9 điều người khôn ngoan ngoan không nói, người dại ra rả cả ngày

Người ta thường nói, bệnh đi vào từ miệng, họa cũng từ miệng mà ra. Người nói quá nhiều thì sẽ dễ lỡ lời. Nói dai sẽ thành nói dại. Huống hồ, nói quá nhiều những lời vô nghĩa sẽ chỉ khiến người khác không muốn lắng nghe, thậm chí là xem thường. Người sống khôn ngoan nói ít mà chất, hơn là nói nhiều mà dư thừa.

Người không tự coi trọng lời nói của mình dễ bị người khác trách giận, thậm chí là gây họa. Đừng dễ dàng hứa hẹn khi chưa chắc chắn làm được. Đừng hứa để rồi làm mất lòng tin từ người xung quanh.

Người có tri thức nội hàm không nói chuyện lung tung, lời nói ra phải cân nhắc suy nghĩ cẩn thận. Người dại dột ăn nói lung tung thường phải hối hận vì những lúc lỡ lời. Ăn nói không suy nghĩ dễ rước họa vào thân, đụng chạm đến người khác.

Không nói quá thẳng thừng

Một người thông minh không ăn nói quá thẳng thừng mà không nghĩ đến hậu quả, dễ gây họa cho bản thân và người xung quanh. Thay vì vậy, có thể nói theo cách nhẹ nhàng, đơn giản để giữ hòa khí. Nếu bạn tôn trọng cái tôi của người khác thì họ cũng sẽ tôn trọng kiêu hãnh của bạn.

Không nói lời cay nghiệt

Người nói lời cay nghiệt được đánh giá là người có tâm địa thâm sâu. Một người khôn ngoan không để khẩu nghiệp ảnh hưởng đến hình tượng và phúc đức của mình. Có trách người cũng đừng quá cay nghiệt, giữ sự cảm thông, bao dung thì sẽ nhận được thấu hiểu, sẻ chia.

Không tiết lộ bí mật của mình

Với những bí mật của bản thân, người thông minh không bao giờ nói ra - Ảnh minh họa: Internet

Với những bí mật của bản thân, người thông minh không bao giờ nói ra, vì có những việc nói ra sẽ khó thành công, thậm chí là phạm lỗi lớn.

Không tiết lộ bí mật của người khác

Với những bí mật của cá nhân khác hay tập thể, họ càng không hé nửa lời. Vì nếu tiết lộ bí mật của người khác thì chính là tự hủy hoại nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp của mình. Huống hồ, nếu bạn nắm giữ bí mật của người khác thì chính là vì họ tin tưởng bạn. Bạn nói ra thì chính là đánh mất chữ tín của mình và lòng tin từ người khác.

Không nói lời khoe khoang

Chỉ có người dại dột mới thích khoe khoang, đi tới đâu cũng tự hào nói về bản thân. Nhưng người khác nghe được chỉ thấy xem thường và khó chịu. Người tài giỏi thật sự không cần phô trương bản thân bằng lời nói, nhưng người khác vẫn nể trọng họ. Người khác vốn dĩ không đánh giá bạn qua những gì bạn nói, họ chỉ nhìn thành quả bạn đạt được.

Không nói lời phàn nàn, oán trách

Và người khôn ngoan thì không dại dột tự dồn mình vào thế bí - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người không hài lòng thường nói những lời phàn nàn, oán trách. Vì họ thấy ai xung quanh cũng có lỗi với họ. Nhưng kỳ thực, chỉ có người dại dột với có suy nghĩ và hành động thế này. Bạn oán trách người khác thì chứng tỏ bản thân đang bất lực, dễ run sợ trước khó khăn. Và những lời tiêu cực này lại tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại bạn. Và người khôn ngoan thì không dại dột tự dồn mình vào thế bí.