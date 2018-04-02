8 tín hiệu của hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nào không có nổi 3 điều thì trước sau gì cũng ly hôn!

Phụ nữ yêu 02/04/2018 05:30

Vợ chồng nào không thể có 3 trong số những điểm sau đây thì nên cẩn thận nhé!

Dù không cần bày tỏ với nhau bằng những câu từ hoa mỹ nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn giữ được cuộc hôn nhân bền bĩ suốt nhiều năm. Và theo một cuộc khảo sát gần đây thì những đôi vợ chồng hạnh phúc luôn có những đặc điểm chung. Vợ chồng nào không thể có 3 trong số những điểm sau đây thì nên cẩn thận nhé!

Tắm cùng nhau

Nhiều cặp vợ chồng đã ở bên nhau nhiều năm, còn có mấy con với nhau rồi nhưng vẫn chưa từng tắm cùng nhau. Đây lại là dấu hiệu cặp đôi vẫn còn khoảng cách, không có sự tiếp xúc thân mật nhất giữa vợ chồng. Sự thấu hiểu, tin tưởng vì vậy cũng ở mức thấp hơn những cặp đôi giữ thói quen tắm cùng nhau.

Vợ chồng hạnh phúc lâu năm thường tắm cùng nhau khi có thời gian. Cả hai có thể cùng ngăm mình trong bồn nước, kì cọ, xoa bóp cho nhau, cũng có thể vui đùa, tâm tình thoải mái với nhau vào lúc này. Đây sẽ là khoảng thời gian giúp vợ chồng gần gũi và gắn bó tình cảm ngày một mặn nồng hơn.

8 tín hiệu của hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nào không có nổi 3 điều thì trước sau gì cũng ly hôn! - Ảnh 1
Dù không cần bày tỏ với nhau bằng những câu từ hoa mỹ nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn giữ được cuộc hôn nhân bền bĩ suốt nhiều năm - Ảnh minh họa: Internet

Luôn xem trọng bữa tối cùng nhau

Cuộc sống hiện nay có nhiều tất bật bận rộn thật nhưng vợ chồng vẫn nên giữ thói quen ăn tối cùng nhau. Bữa tối là bữa ăn duy nhất trong ngày vợ chồng có thể dùng cùng nhau, không vội vàng cơm áo gạo tiền, cũng có thể chia sẻ với nhau về mọi điều trong ngày.

Vợ chồng hạnh phúc luôn xem trọng bữa tối dành cho nhau. Họ luôn cố gắng thu xếp thời gian để dùng cơm tối với bạn đời. Họ vẫn dành thời gian cho những tiệc tùng với bạn bè bên ngoài nhưng không quá thường xuyên và đôi khi họ sẽ kéo cả bạn đời đi cùng mình.

Đi ngủ cùng lúc

Hãy thử nhớ lại xem, thời gian mặn nồng khi mới cưới, bạn và đối phương luôn đợi chờ nhau ngủ cùng lúc. Nhưng chính thời gian bên nhau lâu ngày khiến cả hai quên mất thói quen tốt này. Vợ chồng nên cố gắng thu xếp mọi bận rộn cuối ngày để cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đừng để công việc ảnh hưởng đến không gian và thời gian ngủ của hai vợ chồng. Cả hai hãy thỏa thuận một giờ nhất định, cứ đến đúng giờ đó, vợ chồng sẽ ôm lấy nhau, trò chuyện rồi cùng nhau ngủ một giấc thật ngon. Thói quen ngủ cùng nhau thế này sẽ khiến tình cảm vợ chồng ngày thêm gắn bó.

8 tín hiệu của hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nào không có nổi 3 điều thì trước sau gì cũng ly hôn! - Ảnh 2
Cả hai hãy thỏa thuận một giờ nhất định, cứ đến đúng giờ đó, vợ chồng sẽ ôm lấy nhau, trò chuyện rồi cùng nhau ngủ một giấc thật ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nhường cho đối phương vị trí thoải mái trên giường

Một giấc ngủ ngon luôn là điều ai cũng muốn. Do đó, những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn để ý đến đối phương thích vị trí nào khi ngủ và ưu tiên nhường bạn đời. Và cả về không gian, như ánh sáng, vị trí cửa số, họ cũng muốn chiều theo thói quen và sở thích của đối phương. Việc nghĩ cho nhau, tạo cho nhau cảm giác thoải mái nhất ở nơi thân mật của hai vợ chồng luôn khiến cả hai đủ cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn.

Ôm nhau

Cái ôm đối với vợ chồng nhiều khi quan trọng không kém chuyện chăn gối. Ôm nhau chia sẻ niềm vui, ôm nhau ủi an muộn phiền…những cái ôm như thế luôn khiến vợ chồng gần nhau hơn.

Những cặp vợ chồng hạnh phúc luôn ôm hoặc nằm cạnh nhau khi ngủ. Sự tiếp xúc thân mật này luôn tạo nên gắn kết khó tách rời giữa vợ chồng.

8 tín hiệu của hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng nào không có nổi 3 điều thì trước sau gì cũng ly hôn! - Ảnh 3
Cái ôm đối với vợ chồng nhiều khi quan trọng không kém chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet

Luôn hỏi ý kiến của đối phương

Lúc mới quen nhau, cặp đôi có thể hỏi ý kiến nhau như thích ăn gì hay đi đâu như một phép lịch sự. Nhưng khi đã thành vợ chồng, ở bên nhau lâu năm vẫn nên giữ thói quen này. Và nhất là người chồng, anh ấy sẽ luôn yêu chiều những sở thích của vợ, để vợ cảm thấy được sự yêu thương và trân trọng. Vì đơn giản, anh ấy muốn vợ có thể thấy thoải mái nhất sau một ngày nhiều vất vả lo toan.

Chọc ghẹo nhau

Những cặp đôi hạnh phúc luôn muốn bạn đời của mình có thể luôn vui vẻ. Khi cả hai đều thấy thoải mái trong nụ cười và hạnh phúc thì sẽ càng gắn bó với nhau nhiều hơn. Và dù có bao khó khăn bên ngoài cánh cửa gia đình họ cũng không quan tâm. Vì chỉ cần về nhà, họ sẽ thấy nụ cười của đối phương, cùng nhau vui vẻ thì còn gì hạnh phúc hơn!

Cùng nhau qua những ngày “đèn đỏ” của vợ

Với chồng, thách thức mỗi tháng chính là những ngày đèn đỏ của vợ. Vì đây là lúc vợ dễ cáu gắt nhất, nhạy cảm, khó chịu và dễ “kiếm chuyện” với chồng nhất. Và nếu chồng đủ yêu thương và thấu hiểu, anh ấy sẽ tình nguyện trải qua những ngày khó khăn này với vợ. Anh ấy sẵn sàng nghe những lời khó chịu của vợ, lấy nước ấm chườm bụng cho vợ, hay thậm chí là giúp vợ mua băng vệ sinh mà không hề khó chịu. Chính sự thấu hiểu và quan tâm này giúp vợ chồng ngày một hạnh phúc hơn!

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