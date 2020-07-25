9 dấu hiệu cho thấy nửa kia đang đùa giỡn chứ không có ý định kết hôn với bạn

Phụ nữ yêu 25/07/2020 04:00

Phụ nữ khôn ngoan nên biết đâu là người đàn ông không yêu thật lòng, đâu là người nghiêm túc để không trao thân gửi phận nhầm "địa chỉ".

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy rất rõ người đàn ông không yêu thật lòng, chỉ muốn đùa giỡn chứ không muốn kết hôn với bạn.

Phụ thuộc vào kinh tế của bạn

dan ong khong yeu that long 1
Người đàn ông không yêu thật lòng thường có biểu hiện này - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông yêu thật lòng sẽ không phụ thuộc vào kinh tế của bạn. Họ là đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất nên sẽ không tiêu tiền của phụ nữ. Còn người đàn ông không yêu thật lòng, họ chỉ xem bạn là cây ATM để rút tiền mỗi khi cần.

Không muốn gặp gỡ gia đình, bạn bè của bạn

Nếu không muốn gặp gia đình, bạn bè của bạn, hãy hiểu rằng anh ta không thật lòng với bạn. Người yêu thật lòng sẽ sẵn sàng cho nhà bạn biết mặt để tiến tới mối quan hệ lâu dài. Còn người không yêu bạn, họ sợ ràng buộc hôn nhân, sợ phải chịu trách nhiệm.

Có thái độ không vui khi để anh ta trả tiền

Kiểu đàn ông này khá xem trọng vật chất, keo kiệt. Trong những cuộc hẹn hò, họ muốn tất cả đều sòng phẳng và không bao giờ chịu bỏ tiền một mình. Vì với họ, bạn không quan trọng, họ không muốn tiêu bất cứ đồng nào cho bạn.

Không dành thời gian cho bạn

dan ong khong yeu that long 2
Đàn ông tồi không dành thời gian cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thường xuyên nói bận và không dành thời gian cho bạn, chắc chắn không muốn nghiêm túc với bạn. Họ không xem trọng mối quan hệ này nên thường xuyên viện cớ để trốn tránh không muốn ở bên cạnh bạn.

Không thể hiện hành động thân mật

Người đàn ông khi yêu thường sẽ có những hành động thân mật, muốn gần gũi với bạn. Nhưng người thiếu nghiêm túc sẽ không dành cho bạn bất cứ lời nói hay cử chỉ ngọt ngào nào. Họ muốn bạn dần chán nản và tự động bỏ cuộc.

Biến mất không lý do, để bạn phải lo lắng

Kiểu đàn ông bí ẩn này thường làm khổ phụ nữ. Họ mải mê sống trong thế giới riêng của mình nên không quan tâm đến thế sự bên ngoài. Ở bên cạnh người này, bạn sẽ lo lắng, bất an vì không biết khi nào anh ấy lại biến mất mà không liên lạc được.

Luôn nói phải kiếm tiền chưa muốn kết hôn

dan ong khong yeu that long 3
Người chỉ thích vui chơi thường có nhiều lý do - Ảnh minh họa: Internet

Người này có vẻ tốt nhưng thực tế là chống chế cho sự thiếu trách nhiệm của mình. Họ luôn nói bản thân phải kiếm tiền để lo cho bạn cuộc sống đủ đầy nhất. Nhưng thực tế điều này chứng tỏ họ không muốn kết hôn với bạn. Người yêu bạn sẽ cùng bạn xây nhà, dựng sự nghiệp. Người không yêu bạn luôn viện cớ bản thân không đủ tốt để lo cho bạn.

Không quan tâm đến cảm xúc của bạn

Nếu anh ta luôn thờ ơ, chê trách bạn nắng mưa thất thường, hãy bỏ mối quan hệ này đi đừng tiếc. Người thương bạn thật lòng sẽ chấp nhận tính khí khó chịu, khó ở của bạn mà không một lời oán than. Họ yêu bạn vì bản chất con người bạn chứ không vì bất cứ điều gì.

Chê bai phán xét bạn

dan ong khong yeu that long 4
Người thường chê bai sẽ không yêu bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hãy yêu người giúp mình tốt hơn mỗi ngày, chứ đừng yêu người khiến bản thân mình ngày càng tệ đi. Hãy ở bên cạnh người luôn dành cho mình những lời khen chân thành, chứ không phải những lời công kích khó nghe.

Không cần nói quá nhiều, đây là những hành động thể hiện tình cảm chân thành nhất của đàn ông

Không cần nói quá nhiều, đây là những hành động thể hiện tình cảm chân thành nhất của đàn ông

Không phải ai khi yêu cũng nói những lời ngọt ngào, có những người đàn ông yêu thật lòng chỉ dùng hành động để chứng tỏ tình cảm chân thành nhất của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông khi yêu đàn ông tồi đàn ông yêu thật lòng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này