8 sự thật ‘trần trụi’ nhất về đàn ông mà phụ nữ phải biết!

Đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì vẫn giữ hình hài chàng trai mới lớn bên trong vỏ bọc cao to, chững chạc. Họ vẫn sẽ giữ những sở thích của những chàng trai thiếu niên, như môn thể thao yêu thích, những ván game mỗi tối…

Muốn giữ đàn ông cả đời, phụ nữ phải biết 8 sự thật này về họ.

Theo kết quả khảo sát, 80% đàn ông thừa nhận rằng điều họ thích nhất khi trên giường chính là “oral sex”.

Và nếu nhiều người đàn ông ở cùng với nhau, bạn sẽ thấy dáng vẻ reo hò, đùa cợt thoải mái như những đứa trẻ của họ. Đó chính là cách những “đứa trẻ to xác” bộc lộ chính mình khi vui đùa với bạn bè. Họ thường bộc lộ bộ dáng đó để giải tỏa áp lực từ công việc cuộc sống. Và bạn hãy chấp nhận chính họ như thế, được là chính mình và thoải mái nhất. Vì họ chỉ hành xử như thế khi ở bên những người họ thật sự yêu quý.

Đàn ông cho rằng oral sex từ phụ nữ cho họ cảm giác thỏa mãn và tuyệt vời nhất, đặc biệt là vào buổi sáng. Họ không bàn về kỹ năng, chỉ muốn được nhiều hơn.

Đàn ông khó cưỡng lại sự khêu gợi

Lúc đàn ông thiếu kiên nhẫn nhất chính là khi bị phụ nữ khêu gợi. Như cách ăn mặc gợi cảm, hay hành động cởi quần áo của phụ nữ khi trên giường… đều kích thích thị giác và ham muốn của đàn ông. Họ sẽ dễ nảy sinh tưởng tượng khó cưỡng nhất.

Đặc biệt, đàn ông luôn bị thu hút bởi những người phụ nữ biết khoe điểm hấp dẫn trên cơ thể bằng quần áo. Áo trễ vai, bó sát eo thon gọn... luôn khiến đàn ông khó rời mắt. Một người đàn bà thông minh có thể tận dụng điểm tâm lý này của đàn ông để trở nên thu hút, quyến rũ hơn.

Đàn ông sẽ không bỏ được bản năng nhìn phụ nữ khác

Nhìn phụ nữ khác là bản năng của phái mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn phụ nữ khác là bản năng của phái mạnh. Đó là đặc tính nam giới, thể hiện sức hút giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ càng có bề ngoài nổi bật, đàn ông càng khó khước từ ngắm nhìn. Họ chỉ là vô thức nhìn như một bản năng, vì thế dù có vợ đẹp bên cạnh cũng không thể dừng lại.

Đàn ông là những kẻ “hư hỏng”

Đàn ông thường nghĩ về tình dục nhiều, thậm chí là thường xuyên trong ngày. Họ còn mơ mộng “chuyện ấy” qua những tấm hình nóng bỏng tình cờ nhìn thấy. Và khả năng kiềm chế dục vọng của đàn ông lại giỏi hơn phụ nữ.

Với đàn ông có đời sống tình dục nhiều màu sắc, họ luôn có sở thích đặc biệt trong tình dục. Đây chỉ là vì nhu cầu của họ về chuyện chăn gối mạnh mẽ hơn người khác.

Đàn ông thích lừa dối

Dù vậy, không phải tất cả đàn ông đều sẽ lừa dối phụ nữ. Vẫn còn những người đàn ông nhút nhát, và có ý thức tránh xa cám dỗ.

Lừa dối có thể được xem là bản năng của đàn ông. Vì họ dễ bị sự khêu gợi kích thích, nên những mong muốn, tưởng tượng về người phụ nữ khác cũng có cơ hội nảy sinh và phát triển. Đây là lý do đàn ông dễ ngoại tình hơn phụ nữ.

Nhưng với nhiều người đàn ông, họ có ý thức tránh xa cám dỗ trước khi bị hấp dẫn. Đây là kiểu đàn ông bản lĩnh và thông minh.

Đàn ông có nhu cầu được tôn thờ

Khao khát thầm kín nhất của đàn ông là luôn được phụ nữ cho rằng họ thật mạnh mẽ, hấp dẫn và thành công - Ảnh minh họa: Internet

Khao khát thầm kín nhất của đàn ông là luôn được phụ nữ cho rằng họ thật mạnh mẽ, hấp dẫn và thành công. Và họ thừa nhận rằng họ thích cảm giác giỏi và thông minh hơn người phụ nữ bên cạnh. Nhưng sự ganh đua này sẽ hoàn toàn biến mất nếu người phụ nữ bên cạnh cực kì xinh đẹp và quyến rũ.

Đàn ông không hiểu những lời bóng gió của phụ nữ

Phụ nữ luôn tự hào với linh tính, trực giác nhạy bén của mình. Còn đàn ông lại luôn dở trong việc đọc suy nghĩ, biểu hiện của người khác. Và cách để đối phó với đàn ông tốt nhất là hãy thẳng thắn và yêu cầu họ những việc bạn muốn. Đừng mong họ sẽ hiểu bạn khi bạn chưa nói.

Đừng giữ đàn ông chỉ bằng suy nghĩ và mong muốn của bạn. Những sự thật về đàn ông có thể làm bạn “sốc” nhưng sẽ cho bạn những gợi ý để nắm được tâm lý của đàn ông, buộc chặt trái tim họ không thể rời khỏi bạn.