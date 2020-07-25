9 dấu hiệu cho thấy nửa kia đang đùa giỡn chứ không có ý định kết hôn với bạn

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy rất rõ người đàn ông không yêu thật lòng , chỉ muốn đùa giỡn chứ không muốn kết hôn với bạn.

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không phụ thuộc vào kinh tế của bạn. Họ là đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất nên sẽ không tiêu tiền của phụ nữ. Còn người đàn ông không yêu thật lòng, họ chỉ xem bạn là cây ATM để rút tiền mỗi khi cần.

Nếu không muốn gặp gia đình, bạn bè của bạn, hãy hiểu rằng anh ta không thật lòng với bạn. Người yêu thật lòng sẽ sẵn sàng cho nhà bạn biết mặt để tiến tới mối quan hệ lâu dài. Còn người không yêu bạn, họ sợ ràng buộc hôn nhân, sợ phải chịu trách nhiệm.

Có thái độ không vui khi để anh ta trả tiền

Kiểu đàn ông này khá xem trọng vật chất, keo kiệt. Trong những cuộc hẹn hò, họ muốn tất cả đều sòng phẳng và không bao giờ chịu bỏ tiền một mình. Vì với họ, bạn không quan trọng, họ không muốn tiêu bất cứ đồng nào cho bạn.

Không dành thời gian cho bạn

Đàn ông tồi không dành thời gian cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thường xuyên nói bận và không dành thời gian cho bạn, chắc chắn không muốn nghiêm túc với bạn. Họ không xem trọng mối quan hệ này nên thường xuyên viện cớ để trốn tránh không muốn ở bên cạnh bạn.

Không thể hiện hành động thân mật

Người đàn ông khi yêu thường sẽ có những hành động thân mật, muốn gần gũi với bạn. Nhưng người thiếu nghiêm túc sẽ không dành cho bạn bất cứ lời nói hay cử chỉ ngọt ngào nào. Họ muốn bạn dần chán nản và tự động bỏ cuộc.

Biến mất không lý do, để bạn phải lo lắng

Kiểu đàn ông bí ẩn này thường làm khổ phụ nữ. Họ mải mê sống trong thế giới riêng của mình nên không quan tâm đến thế sự bên ngoài. Ở bên cạnh người này, bạn sẽ lo lắng, bất an vì không biết khi nào anh ấy lại biến mất mà không liên lạc được.

Luôn nói phải kiếm tiền chưa muốn kết hôn

Người chỉ thích vui chơi thường có nhiều lý do - Ảnh minh họa: Internet

Người này có vẻ tốt nhưng thực tế là chống chế cho sự thiếu trách nhiệm của mình. Họ luôn nói bản thân phải kiếm tiền để lo cho bạn cuộc sống đủ đầy nhất. Nhưng thực tế điều này chứng tỏ họ không muốn kết hôn với bạn. Người yêu bạn sẽ cùng bạn xây nhà, dựng sự nghiệp. Người không yêu bạn luôn viện cớ bản thân không đủ tốt để lo cho bạn.

Không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Nếu anh ta luôn thờ ơ, chê trách bạn nắng mưa thất thường, hãy bỏ mối quan hệ này đi đừng tiếc. Người thương bạn thật lòng sẽ chấp nhận tính khí khó chịu, khó ở của bạn mà không một lời oán than. Họ yêu bạn vì bản chất con người bạn chứ không vì bất cứ điều gì.

Chê bai phán xét bạn

Người thường chê bai sẽ không yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy yêu người giúp mình tốt hơn mỗi ngày, chứ đừng yêu người khiến bản thân mình ngày càng tệ đi. Hãy ở bên cạnh người luôn dành cho mình những lời khen chân thành, chứ không phải những lời công kích khó nghe.