tốt đẹp.

Không nói lời khoe khoang

nguoi thong minh 1
Lời khoe khoang không khiến người khác nhìn nhận bạn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lời khoe khoang không khiến người khác nhìn nhận bạn tốt hơn. Ngược lại, người hay khoe khoang khiến người khác khó chịu. Hãy nhớ, người thông minh không cần khoe khoang cũng được nể trọng. Người dại dột càng khoe khoang càng trở nên yếu kém trong mắt người khác.

Không nói lời phàn nàn, oán trách

Khi không hài lòng, người ta thường dùng những lời oán trách để giải tỏa. Tâm tình không tốt thì dù là ai bạn cũng không thấy vừa mắt.

Nhưng con người hơn nhau là năng lực kiểm soát tâm tình của bản thân. Đứng trước điều không vui mà tức giận, oán trách chỉ làm bản thân trở nên kém cỏi. Từ đó, bạn sẽ dễ đánh mất bình tĩnh khi gặp khó khăn.

Lời phàn nàn chỉ thể hiện một điều duy nhất, là bạn đang bất lực. Thay vì thế, hãy tìm cách giải quyết.

10 dấu hiệu của mối quan hệ không có tương lai

10 dấu hiệu của mối quan hệ không có tương lai

Một mối quan hệ tồi tệ không chỉ khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn mà những cuộc chiến căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng .

Xem thêm
Từ khóa:   người khôn ngoan sống thông minh sống thành công

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 45 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này