9 điều người thông minh có ‘cạy miệng’ cũng không nói, người dại dột huyên thuyên mỗi ngày

Người khôn ngoan không nói nhiều lời, vì vừa làm mất giá trị lời nói của bản thân, vừa dễ gây họa thị phi. Huống hồ, nói nhiều dễ dẫn đến lỡ lời, làm mất lòng người khác. Người sống thông minh càng giữ được trọng lượng trong lời nói của bản thân, nói ít mà ý nghĩa, không nói nhiều mà người khác vẫn nghe.

Đây là những điều người thông minh không bao giờ nói ra để tự bảo vệ và giữ bình yêu cho bản thân.

Nếu bạn muốn người khác lắng nghe, tôn trọng thì lời nói ra phải rõ ràng, dứt khoát, không để bị hiểu lầm. Đừng hứa hẹn khi chưa chắc làm được. Đừng nói những điều không chắc chắn, hay mơ hồ không có căn cứ.

Lời thốt ra từ miệng phải cân nhắc đúng sai, nặng nhẹ, được mất. Nói năng mà không suy nghĩ, vạ đâu nói đó là tự hại thân. Vì có những lời vì không kiểm soát được mà phải hối tiếc rất lâu về sau.

Không nói thẳng thừng

Có những trường hợp bạn nhất định phải thẳng thắn để thể hiện quan điểm, giải quyết mâu thuẫn. Nhưng những lời quá thẳng thừng, có thể đụng chạm tới người khác thì tuyệt đối đừng nói. Có những lời nói quá thẳng thắn dễ làm mất lòng, hoặc tự mang phiền phức đến cho bản thân.

Không nói lời cay nghiệt

Lời nói thể hiện bụng dạ của một người. Lời nói của người khôn ngoan không quá cay nghiệt để giữ phúc đức cho bản thân, cũng là để giữ những mối quan hệ tốt đẹp.

Không tiết lộ bí mật của bản thân

Với những việc quan trọng của bản thân, tuyệt đối không để người khác biết - Ảnh minh họa: Internet

Với những việc quan trọng của bản thân, tuyệt đối không để người khác biết. Chẳng hạn như, kế hoạch tương lai cần được đầu tư lâu dài, đừng để người khác biết mà tiểu nhân có cơ hội quấy phá.

Khi bạn ở một tập thể nào đó, càng cần thiết phải giữ bí mật của tập thể đó. Đây là thái độ thể hiện nhân phẩm và đạo đức của bạn trong cộng đồng. Hoặc nếu nói điều không chính xác, bạn có thể bị đánh giá biểu hiện, ảnh hưởng đến tập thể.

Không tiết lộ bí mật của người khác

Bí mật của mình không thể tiết lộ, bí mật của người khác càng không để ai biết. Có những chuyện một khi để lộ sẽ có hậu quả khôn lường, giữ miệng cũng là giữ bình an.

Người chia sẻ bí mật với bạn chắc chắn đã rất tin tưởng bạn. Khi nói ra bí mật này, bạn sẽ đánh mất chữ tín với người đó. Con người đánh mất chữ tín thì khó giữ được những mối quan hệ tốt đẹp.

Không nói lời khoe khoang

Lời khoe khoang không khiến người khác nhìn nhận bạn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lời khoe khoang không khiến người khác nhìn nhận bạn tốt hơn. Ngược lại, người hay khoe khoang khiến người khác khó chịu. Hãy nhớ, người thông minh không cần khoe khoang cũng được nể trọng. Người dại dột càng khoe khoang càng trở nên yếu kém trong mắt người khác.

Không nói lời phàn nàn, oán trách

Khi không hài lòng, người ta thường dùng những lời oán trách để giải tỏa. Tâm tình không tốt thì dù là ai bạn cũng không thấy vừa mắt.

Nhưng con người hơn nhau là năng lực kiểm soát tâm tình của bản thân. Đứng trước điều không vui mà tức giận, oán trách chỉ làm bản thân trở nên kém cỏi. Từ đó, bạn sẽ dễ đánh mất bình tĩnh khi gặp khó khăn.

Lời phàn nàn chỉ thể hiện một điều duy nhất, là bạn đang bất lực. Thay vì thế, hãy tìm cách giải quyết.